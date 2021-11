OnePlus baisse fortement le prix de ses midships killers avant le Black Friday

À quelques semaines du Black Friday, OnePlus propose de nombreuses promotions sur son site et casse les prix de ses smartphones milieu de gamme qui font le succès de la marque. Le OnePlus Nord, le OnePlus Nord CE et le OnePlus Nord 2, tous les trois sont encore plus abordables qu'à leur lancement, avec des prix allant de 269 euros à 449 euros.

OnePlus propose une sorte d’avant-première du Black Friday, en lançant sur son store une vente flash sur son trio de smartphones milieu de gamme : le OnePlus Nord premier du nom, le OnePlus Nord CE et enfin le OnePlus Nord 2. Ce sont des téléphones qui font très peu de compromis tant en matière de performances que de fonctionnalités, avec un excellent rapport qualité-prix, qui vient davantage s’améliorer grâce à ses promotions.

Les OnePlus Nord en promotion

Sachez que les prix indiqués ci-dessus s’afficheront une fois le produit ajouté au panier. Assurez-vous bien d’avoir ajouté le bon smartphone avec la bonne configuration. Ces promotions sont valables dans la limite des stocks.

OnePlus Nord : un retour aux sources réussi

Incarnant le milieu de gamme de la marque, le OnePlus Nord met en avant un rapport qualité-prix très intéressant grâce à un prix certifié sous les 400 euros et une fiche technique aux petits oignons. Et il faut le dire, on retrouve l’identité de la marque qui nous plaisait tant au départ. Ce smartphone arbore un design bien connu de ces dernières années. Les finitions sont exemplaires et il profite même d’une dalle AMOLED de 6,44 pouces, percée sur le coin gauche, affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Côté performances, il propose une expérience utilisateur fluide grâce à la présence du Snapdragon 765G, compatible 5G, épaulé par 8 Go de RAM. Une configuration performante au quotidien qui s’avère être efficace pour gérer du multitâche, ou même faire tourner la plupart des jeux 3D du moment, avec de bonnes conditions graphiques. La chauffe est d’ailleurs plutôt bien gérée avec les applications gourmandes, de même pour l’autonomie, où la batterie de 4 115 mAh lui permet aisément de tenir toute la journée. Comptez 30 minutes pour récupérer 50 % d’autonomie.

Du côté de la photo, le Nord s’équipe d’un module 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels plutôt efficace quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies. Il n’est pas mauvais, mais il peine à se démarquer, notamment avec ses quelques lacunes de nuit et que son mode macro est clairement anecdotique. Le capteur ultra grand-angle est en revanche satisfaisant et sans trop de distorsions.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus Nord

Un écran AMOLED 90 Hz

Un puissant Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide jusqu’à 30 W

L’interface OxygenOS très appréciée

Lancé au prix de 399 euros, le OnePlus Nord dans version 8 + 128 Go est actuellement en promotion à 299,95 euros sur le site de la marque, soit 100 euros de remise immédiate.

OnePlus Nord CE : une version allégée convaincante

One plus continue de décliner ses smartphones milieu de gamme avec une version allégée le Nord CE, et laisse de côté ses téléphones premium aux tarifs élevés. Son but ? Reconquérir le cœur de ses utilisateurs en proposant un appareil milieu de gamme avec des caractéristiques techniques solides à petit prix. Et surtout dans le but de concurrencer Xiaomi.

On retrouve ainsi un smartphone fin et léger, très agréable en main avec un écran AMOLED offrant un taux de rafraichissement de 90 Hz. Si la dalle offre des couleurs fidèles et une luminosité correcte, cela reste en deçà de ce qu’offre Xiaomi à ce niveau de prix. Mais OnePlus n’a pas dit son dernier mot, et propose un Snapdragon 750G de chez Qualcomm. Comparé au Nord originel, qui possédait un 765G, on est à peine quelques marches en dessous. Et face à son concurrent le Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec un 732G, le modèle CE ne fait pas tache. Sa puce offre de belles performances au quotidien, que ce soit pour du multitâche ou pour lire les jeux 3D les plus gourmands avec de bonnes conditions graphiques. De plus, le téléphone s’accompagne de l’interface personnalisable Oxygen OS, qui cédera bientôt sa place à l’interface CorlorOS d’Oppo, tout aussi intuitive et appréciée par la plupart des utilisateurs.

Au niveau de l’autonomie, le smartphone peut tenir sans soucis deux jours, mais la charge rapide est elle assez moyenne avec une heure nécessaire pour faire le plein. Quant à la photo, le CE a le mérite de proposer un triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels, mais les clichés manquent de détails et le rendu est peu réaliste, avec des couleurs très saturées qui ne plairont clairement pas à tout le monde. Vous obtiendrez tout de même des photos satisfaisantes pour prendre en photo votre grand-mère souffler ses bougies par exemple, mais n’éteignez pas la lumière, la qualité n’est pas au rendez-vous.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus Nord CE

Un bel écran AMOLED rafraîchis à 90 Hz

Un processeur solide : Snapdragon 750 G

Et une autonomie endurante

Habituellement au prix de 299 euros, le OnePlus Nord CE 5G dans sa version 6 + 128 Go est désormais à 269,10 euros sur le site officiel, soit près de 30 euros d’économie sur la facture.

OnePlus Nord 2 : une fiche technique plus musclée

En revenant sur le segment des smartphones milieu de gamme, avec le OnePlus Nord premier du nom, la marque a fait un retour aux sources réussi. Il était donc évident de renouveler la gamme en proposant la 2e génération très attendue. Et le Nord 2 ne change pas énormément la recette qui avait déjà bien marché sur le premier modèle. On retrouve un design similaire, mais avec quelques différences dont le passage à un seul capteur selfie et un bloc photo plus imposant. D’ailleurs, la photo est probablement le point le plus faible du téléphone. Si les résultats sont tout à fait corrects dans l’ensemble, le rendu très saturé ne plaira clairement pas à tout le monde, tout comme l’excès de compression qui se fait souvent remarquer.

Côté processeur, on passe de Qualcomm à MediaTek, avec un Dimensity 1200 — IA qui surprend par ses excellentes performances. D’après nos benchmarks, que ce soit sur la partie graphique ou la gestion du stockage, le OnePlus Nord 2 est supérieur à son prédécesseur. Il domine même le segment des smartphones à moins de 400 euros, en dehors du Poco F3 de Xiaomi, qui reste un cran au-dessus. La configuration du Nord 2 assure une expérience fluide et rapide au quotidien notamment grâce à son bel écran AMOLED de 6,43’’ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et de l’interface Oxygen OS. L’autonomie reste correcte, et promet une journée et demie tout au plus. En contrepartie, on a cependant droit à la Warp Charge 65 W qui permet de le recharger à 100 % en environ 30 minutes.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus Nord 2

Son écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Ses bonnes performances grâce à la puce MediaTeck Dimensity 1200-AI

Son chargeur ultra rapide : Warp Charge 65 W

Son interface intuitive : OxygenOS

Lancé il y a quelques mois au prix de 499 euros dans sa version 12 + 256 Go, le OnePlus Nord 2 est d’ores et déjà en promotion et tombe à 449,10 euros sur le site officiel. Soit près de 50 euros de remise immédiate.

Quelles sont les alternatives ?

Afin de découvrir les alternatives disponibles aux smartphones milieu de gamme de la marque OnePlus , nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2021.