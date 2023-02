Lenovo ThinkPad P14s : ce puissant laptop doté d’un Ryzen 7 Pro coûte 360 € de moins aujourd’hui

Lenovo est le plus gros vendeur de PC au monde depuis plusieurs années, un succès qui s'explique par des configurations d'entrée de gamme très abordables, des PC portables gamer comme le Legion 5 qui ont une bonne réputation et la qualité de ses produits haut de gamme tels que ce Lenovo ThinkPad P14s Gen 3. Celui-ci bénéficie en ce moment d'une réduction faisant passer son prix de 1 359 euros à 999 euros sur le site du constructeur.

Les ThinkPad de Lenovo sont reconnus comme étant des machines particulièrement robustes, soumis à plusieurs tests de résistance, relevant parfois de la torture. Preuve de leur robustesse est que la NASA utilisait des ThinkPad à bord de ses navettes pendant plusieurs années. D’ailleurs, l’un de ces laptops solides, le ThinkPad P14s Gen 3, bénéficie en ce moment d’une ristourne de 360 euros.

Les atouts du Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 :

Un processeur Ryzen 7 Pro performant

Un châssis complet et aisément transportable

L’accent mis sur la robustesse

Au lieu de 1359 euros habituellement, le Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 est maintenant disponible en promotion à 999 euros en boutique officielle.

Un châssis sobre, mais robuste et léger à la fois

Comme nous l’avons déjà indiqué, la résistance des ThinkPad comme ce P14s Gen 3 est testée selon une douzaine de normes militaires, face aux températures extrêmes, l’humidité, les vibrations et la pression. Le capot n’est pas non plus en béton armé mais on arrive à se retrouver avec un châssis vraiment léger, avec un poids de 1,28 kg, et des dimensions le rendant simple à transporter. Ce châssis est également très complet au niveau de la connectique, avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un port RJ45, un port jack 3.5 mm et un lecteur de carte à puce.

L’écran est une dalle IPS de 14 pouces en résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels), ce qui est comparable au Full HD, et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité est annoncée à 300 cd/m². À savoir qu’une autre configuration propose un écran 4K tactile et une couverture complète de la palette de couleurs DCI-P3. Mais, il faudra alors débourser beaucoup plus que 999 euros pour ce modèle.

Performance et sécurité au programme

Les ThinkPad se déclinent en plusieurs séries et les modèles de la série P bénéficient de matériaux et de composants haut de gamme. Celui-ci est équipé d’un processeur Ryzen 7 Pro 6850U, doté de 8 cœurs et de 16 threads et cadencé de 2,7 GHz à 4,7 GHz en mode turbo boost. Il est suffisant pour toutes les tâches bureautiques allant du traitement de texte aux travaux graphiques et sa carte graphique AMD Radeon 680M rend les jeux pas trop gourmands accessibles. Ce processeur est d’ailleurs épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5 cadencée à 6400 MHz et le stockage est assuré par un SSD M.2 de 512 Go au format 2280.

Le Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 est aussi robuste à l’extérieur qu’il ne l’est à l’intérieur. Vous pouvez accéder à votre session via un double système d’authentification biométrique : un lecteur d’empreinte digitale d’une part et un système de reconnaissance faciale de l’autre. Le système est sécurisé par ThinkShield, la solution de sécurité conçue pour cette gamme de laptops, et par la technologie « chip-to-cloud » issue d’un partenariat entre AMD et Microsoft.

Où trouver le top du laptop ?

