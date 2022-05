Un code promo French Days fait perdre plus de 50 € au nouveau Oppo Reno 7

Si vous vouliez changer votre ancien smartphone depuis un moment, vous auriez tort de ne pas profiter des French Days. Et pour le dernier de l’évènement, le nouveau Oppo Reno 7 tombe à 274 euros contre 329,90 euros à sa sortie.

Oppo a renouvelé sa gamme Reno, l’alternative à la gamme premium de la marque Find. Le constructeur a donc présenté le Oppo Reno 7. Ce nouveau smartphone milieu de gamme s’appuie sur une fiche technique solide, mais à un prix contenu. Oppo s’assure de proposer le meilleur rapport qualité-prix, et pour ce dernier jour de French Days il coûte plus de 50 euros de moins grâce à un code promo.

Le Oppo Reno 7 propose

Un écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Un puissant SoC Qualcomm Snapdragon 680

Un module photo polyvalent

La charge rapide SuperVOOC de 33 W

Petit plus : tourne sous Android 12

Lancé il y a quelques semaines, le Oppo Reno 7 (8 + 128 Go) est d’ores et déjà en promotion chez Cdiscount. Son prix passe ainsi de 329,90 euros à 274 euros seulement en utilisant le code 25DES299. Ce code est valable uniquement aujourd’hui.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Reno 7. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone milieu de gamme réussi et performant

Le Oppo Reno 7 reprend le design anguleux de son prédécesseur pour une bonne préhension. Son apparence est loin d’être décevante, avec un look bien soigné et fin (7,5 mm d’épaisseur). Il dispose d’une dalle de 6,4 pouces, comme son prédécesseur et garde un format assez compact pour se glisser dans votre poche. Oppo l’équipe d’une dalle AMOLED en définition FHD+, profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour une navigation plus fluide.

Ce smartphone assure également au niveau des performances, grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 680 couplé avec 8 Go de RAM. Il s’agit d’une puce entrée de gamme que l’on a pu déjà découvrir sur le Redmi Note 11 de Xiaomi. Cette puce est suffisamment puissante pour la grande majorité des usages quotidiens, y compris quelques jeux. Seul hic, c’est sa compatibilité 5G, qui manque à l’appel. On apprécie cependant qu’Oppo livre son nouveau smartphone sous Android 12 avec son interface maison ColorOS 12 — de quoi profiter d’une expérience utilisateur fluide et agréable au quotidien. Vous trouverez également 128 Go pour stocker vos applications, photos et vidéo.

La photo mise à l’honneur et une charge rapide efficace, mais en baisse

Oppo a surtout mis le paquet sur la photo :il est ainsi doté d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur microscope de 2 mégapixels, avec grossissement de 15x et 30x. Ce dernier était d’ailleurs présent sur le Find X3 Pro, mais qui été de 3 mégapixels et un grossissement jusqu’à 30x contre 60x. Un mode assez gadget, mais qui peut être amusant. Oppo boost la partie logicielle avec l’IA et propose de nombreux modes qui permettraient d’avoir des rendus naturels et qui avec son mode Portrait Pro promet de réaliser des portraits proches de la qualité d’un reflex numérique.

Quant à l’autonomie du Reno 7, il se montre un peu plus endurant que son prédécesseur avec un accumulateur de 4 500 mAh contre 4 300 mAh auparavant. Ainsi, il pourra tenir une journée sans soucis, selon votre utilisation. Par contre du côté de la charge rapide, Oppo fait l’impasse sur sa charge SuperVOOC 2.0 65 W, disponible sur le Reno 6. Le nouveau modèle a quand même le droit à une charge rapide de 33 W, qui assure une charge à 50 % en 30 minutes.

