DJI Mini 3 Pro : ce récent petit drone devient plus intéressant grâce à cette offre

DJI lance une version Pro de son plus petit drone de loisir. Il s'agit du Mini 3 Pro qui peaufine la recette pour plaire aux amateurs de vols. Aujourd'hui, il se négocie à un meilleur prix : 779 euros contre 829 euros.

Après le DJI Mini 2 vient le Mini 3 …. Pro ! Eh oui, la marque vient professionnaliser son plus petit drone. Il embarque de belles évolutions et mise sur une légèreté et une facilité de mise en route. Ce modèle coche toutes les cases du petit drone à emporter partout avec soi, pour un prix actuellement plus intéressant que d’habitude grâce à cette remise de 50 euros. Alors, oui, ce n’est pas la promotion du siècle, mais il est toujours intéressant de constater une première baisse de prix pour un nouveau produit.

Les points positifs du DJI Mini 3 Pro

Facile à transporter et à mettre en route

Une bonne stabilité et des images excellentes

Une meilleure autonomie

Proposé à 829,99 euros, le DJI Mini 3 Pro avec la radiocommande RC-N1 est disponible en promotion à 779 euros chez Ubaldi.

Petit, léger et facile à mettre en route

Le Mini 3 Pro conserve l’idée de son prédécesseur, à savoir un drone pliable pesant moins de 250 g pour être transporté facilement et se glisser sans souci dans un sac à dos. Une fois en l’air, le drone s’inscrit dans la lignée de ses confrères : il est très réactif et facile à piloter.

Si le Mini 3 Pro apporte une nouvelle radiocommande avec écran, le modèle présenté dans ce bon plan propose la RC-N1 que l’on retrouve sur les autres modèles. De ce fait, vous aurez besoin d’un téléphone pour la faire fonctionner. Ce dernier s’installe au-dessus de la radiocommande et fait office de retour vidéo en plus de donner accès à tous les réglages du drone via l’application dédiée.

Une version évoluée

Avec ce modèle Pro, DJI vient corriger la principale critique que nous avons émise lors de notre test du Mavic Mini et du Mini 2 : l’absence de capteurs d’obstacles. Le Mini 3 Pro intègre lui deux capteurs d’obstacles à l’arrière et deux à l’avant pour assurer une bonne sécurité pour ceux qui débuteront. Concernant la qualité d’image, le Mini 3 Pro peut compter sur un capteur photo de 12 mégapixels au format 1/1,3″ contre 1/2,3″ pour le Mini 2. La 4K à 60 images par seconde est de la partie, pour des belles images avec une stabilité remarquable.

Les pros de la colorimétrie se réjouiront de savoir que le Mini 3 Pro est, depuis une mise à jour, capable d’enregistrer en 10 bits avec le profil D-Cinelike. Quant aux utilisateurs classiques, ils seront largement satisfaits de la qualité vidéo proposée par le drone. Il embarque également les habituels modes automatiques des drones DJI tels que QuickShots, ActiveTrack ou encore Hyperlapse. Enfin, DJI annonce « un temps de vol allongé de 34 minutes ». Ce chiffre s’obtient dans des conditions précise, lors de notre test, il peut atteindre jusqu’à 25 minutes avant de se poser.

Pour plus de détails, voici notre test sur le DJI Mini 3 Pro.

Quel drone choisir ?

Afin de découvrir d’autres références sur le marché que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs drones en 2023.

