Braun Audio est de retour à l’IFA 2019 et cela fait plaisir. La marque allemande introduit une alternative aux enceintes connectées de Bose, Sonos et bien d’autres constructeurs.

Braun Audio renaît après 28 années d’absence avec sa célèbre gamme d’enceintes LE. Ce sont trois enceintes qui ont été présentées à l’IFA 2019 : LE01, LE02 et LE03. Ces haut-parleurs LE avaient été initialement conçus par Dieter Rams en 1959. Un designer qui a été une des principales sources d’inspiration de Jony Ive (Apple).

Les points forts techniques de ces enceintes sont nombreux : on note ainsi l’utilisation d’un DSP personnalisé (traitement du signal numérique), de Balanced Mode Radiator (BMR) — pour fournir des aigus, des médiums et même un peu de basse sur 180 degrés dans un petit ensemble soigné — et de woofers extra-plats en aluminium combinés à des radiateurs passifs.

Ces trois enceintes peuvent être utilisées dans le cadre d’une configuration multiroom ou peuvent être couplées pour une lecture stéréo lorsqu’elles sont utilisées en position verticale. Chaque enceinte possède un amplificateur de classe D, il y a également un égaliseur réglable depuis l’application Braun Audio (Android et iOS). Vous pouvez également laisser l’application régler l’égaliseur en fonction de l’acoustique de la pièce. L’assistant vocal Google Assistant est intégré (Amazon Alexa est prévu), mais vous pouvez le désactiver en utilisant un bouton de confidentialité dédié.

Plusieurs services sont intégrés comme Chromecast et Apple AirPlay 2, le Wi-Fi et le Bluetooth 4.2 sont également standards sur toute la gamme, et les trois modèles prennent en charge le streaming audio HD à 96 kHz / 24 bits. Si vous souhaitez une connexion physique, il y a également une entrée auxiliaire 3,5 mm. Enfin, il y a également un port Ethernet si vous préférez utiliser un câble pour connecter l’enceinte à votre réseau.

Les enceintes Braun Audio LE01, LE02 et LE03 seront commercialisées au mois de nombre novembre, pour des prix respectifs de 379, 799 et 1 199 euros.