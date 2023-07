Avis aux gamers, l’Asus Rog Strix G15 (Ryzen 7 + RTX 3070) est soldé à moitié prix

Si vous cherchez un PC gaming complet, Asus sera toujours une valeur sûre. Son ROG Strix G15, avec un Ryzen 7 et une RTX 3070, saura démontrer de hautes performances en jeu. Aujourd'hui, on le retrouve à seulement 1 069 euros, contre 1 999,99 euros habituellement.

En matière d’ordinateurs portables destinés au gaming, Asus figure en bonne place parmi les meilleurs constructeurs du marché. Avec sa gamme ROG Strix, le constructeur taïwanais propose des machines puissantes, tout en proposant un design soigné. La preuve avec son G15, qui embarque notamment une RTX 3070 et un Ryzen 7. Si on le retrouve sur certains sites à près d 2 000 euros, il est aujourd’hui possible de le dénicher à moins de 1 070 euros grâce aux soldes.

L’Asus ROG Strix G15 en bref

Un écran FHD à 300 Hz !

Les performances du Ryzen 7 et de la RTX 3070

Une excellente autonomie pour un laptop gaming

Lancé à 1 999,99 euros, l’Asus ROG Strix G15 est maintenant disponible en promotion à 1 069,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Asus ROG Strix G15. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus ROG Strix G15 (G513) au meilleur prix ?

Une dalle de 300 Hz idéale pour jouer

L’Asus ROG Strix G15 est le laptop idéal pour les gamers, mais vous n’aurez peut-être pas envie de vous le coltiner sur votre lieu de travail à cause d’une part de son poids de 2,3 kg et de son design voyant d’autre part. La barre LED qui encercle le châssis et le logo rétroéclairé sur le capot ne tromperont personne. Reste qu’il peut tout aussi bien répondre à un usage multimédia : ports USB-A, ports USB-C, port HDMI, port Ethernet RJ45, la plupart situés à l’arrière du châssis. Il ne manquerait plus qu’un lecteur de carte SD.

Venons-en à l’écran. Il s’agit ici d’une dalle IPS-LCD de 15,6 pouces en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et avec une luminosité annoncée de 300 cd/m² ainsi qu’un rapport de contraste limité. On a l’impression que c’est un peu le service minimum, mais comme il s’agit d’un écran de seulement 15,6 pouces, l’affichage reste agréable. Mais attendez de savoir que le taux de rafraîchissement peut pointer à 300 Hz ! Certains se contenteront d’un écran à 165 Hz, mais vous avez tout de même là un meilleur confort visuel.

La puissance gaming à l’état pur

Cette configuration de l’Asus ROG Strix G15 utilise une RTX 3070 avec un TGP de 115 W et même de 130 W maximum, ce qui signifie qu’elle n’est pas bridée et peut être utilisée à pleine puissance. Jouer aux derniers titres AAA avec quelques features activées est tout à fait possible et ce grâce à un système de refroidissement efficace, les ventilateurs sont un peu bruyants mais c’est acceptable. Nous avons testé des jeux lourds en monde ouvert en Full HD tels que Red Dead Redemption 2, Watch Dogs: Legion et Cyberpunk 2077 pour un résultat oscillant entre 60 et 80 FPS avec le DLSS activé.

Pour ce qui est du processeur, nous avons un Ryzen 7 5800H doté de 8 cœurs et de 16 threads, cadencé à 3,2 GHz et à 4,4 GHz en mode turbo boost. Il est accompagné de 16 Go de RAM DDR4 et le stockage est pris en charge par un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Enfin, l’Asus ROG Strix G15 profite d’une autonomie rarement vue sur un PC portable gaming grâce à sa batterie de 90 Wh. Le constructeur annonce une durée de 12 heures, mais il faut bien sûr revoir ce chiffre à la baisse vu ce que consomme la carte graphique, n’empêche que c’est un bon score.

Pour vous en faire une idée, lisez notre test complet sur l’Asus ROG Strix G15. Il s’agit de la version dotée d’un Ryzen 9.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été

ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers).

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.