Samsung Neo QLED : ce TV 4K 55 pouces n’est qu’à 849 € pour le Black Friday

Les téléviseurs Samsung sont, eux aussi, en promotion pour cette période exceptionnelle qu'est le Black Friday. C'est au tour du Samsung QE5583B de profiter d'une remise de 150 euros, puisque son prix passe de 999 à 849 euros seulement durant quelques jours.

Ces jours-ci, il y a beaucoup d’offres du Black Friday sur les téléviseurs 4K pour beaucoup de diagonales et de marques. Samsung n’est pas en reste et a plusieurs modèles qui profitent de réduction. C’est notamment le cas du Samsung QE55Q83B, qui profite d’une belle réduction de 150 euros pour le Black Friday.

Le Samsung QE55Q83B, c’est quoi ?

Neo QLED : la technologie Mini LED façon Samsung

Une définition 4K

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Le système Tizen pour avoir accès à ses applications

En temps normal, ce téléviseur est vendu au prix de 999 euros. Mais durant le Black Friday, il est en réduction de 150 euros, ce qui fait qu’on trouve ce Samsung QE55Q83 à seulement 849 euros sur le site de la Fnac.

Le Samsung QE55Q83B propose une très belle qualité d’image

Tout d’abord, ce téléviseur Samsung est équipé d’une dalle Neo QLED : il s’agit de la technologie Mini LED développée par Samsung, visant à concurrencer l’Oled qu’on trouve chez d’autres constructeurs. Le Mini LED a plusieurs avantages : les écrans peuvent être plus fins et la consommation d’énergie est réduite. L’image se trouve, elle aussi, améliorée, puisqu’on peut avoir une gamme de couleurs plus étendue ainsi qu’un taux de contraste plus élevé.

Le Samsung QE55Q83B dispose donc d’un écran de 55 pouces (soit une diagonale de 139 cm) avec une définition 4K (UHD) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela permet de monter à 120 images par seconde affichées, ce qui peut rendre l’expérience de jeu sur les consoles comme les Xbox Series ou la PlayStation 5 vraiment meilleure. Le téléviseur est certifié Doly Atmos pour le son, mais également HDR pour l’image, avec une luminosité maximale de 1 500 cd/m².

Des fonctionnalités intéressantes sur ce téléviseur 4K

Contrairement à nombre d’autres modèles, les téléviseurs Samsung n’embarquent pas le système d’exploitation de Google, Android TV. À la place, on a droit à Tizen, qui propose un magasin certes moins étoffé, mais qui devrait vous convenir. On peut y trouver la très grande majorité des services de SVoD, mais aussi des services de streaming audio.

Si on n’a pas Android TV, on a tout de même Google Assistant, pour lancer un programme sur une plateforme, contrôler ses objets connectés ou lui demander de l’aide. Il y a aussi la possibilité d’utiliser Bixby, l’assistant vocal de la marque. Sur la connectivité, cet appareil possède du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 5. Elle est complétée par la connectique, avec quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB et une sortie audio.

À noter que ce téléviseur est classé G pour sa consommation électrique, puisqu’il consomme 187 W en fonctionnement et 0,5 W en veille. Vous pouvez le fixer à un mur, car il respecte la norme VESA (200 par 200 mm). Vous n’en aurez peut-être pas besoin parce que son pied est central, ce qui permet de le placer sur un meuble TV pas très long, contrairement à bien d’autres modèles.

