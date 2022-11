Ces laptop équipés de RTX 3070 sont déjà en promo pour le Black Friday

La Black Week a déjà commencé chez Rue du Commerce qui vient de lancer une vague de promotions sur de nombreux ordinateurs portables et périphériques orientés jeu vidéo. Que vous cherchiez à changer de machine ou simplement améliorer votre configuration, il y a forcément un bon plan pour vous.

Ça y est, l’heure est aux bonnes affaires chez Rue du Commerce. L’enseigne ouvre le bal de la Black Week en cassant le prix de plusieurs laptops gaming et SSD. On trouve notamment le Asus TUF Gaming F17 à 1 399,99 euros au lieu de 1 899,99 euros, le HP Victus 16 à 799,99 euros au lieu de 1 499,99 euros ou encore le SSD Crucial de 1 To à 59,90 euros au lieu de 84,90 euros. Et ce ne sont pas les seules promos de Rue du Commerce.

Les offres Black Friday en bref :

Le MSI Katana GF76 à 1 599,99 € au lieu de 2 099,99 €

Il est assez rare de voir le prix des laptops gamer haut de gamme baisser, même durant le Black Friday. C’est pourtant le cas avec la version 2022 du Katana GF76 de MSI. Cette machine est sans conteste la mieux équipée de cette sélection. Elle embarque un processeur Intel Core i7 de 12eme génération associé à 32 Go de RAM. Encore mieux, la carte graphique est une GeForce RTX 3070 Ti, l’un des meilleurs rapports puissance-prix du moment.

Une configuration qui est capable de faire tourner n’importe quel jeu récent à 144 FPS sans aucun problème sur l’écran de 17 pouces (Full HD) de ce PC. Pour bien profiter de tous ces composants, on vous conseillera tout de même de brancher ce PC sur un écran externe. Avec sa prise HDMI 2.0 et sa connectique bien fournie (1 port USB-A 3.0, 1 port USB-C 3.2,, 1 port Ethernet et une prise Jack), c’est tout à fait possible.

Pour le Black Friday, le le Katana GF76 voit son prix chuter à 1599,99 euros seulement. Une belle réduction de 400 euros par rapport à son prix habituel. Attention toutefois : l’ordinateur est vendu sans OS. Pensez à prendre une clé Windows en même temps que le PC.

L’Asus TUF Gaming F17 à 1 399,99 € au lieu de 1 899,99 €

Pas plus de 1500 euros pour votre laptop gamer ? Vous avez raison, c’est généralement le bon prix pour trouver de bonnes performances avec des compromis tout à fait acceptables. Des compromis, ce TUF Gaming F17 en fait peu : son disque SSD M.2 ne fait que 512 Go, son écran de 17 pouces est en Full HD et il ne fait pas dans la surenchère avec 16 Go de RAM (en DDR5).

Mais pour le reste, Asus n’a pas lésiné sur la puissance. Ce laptop gamer embarque un processeur Intel Core i7 de 12ᵉ génération et une carte graphique GeForce RTX 3070. Un combo parfait qui garantit de faire tourner parfaitement les jeux les plus gourmands des deux prochaines années.

Habituellement vendu 1699,99 euros, l’Asus TUF Gaming F17 est aujourd’hui en promotion au prix de 1399,99 euros après une remise immédiate de 300 euros. Là encore, pensez à prendre une clé Windows en même temps que le PC, car il est vendu sans OS.

Le HP Victus 16 à 799,99 € au lieu de 1 149,99 €

Un PC gamer qui tient la route à moins de 800 euros ? C’est la promesse alléchante de ce Victus 16 de HP. Ici, les compromis sont un peu plus nombreux : avec 8 Go de RAM, les performances de certains jeux seront probablement limitées. Le processeur Intel Core i5 de 11e génération est suffisant pour faire tourner la majorité des jeux actuels, mais se montrera un peu limité sur des titres vraiment gourmands.

Mais son bel écran de 16 pouces (Full HD, 144 Hz), sa carte graphique GeForce RTX 3060 et sa connectique généreuse en font un PC vraiment polyvalent : il est bien équipé pour des tâches créatives ou de productivité et plus que capable de lancer un Overwatch 2 ou un Fifa 22 en Full HD sans ramer.

Son prix est naturellement son principal argument. À 799,99 euros, difficile de trouver un rapport performance-prix aussi généreux. Un tarif que l’on doit à une remise immédiate de 350 euros.

Le SSD MSI Spatium M371 1 To à 64,90 € au lieu de 89,90 €

Le disque SSD interne MSI Spatium M371 a l’avantage d’être bien plus compact que le Crucial BX500. En effet, il s’installe directement sur la carte mère, et peut même être inséré dans un ultrabook. Sa petite taille n’affecte en rien sa capacité de stockage puisqu’il propose 1 To d’espace. Il est donc possible d’y installer non seulement le système d’exploitation, mais également de nombreux jeux ou logiciels.

Il est aussi bien plus rapide que le BX500 (ci-dessous) puisqu’il grimpe jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture et 1 600 Mo/s en écriture. Là encore, les joueurs y trouveront leur compte en réduisant drastiquement les vitesses de chargement de leurs jeux préférés. Enfin, on rappelle que l’absence de pièces mécaniques assure une résistance accrue aux chocs et aux vibrations, ce qui est bénéfique pour la longévité du disque.

Le disque SSD MSI Spatium M371 profite de la Black Week pour voir son prix fondre à 64,90 euros chez Rue du Commerce au lieu de 89,90 euros.

Le SSD Crucial BX500 1 To à 59,90 € au lieu de 84,90 €

Le Crucial BX500 est un SSD tout ce qu’il y a de plus classique. Son format standard de 2,5 pouces lui permet de s’insérer facilement à l’intérieur d’une tour ou dans un boitier de disque externe. Une prouesse permise aussi par son port SATA III cadencé à 6 Gb/s.

Avec ses 1 To de stockage, il siéra parfaitement aux joueurs et joueuses qui ont besoin de place sur leur ordinateur pour stocker les récents AAA. Qui plus est, ce SSD est vif dans l’exécution des applications. Il faut dire qu’il s’appuie sur une vitesse de lecture de 540 Mo/s et de 500 Mo/s en écriture. Concrètement, l’installation des jeux se fait rapidement, et les temps de chargement sont, eux, considérablement réduits par rapport à un disque dur classique.

Le disque SSD Crucial BX500 est désormais proposé à 59,90 euros chez Rue du Commerce, contre 84,90 euros en temps normal.