iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23 : quel est le meilleur smartphone petit format ?

Apple et Samsung restent les plus gros vendeurs de smartphones à travers le monde. Les deux marques sont surtout connues pour leurs gammes principales : d'un côté l'iPhone 15 sorti en septembre, de l'autre le Galaxy S23, arrivé chez nous en février dernier. Quelles sont les différences entre ces deux bons modèles ? Et surtout, s'il fallait choisir, lequel se procurer ?

Les chiffres sont là : en France, Apple et Samsung dominent le marché. En première position en juillet 2023, l’iPhone 14 ; en deuxième position, le Samsung Galaxy S23. Ce succès se révèle également dans le reste du monde : Apple en premier, Samsung en deuxième, sur le deuxième trimestre 2023. Depuis, c’est l’iPhone 15 qui est sorti et au vu des retours critiques, cela devrait être un succès commercial, encore une fois.

S’il s’agit de deux smartphones haut de gamme, il est à rappeler dès le début de notre comparatif que l’iPhone 15 est disponible à partir de 969 euros, tandis que le Galaxy S23, s’il était affiché à 959 euros à sa sortie, est désormais vendu à partir de 799 euros (prix public conseillé, hors promotions).

Les deux modèles comparés ont été testés sur Frandroid :

Nos tests en vidéo

Le test de l’iPhone 15

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le test du Samsung Galaxy S23

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les fiches techniques de l’iPhone 15 et du Samsung Galaxy S23

Modèle Apple iPhone 15 Samsung Galaxy S23 Dimensions 14,76 cm x 7,16 cm x 7,8 mm 7,09 cm x 14,63 cm x 7,6 mm Interface constructeur N/C One UI Taille de l'écran 6,1 pouces 6,1 pouces Définition 2556 x 1179 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 461 ppp 425 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Apple A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Apple GPU Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K 8K Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Non Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie N/C 3900 mAh Poids 171 g 167 g Couleurs Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose Noir, Vert, Rose, Beige Indice de réparabilité ? N/C 8,2/10 Prix 969 € 779 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design : les goûts et les couleurs vous feront choisir

Ces deux modèles que nous comparons sont deux smartphones haut de gamme et ça se ressent dans leur design : la prise en main comme les finitions sont excellentes (bien que les mains les plus petites peuvent avoir du mal à atteindre les boutons de volume). Les deux ont des arêtes saillantes, légèrement arrondies chez Samsung, quand un petit peu biseautées chez Apple. Mais ces deux modèles ont bien des différences entre eux.

Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis

L’iPhone 15 se démarque du Galaxy S23 sur la face avant, tout simplement avec Dynamic Island. C’est l’encoche qui renferme le capteur selfie ainsi que les capteurs pour Fade ID. Il s’agit donc d’un élément d’interface en forme de pilule noire, bien plus large que le petit cercle du Galaxy S23. Autre grande différence, cette fois-ci au dos : Samsung a fait le choix de ne pas avoir de bloc photo sur son smartphone Galaxy, mais des capteurs bien séparés et alignés, contrairement à Apple. D’ailleurs, ceux de l’iPhone ressortent suffisamment pour rendre l’utilisation du clavier compliquée lorsque le téléphone est posé à plat.

Pour les dimensions, ça se joue à quelques millimètres sur tous les côtés. Par exemple, l’iPhone 15 a une épaisseur de 7,8 mm, quand son concurrent en arbore une de 7,6 mm. D’ailleurs, les deux possèdent une dalle de la même diagonale 6,1 pouces. De faibles différences qui se retrouvent sur le poids : quatre grammes seulement de plus sur la balance pour le smartphone d’Apple. Pour terminer sur le design, parlons solidité et étanchéité. Les deux smartphones sont certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils sont résistants à l’eau et à la poussière. Deux appareils qui disposent de verres solides également.

Je simule bien celui qui passe un coup de fil // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S23 // Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis

Sur le design, impossible de désigner un vainqueur : l’iPhone 15 et le Samsung Galaxy S23 sont deux smartphones jolis, très bien finis et solides. C’est à chacun de départager, selon les goûts et les couleurs.

L’iPhone 15 est bloqué à 60 Hz et ça ne pardonne pas

Les deux écrans disposent d’une très bonne définition : 2532 par 1170 pixels pour l’iPhone 15, 2340 par 1080 pixels pour le Galaxy S23. Des définitions presque semblables qui donnent des résolutions presque semblables également : 461 ppp chez Apple, 425 ppp chez Samsung. Du côté du taux de rafraîchissement, il n’y a pas photo : l’iPhone 15 est toujours bloqué à 60 Hz (seuls les modèles Pro chez Apple montent à 120 Hz), tandis que le Galaxy S23 monte à 120 Hz. D’ailleurs, ce dernier peut descendre jusqu’à 48 Hz pour économiser un peu de batterie.

iOS 17 (sur iPhone 15), plutôt efficace // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis

Sur la luminosité, Apple reprend du poil de la bête : nous avions mesuré un pic lumineux à plus de 2047 cd/m², contre 1482 sur le Galaxy S23. Ce dernier se rattrape sur la couverture colorimétrique, en allant à 123% du DCI-P3, que l’iPhone 15 couvre à seulement 96%.

Côté écran, tant pour la calibration que pour la fiche technique, il faut remettre à Samsung la médaille pour son Galaxy S23.

Logiciel : iOS 17 ou Android 13, le choix est cornélien

Sur la partie logicielle, ce sont deux philosophies qui s’affrontent : d’un côté la fermeture d’iOS 17, mais avec des intégrations et fonctionnalités exclusives, de l’autre l’ouverture d’Android 13 (bientôt Android 14) et une très bonne ergonomie.

De nombreux widgets, notamment interactifs, sont présents sur les deux systèmes d’exploitation. iOS 17 et One UI 5.1 proposent tous les deux des modes, permettant de désactiver ou non certaines notifications, d’ouvrir certaines applications, etc. En fait, les deux sont reconnus pour la fluidité de leurs animations et pour leur design moderne. Au niveau de la personnalisation, les options sont tout de même bien plus poussées sur One UI, d’autant plus que cela ira aller en s’améliorant avec l’arrivée prochaine de One UI 6.0, basé sur Android 14. L’interface proposera davantage d’options pour l’écran de verrouillage, comme ce qu’on trouve sur iOS aujourd’hui.

Sur les mises à jour, difficile de savoir qui gagne : on ne sait pas à l’avance combien de mises à jour reçoivent les iPhone, et c’est le cas avec l’iPhone 15. Mais on peut tout de même parier sur cinq à six années de mises à jour d’iOS. Chez Samsung, on le sait : quatre années de mises à jour d’Android et cinq de patch de sécurité. Sur ce point, c’est l’iPhone qui est juste devant.

Des philosophies trop différentes qui rendent difficilement comparables l’iPhone 15 et le Galaxy S23 : match nul sur la partie logicielle, bien qu’on soit tentés de donner le point à Apple pour son suivi logiciel.

Performances : le Galaxy S23 toujours le roi face à l’iPhone

Tant sur le Galaxy S23 que sur l’iPhone 15, on trouve ce qui se fait de mieux. C’est l’affrontement entre le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et l’A16 Bionic d’Apple.

Modèle Apple iPhone 15 Samsung Galaxy S23 AnTuTu 10 1 387 334 N/C AnTuTu 9 N/C 1142190 AnTuTu CPU 354650 246625 AnTuTu GPU 439071 499257 AnTuTu MEM 278663 233394 AnTuTu UX 314950 162914 PC Mark 3.0 N/C 15255 3DMark Wild Life Extreme 2965 3825 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 17.8 FPS 23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 58 / 39 FPS 94 / 63 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 93 FPS 101 / 119 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 120 / 263 FPS Geekbench 5 Single-core N/C 1526 Geekbench 5 Multi-core N/C 4591 Geekbench 5 Compute N/C 10892 Geekbench 6 Single-core 2560 N/C Geekbench 6 Multi-core 6392 N/C Geekbench 6 Compute 22843 N/C Lecture / écriture séquentielle N/C 3184 / 545 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C 112687 / 40250 IOPS Voir plus de benchmarks

Au regard des benchmarks, le résultat est sans appel : le SoC embarqué sur les Galaxy S23 fait mieux que l’iPhone 15. Cela se ressent également dans les jeux vidéo : si l’appareil d’Apple arrive à faire tourner Genshin Impact à 60 FPS, c’est aussi le cas du Galaxy S23. D’autant plus que les deux modèles ont tendance à beaucoup chauffer sur des jeux vidéo gourmands. Hors jeu vidéo et benchmark, l’iPhone 15 comme le Galaxy S23 sont très fluides, tant au niveau des animations que pour la navigation entre applications.

La bataille n’est pas à armes égales : le Galaxy S23 domine l’iPhone 15 sur les performances.

Photo et vidéo : deux propositions solides, mais Apple se démarque

L’iPhone 15 embarque trois capteurs photo :

Un capteur principal de 48 Mpx, équivalent 26 mm, f/1.8 ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, équivalent 13 mm, f/2.4 ;

Un capteur selfie de 12 Mpx, f/1.9.

Quant au Galaxy S23, on y trouve :

Un capteur principal de 50 Mpx, f/1.8 ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, f/2.2 ;

Un téléobjectif x3 de 10 Mpx, f/2.4

Un capteur selfie de 12 Mpx, f/2.2.

Sur le papier, les deux semblent à égalité, mais offrons l’avantage au Galaxy S23 pour son téléobjectif, qu’on ne trouve pas sur l’iPhone 15.

Capteur principal

Chez Apple comme chez Samsung, le capteur principal est très bon : aucun des deux ne force sur la vivacité des couleurs et apportent un très bon piqué. Néanmoins, Samsung semble avoir plus de mal à gérer la plage dynamique, notamment sur les parties les moins exposées.

Quelques photos prises avec l’iPhone 15 :

Quelques photos prises avec le Samsung Galaxy S23 :

Ultra-grand-angle

Sur ce capteur souvent décevant, Samsung arrive à nous surprendre : difficile de lui reprocher quelque chose. Tandis que chez Apple, les rendus sont moins bons, avec des bavures de couleurs trop présentes et des détails qui manquent.

Quelques photos prises avec l’iPhone 15 :

Quelques photos prises avec le Samsung Galaxy S23 :

Téléobjectif

Grâce à du pixel binning, Apple peut se targuer d’offrir un téléobjectif x2, bien qu’il ne soit pas réellement optique. Le Galaxy S23 quant à lui, offre un téléobjectif x3 optique. Bien qu’on soit limité à du x2, c’est un pari réussi pour Apple, avec une très bonne gestion de la lumière. Chez Samsung, les résultats sont satisfaisants, même si la gestion de la plage dynamique peut laisser à désirer.

Quelques photos prises avec l’iPhone 15 :

Quelques photos prises avec le Samsung Galaxy S23 :

Mode nuit

De nuit ou dans de mauvaises conditions lumineuses, l’iPhone 15 a plus de mal. Si les lens flares sont réduits, on sent une baisse de qualité et parfois du bruit numérique. Là où le Galaxy S23 arrive à retrouver de la luminosité tout en conservant moult détails.

Quelques photos prises avec l’iPhone 15 :

Quelques photos prises avec le Samsung Galaxy S23 :

Mode portrait

L’iPhone 15 ici fait mieux que le Galaxy S23, surtout pour sa gestion du détourage des cheveux et l’aspect naturel du bokeh. Chez Samsung, on trouve facilement des imperfections. Rien de bien méchant, mais Apple est meilleur.

Quelques photos prises avec l’iPhone 15 :

Quelques photos prises avec le Samsung Galaxy S23 :

Capteur selfie

Côté selfies, pour apparaître le plus beau possible, mieux vaut faire le choix de Samsung probablement. En effet, l’iPhone 15 a tendance à gérer trop peu efficacement le HDR et manquer de naturel sur les peaux. Quant au Galaxy S23, il gère presque toutes les situations, bien qu’il puisse manquer de netteté pour les selfies de groupe en intérieur.

Quelques photos prises avec l’iPhone 15 :

Quelques photos prises avec le Samsung Galaxy S23 :

Sur la partie photo, l’iPhone semble faire moins d’erreurs que le Galaxy. Remettons donc la palme de la photo à l’iPhone 15.

Pour l’autonomie, c’est match nul

Apple annonce 20 heures d’autonomie sur son iPhone 15, Samsung aussi avec son Galaxy S23. Le premier permet de tenir une journée et demie avec une utilisation relativement légères (un peu de streaming vidéo, mais pas forcément de jeu vidéo). Le second aussi, pour des usages similaires : sur l’autonomie, impossible de désigner un gagnant.

L’USB-C enfin sur un iPhone ! // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis

Une recharge bien trop lente : Apple et Samsung sont médiocres

Côté charge, Apple et Samsung font partie des vilains petits canards du marché des smartphones. L’iPhone 15 est limité à 20 W en filaire et 15 W via la charge MagSafe. Samsung se contente de 25 W, ce qui prend au Galaxy S23 1h30 pour se recharger en entier.

Pour le volet batterie, ni l’iPhone 15, ni le Galaxy S23 ne brillent par rapport au reste du marché. Match nul encore une fois donc.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23 : quelles différences de prix ?

L’iPhone 15 est disponible à ces tarifs-là, selon les configurations :

128 Go de stockage : 969 euros ;

256 Go de stockage : 1099 euros ;

512 Go de stockage : 1349 euros.

Quant au Samsung Galaxy S23, on le trouve à ces prix (recommandés) :

128 Go de stockage : 799 euros ;

256 Go de stockage : 859 euros.

Faut-il acheter l’iPhone 15 ou le Samsung Galaxy S23 ?

Un smartphone Apple sous iOS d’un côté, un smartphone Samsung sous Android de l’autre. Beaucoup de différences sur la partie logicielles, bien qu’on trouve quelques points communs (widgets, modes, etc.). Beaucoup de différences aussi sur le design, principalement à cause du Dynamic Island, mais aussi avec un bloc photo différent. Des autonomies similaires et des charges très peu rapides : bien des points ne permettent pas de déterminer qui de l’iPhone 15 ou du Samsung Galaxy S23 est le meilleur.

Pourtant, certains volets que nous testons pour chaque smartphone font pencher la balance. Tout d’abord, l’écran : Samsung bat Apple presque à plat de couture, grâce essentiellement à un taux de rafraîchissement plus élevé et une meilleure couverture colorimétrique. Sur les performances aussi, difficile de ne pas reconnaître la victoire de Samsung : on s’en rend bien compte sur les benchmarks. Notons tout de même que l’iPhone 15 devance le Samsung Galaxy S23 sur la photo, pour la raison qu’il commet moins d’erreurs, ou du moins des erreurs moins importantes. Mais le Samsung se rattrape bien avec un téléobjectif. Tout cela nous fait pencher pour l’un d’entre eux : le Samsung Galaxy S23.

Seulement deux objectifs au dos de l’iPhone 15 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis

Si vous n’êtes pas attaché à iOS, nous vous recommandons le Samsung Galaxy S23 sans hésitation. Tant pour les performances que pour la beauté de l’écran, il ne vous décevra pas. Même sur la partie logicielle : la personnalisation est quand même plus poussée que sur iOS et la liberté offerte est plus grande. Apple a tendance à limiter les usages qu’on peut faire de son iPhone, quand Samsung n’en met pas et offre quelques fonctionnalités bien pensées (d’autant plus si vous avez d’autres appareils de la marque). C’est un smartphone qui durera dans le temps grâce à quatre années de mises à jour et qui se retrouve régulièrement en promotion, quand les derniers iPhone connaissent une décote moins forte. D’autant plus qu’il est déjà moins cher, puisque sur le marché depuis le mois de février 2023.

Néanmoins, si vous êtes déjà dans l’écosystème d’Apple (avec un Mac, ou un iPad), l’iPhone 15 pourrait être le meilleur choix : les interactions entre les appareils d’Apple sont plus optimisées. Si le prix est trop cher pour vous, vous pouvez tout à fait vous pencher vers un iPhone 14, ou un iPhone 14 Pro. De plus, vous devriez garder l’iPhone 15 plus longtemps. Si jamais il vous vient à l’idée de le revendre pour un autre smartphone, vous pourriez en tirer un prix plus élevé que si vous faisiez le choix du Galaxy S23.