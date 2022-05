Android 13 : voici les smartphones qui sont compatibles avec la bêta

Alors que la Google I/O a eu lieu hier soir, le géant lance la bêta 2 d'Android 13 sur ses Pixel. Mais d'autres marques peuvent désormais recevoir la bêta 1 : Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Xiaomi, Vivo, etc.

Lors de la conférence Google I/O hier soir, nous avons appris le lancement de la bêta 2 d’Android 13. Une évolution de la bêta 1 qui propose a priori toutes les fonctionnalités d’Android 13 présentées jusqu’ici.

Les nouveautés d’Android 13 bêta 2

Les principales nouveautés de cette seconde bêta concernent surtout la confidentialité et les autorisations liées aux applications. Désormais, les applications devront vous demander l’autorisation avant de vous envoyer des notifications. Auparavant, c’était à vous de couper les notifications de telle ou telle application. Pour continuer sur les autorisations, elles vont être restreintes : l’accès aux fichiers locaux sera séparé en deux parties : les photos et vidéos d’un côté, la musique et les enregistrements audio de l’autre. Une application qui n’a besoin que de vos photos n’aura donc plus accès à vos fichiers audio, contrairement à ce qu’on avait sur les précédentes versions du système d’exploitation.

D’autres nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur la bêta 2 d’Android 13. Selon le blog des développeurs Android, « la version bêta 2 contient tout ce dont vous avez besoin pour essayer les fonctionnalités d’Android 13, tester vos applications et nous faire part de vos commentaires ».

La bêta 2 d’Android 13 disponible dès maintenant sur les Pixel

Google priorise ses téléphones et rend donc disponible la mise à jour vers la bêta 2 d’Android 13 sur ses Pixel :

Bien évidemment, le Pixel 6a présenté hier n’est pas dans la liste, puisqu’il ne sera pas disponible avant quelques mois.

D’autres smartphones Android vont pouvoir recevoir la bêta 1 d’Android 13

Alors que nous vous annoncions hier les premiers smartphones pouvant recevoir la première mouture d’Android 13, la liste officielle a été publiée par Google et par les différentes marques concernées :

Ces modèles pourront donc être mis à jour vers la bêta 1 d’Android 13, la mise à jour vers la seconde bêta devrait arriver plus tard. À noter que ce sont des versions dites « Developer Preview », qui sont publiées à destination des développeurs afin qu’ils puissent tester leurs applications pour les rendre optimisées sur les smartphones Android des différentes marques. Cela ne garantit donc pas que ce sont des versions stables : certaines fonctionnalités sont absentes. Si vous voulez passer à la bêta 1, vous pouvez le faire, mais nous vous le déconseillons fortement, encore plus sur un téléphone que vous utilisez au quotidien. Si vous vous lancez quand même, faites une sauvegarde de vos données : il y a de fortes chances pour qu’elles soit effacées lors de la mise à jour.

Concernant le passage à la bêta 2 pour ces smartphones, nous n’avons pas encore d’informations, mais il est probable que cela arrive d’ici quelques semaines.

Un pas de plus vers la bêta 3 et la première version stable

Cette deuxième bêta est un pas de plus vers la bêta 3 qui sortira en juin 2022 selon le calendrier de Google. C’est lorsque cette version sera déployée que les fonctionnalités commenceront à être stables, que les tests de compatibilité des applications seront effectués sur des versions finales et que la publication de ces applications pourra débuter.

