Le Galaxy S22 est à 599 euros, et ce n’est qu’une des offres Black Friday de Samsung

Samsung Galaxy S22 ou Ultra, Z Flip4, A52s 5G : c'est simple, les meilleurs smartphones Samsung de 2022 sont en promotion à l'occasion du Black Friday.

2022 a été une année remplie de produits réussis et impressionnants pour Samsung, particulièrement du côté des smartphones. Des produits que vous pouvez d’ores et déjà trouver en promotion sur le site officiel du constructeur coréen à l’occasion du Black Friday.

Voici un éventail des offres disponibles jusqu’au 28 novembre :

Le Samsung Galaxy S22 à 599 euros

Le Samsung Galaxy S22 est l’ambassadeur des téléphones haut de gamme compact. Pour son flagship annuel, le constructeur a délivré une itération très réussie. C’est un smartphone avec un écran de 6,1 pouces. Et quel écran ! La dalle AMOLED — l’une des meilleures du marché — hérite d’un taux de rafraichissement (variable) de 120 Hz, avec une luminosité record et des couleurs vives. Un régal.

Un écran sur lequel vous pourrez admirer sans peine les photos capturées par votre nouveau smartphone. Les trois capteurs du Samsung Galaxy S22 sont tous très bons dans leur domaine respectif, offrant une grande polyvalence.

Le tout est enveloppé dans le plus beau des écrins. Le design du Samsung Galaxy S22 est vraiment élégant et respire la qualité. Même son poids impressionne : il ne pèse que 168 grammes.

Moins d’un an après sa sortie, le Samsung Galaxy S22 subit une grosse chute de prix pour passer à 599 euros. Il était à 799 euros avant le Black Friday.

À noter que son grand frère, le Samsung Galaxy S22+ est aussi en promotion, au prix de 799 euros, avec une coque offerte. Il profite d’un écran plus grand, mesuré à 6,6 pouces.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra à 999 euros

Avec la fin d’année qui approche, on peut dire que le Samsung Galaxy S22 Ultra fait partie des meilleurs smartphones ultra haut de gamme Android que vous pouvez acheter en 2022. Et ce, principalement grâce à la photo, où il excelle avec ses quatre capteurs que l’on trouve au dos. Le téléobjectif x10 est notamment capable de merveilles.

Version Ultra oblige, l’ultra premium de Samsung hérite d’une excentricité : l’intégration du stylet tactile S Pen dans son châssis. Un outil bienvenu pour dompter l’immense et magnifique écran AMOLED de 6,8 pouces.

Autre avantage, le Samsung Galaxy S22 Ultra héritera à l’avenir de quatre années de mises à jour majeures. C’est-à-dire qu’il sera encore à jour en 2026. C’est très rare pour un smartphone Android.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra profite de 150 euros de remise pour s’afficher à 999 euros lors du Black Friday. Une coque de protection est également offerte.

Le Samsung Galaxy A52s 5G à 349 euros

Si les smartphones haut de gamme de Samsung accaparent toute l’attention, il ne faut pas oublier les excellents terminaux milieu de gamme du constructeur. C’est le cas du Samsung Galaxy A52s 5G, sorti en 2021, que la rédaction de Frandroid a noté 8/10. Un smartphone au look unique qui ne passe pas inaperçu.

Ce n’est pas le seul atout du Samsung Galaxy A52s 5G, qui peut aussi compter sur un écran AMOLED d’une grande qualité, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. L’autonomie, l’appareil photo et les performances sont également d’excellentes factures, ce qui en fait un smartphone très polyvalent pour son prix.

Lancé au tarif de 459 euros, le Samsung Galaxy A52s 5G passe à 349 euros à l’occasion du Black Friday.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 à 999 euros

Voilà plusieurs années que Samsung domine complètement le marché du smartphone pliant. Le constructeur a acquis une certaine expérience en la matière, et le Samsung Galaxy Z Flip4 en est un bon exemple.

Déplié, le smartphone affiche un grand et bel écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz. Celui-ci peut se replier sur lui-même afin d’obtenir un smartphone on ne peut plus compact. Le mécanisme respire la robustesse, mais offre tout de même suffisamment de souplesse pour l’utiliser sans forcer.

Smartphone haut de gamme oblige, le Samsung Z Flip4 intègre les composants performants que l’on attend pour ce type d’appareil, comme un processeur puissant ou un double capteur photo réussi. Mention spéciale à l’autonomie, qui s’est nettement améliorée sur cette dernière itération.

Un téléphone pliant à moins de 1000 euros, c’est maintenant possible. À l’occasion du Black Friday, le Samsung Galaxy Z Flip4 passe au prix de 999 euros. Un prix également valable sur la version Bespoke, qui vous permet de personnaliser les coloris du châssis. Pour être encore plus unique.