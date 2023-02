La Samsung Galaxy Watch 5 est plus de 100 € moins chère pendant les soldes

Dernière montre connectée de la marque Samsung, la Galaxy Watch 5 est une bonne montre sur bien des points. Et, avec les soldes d’hiver, elle tombe à 214 euros contre 329 euros à sa sortie.

Bien que le modèle Pro soit mieux lotie en termes d’autonomie, la Galaxy Watch 5 de Samsung corrige les défauts du modèle précédent. Elle s’avère être la montre idéale pour qui souhaite faire l’acquisition d’une montre connectée Android complète et accessible. Aujourd’hui d’ailleurs, le modèle 44 mm coûte 115 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Watch 5

Une montre agréable à porter

Des fonctionnalités poussées (sport et santé)

Un catalogue d’application complet

Disponible à 329 euros, la Samsung Galaxy Watch 5 dans sa version 44 mm (Bluetooth) est affichée à 276,38 euros sur Amazon. Toutefois, en utilisant le coupon de réduction de 30 euros, la montre revient à 214 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



Une allure similaire, à quelques détails près

La Galaxy Watch 5 s’inspire du modèle précédent, et garde le format circulaire (44 mm ici) avec des finitions soignées. Elle aussi agréable à porter et s’oublie facilement au poignet. Elle a le mérite de proposer un écran plus résistant aux rayures (60 % plus résistant d’après la marque) et d’être certifiée IP68, qui lui évite d’être retiré à chaque douche ou baignade (dans une piscine).

Côté affichage, l’écran Amoled de 1,4 pouce affiche une définition 450 × 450 pixels (compatible Always-On Display). Autrement, on retrouve le système d’exploitation WearOS avec l’interface One UI Watch qui donne accès au catalogue du Play Store. L’interface est claire, simple et fluide au quotidien grâce à la puce Exynos W920.

Une recette peaufinée

La Watch 5 remplit toutes les cases des fonctionnalités classiques d’une montre connectée. On retrouve un capteur qui permet de mesurer la composition corporelle, un capteur électrocardiogramme afin de contrôler votre fréquence cardiaque et un autre dédié à la pression artérielle. Le suivi du sommeil est toujours de la partie ainsi que la détection de ronflements.

Côté sport, elle est capable de détecter plus de 90 activités sportives et dispose d’un GPS qui manque quelque peu de précision, lors de notre test. La Galaxy Watch 5 s’équipe d’une batterie de 284 mAh contre 247 mAh sur la Watch 4. Une légère augmentation, qui peut tenir une journée selon votre utilisation. Enfin, il vous suffit de 30 minutes pour passer de 0 % à 45 % de charge.

Pour en apprendre davantage, voici notre test sur la Samsung Galaxy Watch 5.

