Apple iPhone 13 Pro contre Xiaomi 11T Pro, le duel de la fin d’année se dessine sans Samsung

Apple organise sa conférence le mardi 14 septembre, la grande keynote de rentrée où sera annoncée la nouvelle gamme d'iPhone 13. Xiaomi a prévu sa grand-messe le lendemain, le mercredi 15 septembre, où seront annoncés les nouveaux Xiaomi 11T. Ce n'est pas une fâcheuse coïncidence que les deux événements se produisent en même temps, les deux marques sont désormais rivales.

L’ascension de Xiaomi, le 11T Pro pour booster les ventes de smartphones premium

Le Xiaomi Mi 11T Pro pourrait être le monstre Android de la fin d’année 2021. Xiaomi a confirmé sur son compte Twitter que son futur smartphone proposera une charge rapide 120 W. La marque chinoise promet que cette charge a été conçue pour ne pas abîmer la batterie. Il serait également puissant, avec du Qualcomm Snapdragon 888, et il proposera une dalle OLED 120 Hz. Xiaomi a même annoncé que son smartphone profitera de trois ans de mises à jour système.

Le smartphone devrait comporter trois caméras arrière, dont une caméra principale de 108 mégapixels. On attend son officialisation le mercredi 15 septembre et surtout son prix et sa date de disponibilité.

La recette de Xiaomi est une stratégie tarifaire agressive, la marque revendique souvent le fait qu’elle dégage des marges faibles. Depuis plus d’un an, Xiaomi multiplie les annonces et noie le marché sous de nombreuses références, avec des gammes qui se marchent dessus.

Et cela fonctionne très bien… Xiaomi communique souvent sur ses bons chiffres, confirmant par la même les analyses des mois passés, qui plaçait la marque au premier rang en Europe et sur la deuxième marche mondiale. Sur le second trimestre, Xiaomi aurait enregistré une croissance de 64 % par rapport à l’année précédente, avec 87,80 milliards de Yuans (soit 11,51 milliards d’euros) de chiffre d’affaires.

Le géant chinois reprend à son compte les classements présentés par Canalys, plaçant Xiaomi à la deuxième place mondiale pour la première fois sur ce trimestre, avec 16,7 % de parts de marché, et en première place sur le marché européen, avec 28,5 % de parts de marché. Pour rappel, durant le mois de juin, Xiaomi s’était octroyé pour la première fois la première place du classement des smartphones, selon Counterpoint Research.

Xiaomi s’en tire très bien sur les premiers prix de smartphones, néanmoins la marque chinoise a du mal à se positionner sur le haut de gamme. Le 11T Pro est donc une nouvelle initiative pour augmenter le panier d’achat moyen de ses clients.

Apple est en très bonne forme, l’iPhone 13 est attendu

Ce n’est plus un secret ni une rumeur, le prochain grand événement d’automne d’Apple aura lieu le mardi 14 septembre. L’événement, qui porte le slogan « California streaming », sera un autre événement virtuel diffusé depuis Apple Park. Vous pourrez le suivre sur Frandroid.

Évidemment, l’iPhone 13 est très attendu. Apple se préparerait à vendre un nombre record d’iPhone cette année, c’est une des rares marques à ne pas avoir souffert des pénuries de composants qui touchent les acteurs de l’électronique. Selon Boomberg, Apple aurait commandé jusqu’à 90 millions d’unités pour la période de lancement qui s’étend jusqu’à la fin de 2021, contre une commande traditionnelle de 75 millions observée ces dernières années.

Apple miserait sur le développement de la 5G, mais elle pourrait également bénéficier des sanctions imposées à son rival Huawei ainsi que du ralentissement que connaît Samsung. Rappelons que la gamme d’iPhone 12 a cartonné, au-delà des attentes du marché.

Samsung, une absence remarquée

Samsung est là, mais ce n’est plus le même Samsung. La marque coréenne semble connaître des difficultés à vendre sa gamme Galaxy S21. De plus, elle a décidé d’annuler le lancement de son Galaxy Note.

Samsung se retrouve donc coincé, avec sa gamme Galaxy A attaquée par Xiaomi et sa gamme Galaxy S attaquée par Apple. Les switchers sont nombreux, la marque à la Pomme réussit à convaincre de nombreux clients Android. Et pour cette fin d’année, ce ne sont pas les Z Fold ni le Galaxy S21 FE qui attirent l’attention, mais le Galaxy S22 qui n’arrivera qu’en 2022. Samsung pourra néanmoins compter sur les baisses de prix de sa gamme de Galaxy S21 pour dynamiser les ventes.