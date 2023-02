Lenovo Smart Clock Essential : ce réveil intelligent revient sous les 20 € pour les soldes

Si vous désirez passer du bon vieux réveil à un modèle en phase avec l'air du temps sans casser votre tirelire, le Lenovo Smart Clock Essential peut faire votre bonheur. En plus d'avoir Google Assistant à disposition, vous pouvez surtout vous en servir de hub domotique. Ce modèle est actuellement en déstockage chez la Fnac pour les soldes d'hiver et passe de 59,99 euros à seulement 29,99 euros.

Le Lenovo Smart Clock Essential est un réveil connecté des plus élémentaires. Seulement, ce modèle dispose de quelques atouts qui le rend intéressant, dont le prix bien sûr et l’intégration de l’assistant virtuel de Google. Pour les soldes d’hiver, vous pouvez obtenir 54 % de réduction sur ce produit très utile à placer dans votre chambre.

Qu’attendre du Lenovo Smart Clock Essential ?

Un réveil sobre et compact

Un écran LED de 4 pouces

Compatible Google Assistant

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le Lenovo Smart Clock Essential est maintenant disponible en promotion à 19,99 euros chez Fnac.

Un modèle à la portée de tous

Lenovo dispose de la gamme de réveils connectés Smart Clock, dont l’Essential est le modèle le plus modeste. On a un écran LED noir et blanc de 4 pouces où des informations classiques sont affichées : le jour, la date, l’heure, la température, etc. Pas d’écran tactile ici, mais vous avez la possibilité de régler le niveau de luminosité de la dalle. Pour préserver votre confort la nuit, le réveil connecté dispose d’une veilleuse de 31 lumens.

Bien qu’abordable, Lenovo a tout de même travaillé le design de ce modèle de 6,4 cm x 12,1 cm x 8,3 cm de dimension. Les bordures sont fines et son format mini lui permet de facilement trouver une place à l’intérieur. Le revêtement en tissu maillé participe à son ergonomie. On retrouve un port USB-A à l’arrière, ce qui peut servir pour recharger un appareil compatible.

Le petit plus pour faire la différence

Le Lenovo Smart Clock Essential remplit bien ses fonctions premières de réveil, mais ce modèle compte un atout qui change la donne ; sa compatibilité avec Google Assistant. L’assistant intelligent vous permet de commander vocalement le réveil connecté. L’assistant virtuel vous offre surtout la possibilité d’avoir le contrôle sur tous les appareils domotiques compatibles.

Pour mieux vous entendre, le Smart Clock Essential est doté de deux microphones qui font le travail. Il compte également une enceinte de 3 W grâce à laquelle vous pouvez lancer un compte à rebours, votre playlist, podcast, livre audio ou station radio fétiche, etc.

