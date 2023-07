Cette petite enceinte Marshall parfaite pour les vacances est soldée à -25 %

Une enceinte Bluetooth, c'est toujours pratique. Pendant les soldes d'été, vous pouvez faire une bonne affaire sur ce modèle étanche, la Marshall Willen Black & Brass.

Particulièrement compacte, l’enceinte portable Marshall Willen profite d’une jolie baisse de tarif de 25 % pendant les soldes, ce qui la place à moins de 100 euros. Étanche, stylée et solide, pour profiter de votre musique au bord de la piscine cet été, c’est l’idéal. L’enceinte portable Marshall Willen est d’ordinaire vendue à 119 euros : vous pouvez la trouver en ce moment à 89 euros.

Les points forts de la Marshall Willen

IP67 : résistante à l’eau et à la poussière

Compacte et légère (310 grammes)

Bluetooth multipoint

D’ordinaire vendue à 119 euros, l’enceinte Marshall perd un quart de son prix pendant les soldes : elle est proposée à 89 euros sur Boulanger après application d’un code promo.

N’oubliez pas d’ajouter le code promo AUDIO10 dans votre panier.

La petite enceinte Marshall Willen qui a du style

Les constructeurs sont nombreux à sortir des enceintes portables compactes. Marshall s’est aussi essayé à l’exercice, avec succès. La Marshall Willen est une toute petite enceinte. D’emblée, son look vous saute aux yeux : elle arbore le style rétro emblématique inspiré des amplificateurs de guitare de la marque, avec un revêtement effet cuir et une grille. Sur ce point, la Willem est bien éloignée de ses concurrentes. De format carré, elle est toute petite (101,6 mm x 100,5 mm x 40,4 mm), pour seulement 310 grammes. Une sangle se trouve au dos, pour la transporter facilement.

Autre point fort : elle est certifiée IP 67 et est donc étanche, et résistante à la poussière et au sable, ce qui en fait l’alliée idéale des vacances. Un bouton au format joystick a en outre été inclus pour gérer la musique directement depuis l’enceinte.

Endurante et puissante pour sa taille

Vous vous connecterez à l’enceinte en Bluetooth 5.1. Cette dernière est compatible Google Fast Pair pour un appairage rapide avec les smartphones Android et accepte le Multipoint. Elle ne possède par contre pas de prise jack. Côté autonomie, comptez sur 15 heures de batterie, un excellent score pour sa taille. Qu’en est-il des performances sonores ? L’enceinte dispose d’un haut-parleur dynamique large bande et de deux radiateurs passifs pour les basses, le tout sur 10W. Elle gérera particulièrement bien les aigus et suffira pour une utilisation nomade. Vous pourrez effectuer quelques réglages depuis l’application Marshall Bluetooth.

