L’excellent casque Sony WH-1000XM5 a attendu les soldes pour casser son prix (-120€)

Dans l’audio, Sony propose de belles références, comme son dernier casque à réduction de bruit, le WH-1000XM5. Il perfectionne la recette de son prédécesseur et s’affiche à un prix plus doux durant les soldes : 297,51 euros au lieu de 419 euros.

Bien que le casque audio WH-1000XM4 de Sony ait su se montrer très convaincant, jusqu’à devenir l’une des meilleures références des casques à réduction de bruit active, la firme japonaise renouvèle sa référence phare et sort le Sony WH-1000XM5. Un casque redessiné, avec des performances audio améliorées et une bonne endurance. Assez onéreux à sa sortie, il se négocie à un meilleur prix grâce à un code promo durant les soldes.

Ce qu’on aime du casque XM5 de Sony

La réduction de bruit active encore meilleure

Le rendu sonore très dynamique

La qualité des appels vocaux nettement améliorée

La bonne autonomie et le Bluetooth multipoint

Avec un prix de lancement à 419 euros, le casque Sony WH-1000XM5 est depuis disponible à 349,99 euros chez plusieurs e-commerçants. En ce moment, il se trouve à un meilleur prix chez la Fnac grâce une remise de 15 %. Il revient à 297,51 euros en utilisant le code REMISE15.

Cette offre est aussi disponible chez Darty. La remise s’applique automatiquement, une fois le casque Sony WH-1000XM5 ajouté dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Sony WH-1000XM5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony WH-1000XM5 au meilleur prix ?

Un design repensé

Après deux casques assez similaires esthétiquement, pour la cinquième génération de son casque Bluetooth, Sony revoit complètement le design. Le design est toujours bien exécuté, mais avec un look plus minimaliste et épuré. L’arceau plus affiné et souple, avec un revêtement mat « feutré » du plus bel effet. En revanche, il est assez dommage que ce changement de design l’empêche de se replier.

Après plusieurs heures sur la tête, il se peut que vous ressentiez un point d’appui au niveau de l’arceau, le rembourrage arrive tout de même à réduire la gêne occasionnée. Quant aux coussinets en similicuir, ils englobent totalement les oreilles et permettent d’assurer une bonne isolation passive.

Une réduction de bruit active encore plus efficace

Pour rester l’une des meilleures références des casques avec réduction de bruit active, la firme japonaise ajoute huit microphones sur le XM5 contre quatre sur le précédent. Le constructeur va encore plus loin, en ajoutant un capteur de pression atmosphérique. Ce dernier afin de détecter si l’utilisateur est dans un avion, ainsi qu’un tissu technique sur les micros pour filtrer les bourrasques et éviter qu’elles ne soient retranscrites dans les haut-parleurs.

La qualité des appels vocaux a été, elle aussi, améliorée pour isoler convenablement votre voix des bruits ambiants. Au niveau des transducteurs, on passe d’un diamètre de 40 mm à un diamètre de 30 mm. Le rendu sonore est proche du WH-1000XM4, mais le XM5 affiche encore plus de précision et propose un rendu « plus naturel », mais avec moins de graves mis en avant. Autrement, on retrouve les trois codecs audio Bluetooth SBC, l’AAC et le LDAC. Le casque embarque également l’algorithme DSEE Extreme de Sony, ainsi qu’une compatibilité Bluetooth multipoint.

Enfin, le casque peut tenir jusqu’à 30 heures avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans. Quant à la recharge, vous pourrez gagner 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de charge.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le casque Sony WH-1000XM5.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.