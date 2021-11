Les meilleures promotions Xiaomi du Black Friday sont chez ce marchand cette semaine

Pas de panique si vous avez manqué quelques bonnes affaires du côté de Xiaomi, la marque fait à nouveau baisser les prix de ses meilleurs smartphones et tablettes chez AliExpress. La tablette Mi Pad 5 tombe par exemple à son prix le plus bas jamais vu : 286,92 euros.

Les bons plans du Black Friday continuent de tomber aujourd’hui avec une nouvelle fournée de promotions sur les smartphones Poco et la tablette Mi Pad 5 chez AliExpress. Voici ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui :

La tablette de 11 pouces Xiaomi Mi Pad 5 à 286,92 euros avec le code BFAE45

C’est la meilleure affaire du jour, l’excellente Mi Pad 5 passe sous la barre des 290 euros chez AliExpress. C’est le tarif le plus bas jamais vu encore sur cette tablette.

La Mi Pad 5 est une exception dans le monde des tablettes Android. Généralement, on ne conseille pas les tablettes à moins de 300 euros tant leur écran est mauvais et leur fiche technique décevante. Ce n’est vraiment pas le cas de la Mi Pad 5, qui est le meilleur rapport qualité-prix de ce petit marché.

Notée 8/10 par Frandroid, la Mi Pad 5 est une belle tablette de 11 pouces, dotée d’un écran IPS LCD avec une excellente colorimétrie, de haut-parleurs puissants et surtout d’une fiche technique musclée. Sous le capot se trouve en effet un Snapdragon 860 associé à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Largement de quoi faire tourner un Fortnite en qualité épique.

Bref, si vous voulez une tablette pour regarder des films ou jouer, la Mi Pad 5 est tout simplement parfaite. Et surtout 200 euros moins chère que ce que l’on peut trouver à puissance égale chez Samsung ou Apple. Jusqu’à lundi prochain, la Mi Pad 5 est à seulement 286,92 euros en version 6+128 Go sur AliExpress en utilisant le code BFAE45 au moment de payer.

Le Poco F3 à 251 euros avec le code BFAE30

« La puissance des grands, le prix des petits » : comment mieux résumer le Poco F3 que par le titre du test de Frandroid, où le Poco F3 a été salué par un beau 9/10 ?

Le Poco F3 est peut-être le seul véritable flagship killer de cette année 2021. Il embarque tout ce que l’on attend d’un smartphone haut de gamme à un prix vraiment très bas. Sa fiche technique parle pour lui : écran de 6,67 pouces à 120 Hz, Snapdragon 870, 128 Go d’espace de stockage, compatibilité 5G et autonomie solide.

Alors d’accord, il est perfectible côté appareil photo. Mais à 251 euros aujourd’hui sur AliExpress avec le code BFAE30, on doute que vous trouviez mieux dans cette gamme de prix.

Le Poco X3 Pro (6+128 Go) à 164,93 euros avec le code BFAE15

Il n’est pas très beau ce Poco X3 Pro. Et il est plutôt lourd dans la main avec ses 215 grammes sur la balance. Mais si vous trouvez le Poco F3 encore trop cher, vous pouvez sans aucun doute vous rabattre sur ce modèle.

Le Poco X3 Pro a aussi l’ambition de proposer un smartphone musclé dans un prix contenu. Il embarque donc un grand écran de 6,67 pouces (toujours avec une fréquence d’affichage de 120 Hz), un excellent Snapdragon 860, 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Quant à son poids, il s’explique par une grosse batterie de 5160 mAh qui lui garantit une autonomie d’une bonne journée sans trop de problèmes.

Lancé à 300 euros en avril dernier, le Poco X3 Pro voit aujourd’hui son prix fondre à 164,93 euros en utilisant le code BFAE15 au moment de payer. Notez que la version 8+256 Go n’est pas beaucoup plus chère, puisqu’elle est à seulement 185,93 euros, toujours avec le code BFAE15. Ce qui est toujours une bonne affaire.

Le Redmi 9A est (2+32 Go) à 70,75 euros avec le code BFAE11

Vous avez besoin d’un petit smartphone d’appoint pour vos applications de messagerie et passer quelques appels ? Le Redmi 9A est sans conteste l’appareil le moins cher du genre.

Le Redmi 9A embarque l’essentiel et rien de plus. Il comprend un écran de 6,53 pouces (Full HD+), une puce MediaTek Helio G25 associée à 2 Go de RAM qui fera tourner des applications basiques et 32 Go d’espace de stockage, heureusement extensibles avec une carte micro-SD. Côté appareil photo, comptez sur un unique capteur de 13 MP.

Mais son plus grand point fort, c’est sa batterie de 5000 mAh, qui lui permet de tenir presque deux jours sans avoir à le recharger.

Lancé à plus de 100 euros l’année dernière, le Redmi 9A est aujourd’hui disponible à 70 euros environ sur AliExpress, en utilisant le code BFAE11. À moins de 100 euros, vous ne trouverez pas mieux pour un smartphone actuellement.

Les autres offres Xiaomi de la journée sur AliExpress

D’autres bonnes affaires sont également à réaliser sur des smartphones et des objets connectés Xiaomi aujourd’hui. En voici une sélection :