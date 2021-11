Pour le Black Friday, Samsung offre jusqu’à 400 € sur sa meilleure barre de son Dolby Atmos

C'est le kit parfait du cinéma à la maison que Samsung affiche en promotion pendant le Black Friday. Le pack barre de son et enceintes satellites est 400 euros moins chers grâce à une offre valable jusqu'au 11 janvier.

Pour profiter d’un bon film sur son téléviseur, il ne faut surtout pas négliger la qualité sonore. C’est un point crucial pour bénéficier d’une meilleure immersion. Deux options s’offrent alors à vous. La première est l’achat d’un kit d’enceintes home cinéma, qui offre une très bonne restitution sonore et surtout une excellente spatialisation. Toutefois, le coût est élevé et l’installation laborieuse. La seconde option se trouve du côté des barres de son, pour un très bon compromis. Ces appareils offrent une restitution sonore haut de gamme dans un produit au format compact et facile à installer. C’est le cas de la Samsung HW-Q900A, l’une des barres de son les plus haut de gamme de Samsung.

Pendant le Black Friday, la Samsung HW-Q900A est 200 euros moins chère grâce à une offre de remboursement de Samsung. Et si vous décidez de la coupler avec des enceintes satellites (les SWA-9500S ou SWA-9100S), c’est alors 400 euros de réduction qui vous attendent. Les détails de l’offre se trouvent en fin d’article.

Un son cinéma dans une petite barre de son

D’apparence ordinaire, les barres de son sont en fait un véritable concentré de technologies. Derrière la grille de l’objet longiligne, on trouve une multitude de petites enceintes. C’est pour cette raison que la barre de son Samsung HW-Q900A promet du 7.1.2 : elle est capable de diffuser un total de 10 canaux sonores. Sept d’entre eux émettent sur un plan horizontal, tandis que deux autres sont sur un plan vertical.

Comment est-ce possible ? Des enceintes sont pointées vers le plafond, afin que le son rebondisse dans votre direction. Le même procédé est utilisé sur les canaux horizontaux pour les effets sonores latéraux. C’est avec ce procédé qu’une barre de son comme la Samsung HW-Q900A donne l’impression que des enceintes se situent sur les côtés et au plafond.

Logiquement, elle est donc compatible avec les formats sonores spatialisés Dolby Atmos et DTS:X. Un caisson de basses est également livré avec la barre de son, afin de donner plus de profondeur aux graves. C’est ce qui fait trembler la poitrine quand une explosion retentit dans un film.

Une barre de son intelligente

La Samsung HW-Q900A regorge de fonctionnalités qui viennent rendre son utilisation plus pratique au quotidien. On retrouve ainsi une compatibilité AirPlay 2 pour diffuser du son depuis un appareil iOS en toute transparence, et sans fil. Une fonctionnalité équivalente est proposée avec les smartphones Samsung. Pour les autres, vous pouvez toujours compter sur cette bonne vieille connexion Bluetooth.

Couplée à un TV Samsung QLED ou Neo QLED (à partir du modèle Q70), la barre de son Samsung HW-Q900A dévoile tout son potentiel. Les deux appareils fonctionnent de paire pour proposer la fonctionnalité SpaceFit Sound+. Elle va analyser la réverbération sonore de la pièce où votre installation loge afin d’appliquer les meilleurs réglages. On trouve également la fonction Q-Symphony, qui va utiliser en renfort de la barre de son les haut-parleurs du téléviseur afin d’améliorer la restitution sonore. Les enceintes du téléviseur vont par exemple accentuer le son des dialogues et des effets centraux, tandis que la barre de son continuera de diffuser les canaux spatialisés.

400 euros de remise avec des enceintes satellites

La Samsung HW-Q900A est également compatible avec les enceintes satellites sans fil de Samsung, les SW-9100S et SWA-9500S. Placées derrière le canapé, ces enceintes viennent accentuer les effets surround, toujours dans le but de proposer une expérience sonore encore plus immersive.

Jusqu’au 11 janvier, Samsung vous permet d’économiser jusqu’à 400 euros sur l’achat d’une barre de son et d’enceintes satellites. Et si seule une barre de son vous intéresse, c’est alors une remise de 200 euros qui vous attend. La seule chose à faire est de commander la barre de son et les enceintes puis de remplir ce formulaire sur le site de Samsung.

Le pack barre de son Samsung HW-Q900A avec enceintes satellites Samsung SWA-9100S tombe ainsi au prix de 649 euros grâce à l’offre de remboursement, contre 1049 euros en temps normal. Avec les Samsung SWA-9500S, ce pack tombe à 799 euros au lieu de 1199 euros.

Seule, la barre de son Samsung HW-Q900A passe à 699 euros, toujours grâce à cette offre de remboursement.