Sony Xperia 10 VI : pourquoi son objectif principal se démarque vraiment à 400 euros

Sony présente ce jour deux smartphones, dont le Sony Xperia 10 VI, le petit frère du haut de gamme Xperia 1 VI. Un modèle à 400 euros qui a surtout une particularité : son objectif principal avec une longueur focale variable.

À côté du Pixel 8a, il y a un autre smartphone milieu de gamme lancé ces jours-ci : il s’agit du Sony Xperia 10 VI, qui veut aussi faire parler de lui en photo. Et pour cela, point d’IA ou de fonctionnalités surprenantes, mais tout simplement un objectif photo un peu particulier. Dans le même temps, la marque a présenté son dernier smartphone haut de gamme, le Sony Xperia 1 VI.

Les promesses du Sony Xperia 10 VI en photo

Au total, le Sony Xperia 10 VI est équipé de trois capteurs photo :

Un capteur principal de 48 Mpx de taille 1/2 pouce, avec deux longueurs focales : 26 et 52 mm ;

Un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx avec une longueur focale de 16 mm ;

Un capteur selfie de 8 Mpx.

Avec ce capteur principal, Sony propose donc un zoom optique x2. De quoi ne pas perdre en qualité même lorsqu’on zoome. C’est aussi de quoi réaliser de jolis portraits, si le détourage des personnages est au rendez-vous.

Côté vidéo, Sony lance une nouvelle application Video Creator « qui permet de filmer et d’éditer facilement du contenu », précise son communiqué de presse. Par ailleurs, ce smartphone à 400 euros intègre une stabilisation optique.

Design et écran : qu’est-ce qu’il y a au programme ?

Sony a tenté de concevoir un modèle résistant, en faisant appel à du Corning Gorilla Glass Victus pour protéger l’écran, qui est également résistant à l’eau avec la résistance IP65/68. Cela signifie qu’il résiste aux projections d’eau et à la poussière. Le tout est assez léger : 164 grammes seulement sur la balance (c’est 5 de plus que le modèle précédent), pour des dimensions de 155 mm de long et 68 mm de large. Ce qui en fait un smartphone relativement compact comparé au reste du marché.

Pour l’écran, c’est une dalle Full HD+ (1080 par 2520 pixels) de 6,1 pouces au format 21:9 à laquelle on a droit. Ce qui va faire grincer des dents, c’est qu’il ne dispose que d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Même Google est passé aux 120 Hz avec son Pixel 8a.

Ce que cache le Sony Xperia 10 VI sous le capot

À l’intérieur, c’est un SoC de Qualcomm que l’on trouve, plus précisément le Snapdragon 6 Gen 1. Il est couplé à 8 Go de RAM et à 128 Go de stockage. Sony annonce toutefois qu’il est possible de l’étendre jusqu’à 1,5 To supplémentaire à l’aide d’une carte microSD.

Avec sa batterie de 5000 mAh, ce smartphone promet une autonomie jusqu’à deux jours. Une batterie censée durer au moins trois ans, garantit le constructeur. Et pour le son, on peut compter sur des haut-parleurs stéréo. En parlant de son, le Sony Xperia 10 VI est l’un des rares smartphones à encore proposer une prise casque 3,5 mm. Et pour le sans-fil, il y a du Bluetooth (avec la prise en charge du LDAC).

Prix et disponibilité du Sony Xperia 10 VI

Trois coloris seront proposés pour le Sony Xperia 10 VI : le bleu, le noir et le blanc. L’appareil sera commercialisé à partir de mi-juin au prix de 399 euros.