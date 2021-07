En solde, l’excellent OnePlus Nord 5G est à moins 18 % sur Amazon

Le OnePlus Nord est une solution milieu de gamme qui prend en charge la 5G tout en délivrant des caractéristiques techniques intéressantes à un prix modéré. À l'occasion des soldes d'été, il devient plus abordable en passant de 399 à seulement 329 euros sur Amazon.

Au courant de d’année 2020, le constructeur OnePlus réinvestit le segment du milieu de gamme et propose le OnePlus Nord. Si son successeur est sur le point d’être annoncé, ce modèle avance plusieurs caractéristiques techniques qui font son succès depuis sa sortie. Avec une note de 9/10 attribuée par nos soins, il reste un très bon smartphone milieu de gamme pour lequel craquer en 2021, surtout qu’il profite en ce moment d’une promotion intéressante à l’occasion des soldes d’été.

Le OnePlus Nord en quelques mots

Un écran AMOLED 90 Hz

Un puissant Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide jusqu’à 30 W

L’interface OxygenOS très appréciée

Au lieu de 399 euros, la version 8 + 128 Go du OnePlus Nord est aujourd’hui disponible en promotion à 329 euros sur Amazon. Si vous voulez un look coloré, la version Bleu Marbre est au même prix.

OnePlus Nord : le Midship killer de la marque

Incarnant le milieu de gamme, le OnePlus Nord opte pour un design bien connu ces dernières années. On a le droit à un écran plat aux bordures fines avec un poinçon en haut à gauche dissimulant la caméra frontale. Le smartphone offre une belle prise en main malgré un écran d’une diagonale de 6,5 pouces. Le Nord est équipé d’une dalle AMOLED, affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, et proposant un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une bonne fluidité. Quant au déverrouillage, il se fera simplement via le capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran qui s’avère être réactif.

Un processeur Qualcomm solide

Du côté des performances, le smartphone de OnePlus est propulsé par un Snapdragon 765G, compatible 5G, épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration milieu de gamme est performante au quotidien, que ce soit pour du multitâche ou pour lire les jeux 3D les plus gourmands avec de bonnes conditions graphiques. L’expérience utilisateur est fluide et sans ralentissements notamment grâce à l’interface personnalisable Oxygen OS.

L’efficacité de la charge rapide

Afin de profiter pleinement des atouts du OnePlus Nord, ce dernier embarque une batterie de 4 115 mAh, laquelle permet de faire fonctionner le smartphone une journée voire plus selon l’utilisation. Au cas où, sachez que ce modèle est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W qui se trouve être très efficace car elle permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. La charge sans fil n’est évidemment pas présente sur cette tranche de prix.

Un appareil photo convaincant de jour

Le Nord n’est pas un champion côté photo, mais propose un quadruple capteur 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels. Le capteur principal est très convaincant en plein jour et offre de beaux clichés avec un niveau de détails plutôt satisfaisant. À l’avant, vous pourrez compter sur un objectif de 32 mégapixels, pour prendre vos plus beaux selfies. En revanche, il pêche un peu en base luminosité et le mode Macro est pas vraiment utile.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le OnePlus Nord.

