Pour le dernier jour des soldes, le nouveau Xiaomi Poco X5 est déjà moins cher

Xiaomi a de quoi combler tout le monde avec sa large gamme de smartphones. Le Poco X5 est une nouvelle référence, avec une fiche technique solide pour un prix intéressant. Il profite déjà d’une promotion et passe de 299 euros à 274 euros.

Ce sont deux nouveaux smartphones qui s’ajoutent à la gamme Poco, le X5 Pro et le X5. Ce dernier est la bonne solution pour qui souhaite investir dans un téléphone solide pour un prix contenu. Il est proposé à un excellent rapport qualité-prix, et profite déjà de 25 euros de réduction grâce à cette offre.

Le Xiaomi Poco X5 en quelques mots

Un écran Amoled FHD+ à 120 Hz

Un SoC taillé pour les tâches

Une autonomie généreuse

Avec un prix de lancement à 299,90 euros, le Xiaomi Poco X5 5G (6 + 128 Go) profite d’ores et déjà d’une promotion et s’affiche à 274,90 euros sur Cdiscount en utilisant le code 25DES299. Attention, ce dernier n’est valable que jusqu’à 13h aujourd’hui.

Vous pouvez retrouver élagement retrouver la version 256 Go en promotion, avec en prime une montre connectée, le tout pour 324,90 euros sur Cdiscount avec le code 25DES299.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco X5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Xiaomi Poco X5 au meilleur prix ?

Un smartphone efficace au quotidien

Le Xiaomi Poco X5 est intéressant pour son prix relativement accessible et sa fiche technique équilibrée. Il s’appuie sur un écran Amoled de 6,67 pouces avec une définition Full HD+. La dalle est capable en plus d’afficher du 120 Hz pour plus de fluidité.

Pour fonctionner efficacement, il se dote du Snapdragon 695 couplé à 6 Go de mémoire vive. Même si les jeux 3D ne pourront pas être lancés dans les meilleures conditions graphiques, cette configuration est efficace au quotidien et fera tourner sans trop de difficultés vos applications préférées. Cette version dispose de l’interface MIUI 13 avec Android 12 pour une expérience utilisateur fluide. À noter que ce modèle profite du réseau 5G.

Un module photo correct et une bonne autonomie

Esthétiquement, le smartphone reprend la recette de presque tous les Poco avec le haut du dos marqué par un large bloc photo dont la moitié droite affiche le nom de la sous-marque de Xiaomi. Le bloc photo se compose lui de trois capteurs : un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels. Sur le papier, il offre une bonne polyvalence, mais le mode macro est assez anecdotique. Les performances photographiques n’atteignent pas des sommets, mais le X5 fait le job à condition d’être peu exigeant. Le capteur principal permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies.

Concernant l’autonomie, le X5 n’est pas en reste et intègre une grosse batterie de 5 000 mAh, pour tenir une journée et demie, voire deux selon votre utilisation. En plus d’être endurant, le smartphone est compatible avec la charge rapide de 33W. Ce n’est pas la plus véloce proposé par la marque, mais elle permet de récupérer en 30 minutes la moitié de l’énergie. Et enfin, on retrouve également sur le Xiaomi Poco X5 le NFC, et une prise jack 3,5 mm pour ceux qui n’ont pas d’écouteurs sans fil.

Si vous le souhaitez, vous pouvez lire notre test sur le modèle Pro du Xiaomi Poco X5.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.