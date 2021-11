Le Black Friday continue avec le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui est 95€ moins cher

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE. ressemble beaucoup au Mi 11 Lite 5G tout en apportant de petites différences sans augmenter le prix. Au contraire, il est plus abordable et le devient encore plus grâce à une remise cumulée à un code promo. Il passe de 369 euros à 274 euros seulement.

Après avoir annoncé les 11T et 11T Pro il est vrai que l’autre smartphone dévoilé par le constructeur chinois est un peu passé inaperçu. Il s’agit du Xiaomi 11 Lite NE, un smartphone milieu de gamme qui est tout simplement une déclinaison de l’excellent Mi 11 Lite 5G sorti en début d’année, qui avait obtenu la note de 8/10 lors de notre test. Déjà très convaincant, cette nouvelle version apporte quelques changements et, est même proposée moins chère. Le smartphone passe à 274 euros au lieu de 369 euros, grâce à une remise cumulée à un code promo.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE, c’est quoi ?

Un écran AMOLED à 90 Hz

Un puissant Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM

Un triple capteur photo polyvalent : 64 + 8 + 5 mégapixels

Annoncé à 369 euros, le Xiaomi 11 Lite 5G NE dans sa version 128 + 8 Go de RAM est en ce moment à 299 euros sur Cdiscount, mais avec le code « MOINS25EUROS » le smartphone passe à 274 euros seulement, soit presque 100 euros de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Le tableau se met à jour automatiquement.

Aussi ressemblant que la version classique mais plus fin et plus léger

La série 11 de Xiaomi connait un bon nombre d’itération et voilà qu’elle se complète avec le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Pourtant ce nouveau smartphone reprend quasi à l’identique la fiche technique du Mi 11 Lite 5G sortie plutôt. On retrouve le même design réussi, avec une dalle plate, des bords assez fins et un poinçon en haut à gauche. Sa dalle est également AMOLED d’une diagonale de 6,55 pouces qui offre une définition Full HD+, ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour assurer une bonne fluidité. Les légers changements sont que l’écran se protège d’un verre Gorilla Glass 5 au lieu de 6, et que le modèle NE perd un gramme sur la balance en passant de 159 à 158 grammes pour devenir le smartphone compatible 5G le plus fin et léger du catalogue de la marque chinoise.

Aucune différence également côté photo, on retrouve le même module à 3 capteurs : un capteur principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels et capteur pour la macro de 5 mégapixels. La caméra selfie se maintient aussi à 20 mégapixels. Il offrira donc une belle polyvalence, et permettra de capturer de beaux clichés lorsque les conditions d’éclairage sont réunies. Dernier point commun, la batterie reste identique, de même pour la charge rapide. Il tiendra donc une journée selon votre utilisation et pourra récupérer environ 50 % en une vingtaine de minutes.

Un processeur différent et une touche plus colorée

La différence entre les Xiaomi 11 Lite 5G NE et Mi 11 Lite 5G réside à l’intérieur du smartphone. La première version est animée par la puce Snapdragon 780G de Qualcomm épaulée par 6 Go de mémoire vive, alors que le modèle NE lui, passe sur un Snapdragon 778G avec cette fois, une mémoire vive de 8 Go. Si cette configuration est légèrement moins puissante, elle devrait toutefois se montrer très efficace dans l’immense majorité des tâches du quotidien. D’autant plus que Qualcomm annonce des performances 40 % supérieures au 668G, aussi bien sur le CPU que sur le GPU. Il est donc assez performant pour faire tourner quelques jeux 3D, mais sans les meilleures conditions graphiques.

En fin de compte, ce qui permet de les distinguer visuellement c’est au niveau des coloris que le 11 Lite 5G NE propose : noir, bleu, rose et blanc pailleté. À titre de comparaison, le Mi 11 Lite 5G existe en jaune et en vert — en plus de la même version noire.

