Amazon propose actuellement le meilleur prix pour le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE est quasi identique à un autre smartphone du même nom, sans la mention NE évidemment, mais pour moins cher. La preuve aujourd'hui sur Amazon, où le prix de ce clone passe de 369 euros à seulement 279 euros.

En 2020, Xiaomi a sorti un nombre incalculable de smartphones et à tout ça s’ajoute maintenant le Mi 11 Lite 5G NE, sorti fraichement au mois de septembre dernier. C’est donc un énième téléphone milieu de gamme qui vient compléter le catalogue de la marque chinoise, et comme le veut la tradition pour améliorer rapidement le rapport qualité-prix de l’appareil, le tarif est déjà réduit de 90 euros.

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, c’est quoi ?

Le même smartphone que le Xiaomi Mi 11 Lite 5G classique

Avec toutefois un processeur différent : le Snapdragon 778G

Et différents coloris : noir truffe, bleu, rose pêche et blanc pailleté

Au lieu de 369 euros, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (6+128 Go) est aujourd’hui en promotion à seulement 279 euros sur Amazon. Pour obtenir ce prix, il suffit d’activer le coupon promotionnel de 20 euros disponible sur la page produit.

Qu’est-ce qui change avec la version NE ?

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE s’inspire d’un smartphone du même nom chez la marque chinoise, mais il peut être considéré comme une version allégée d’une version déjà allégée, donc tous les composants ne sont pas identiques. Si le Mi 11 Lite 5G classique intègre un Snapdragon 780G, la version NE adopte un processeur légèrement moins puissant de Qualcomm pour faire baisser la facture de quelques euros. Il s’agit du Snapdragon 778G, mais les performances brutes sont quasi identiques. Cette configuration est épaulée par 6 Go de mémoire vive et permet de profiter d’une expérience utilisateur fluide, ainsi qu’une expérience gaming qui l’est tout autant, même avec des graphismes poussés à fond – dans certains jeux.

Si le design ne change pas fondamentalement, le Mi 11 Lite 5G NE a toutefois la particularité d’apporter de nouveaux coloris un peu plus flashy, en passant du bleu bubble-gum au rose pêche jusqu’au blanc pailleté. La marque chinoise s’est donc accordée un peu plus de fantaisie pour celles et ceux qui n’utilisent pas une coque de protection transparente.

Le même smartphone, mais moins cher

Le Mi 11 Lite 5G a été lancé à 399 euros et le Mi 11 Lite 5G NE à 369 euros. C’est donc 30 euros de différence pour un smartphone qui apporte finalement la même fiche technique que le précédent. On retrouve alors le même gabarit avec une diagonale de 6,55 pouces et le même écran AMOLED affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. Notez cependant que ce smartphone perd 1 gramme par rapport à l’autre et qu’il est protégé sur la face avant par du verre Gorilla Glass 5, à la place du Gorilla Glass 6 sur le Mi 11 Lite 5G classique.

Pour la photo, on aperçoit évidemment le même appareil composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 5 mégapixels, sans oublier la caméra frontale de 20 mégapixels. Bien sûr, l’énorme capteur 108 mégapixels du flagship Mi 11 n’est pas toujours pas de la partie sur cette version encore plus allégée que l’autre, mais cette composition offre tout de même une belle polyvalence — mention spéciale pour les modes portrait et macro — tout en proposant une qualité correcte des clichés capturés, un peu moins de nuit. Enfin, une batterie, toujours de 4 250 mAh, permet au smartphone chinois de tenir toute une journée et la charge rapide jusqu’à 33 W offre la possibilité de récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin.

