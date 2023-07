Cette barre de son LG aux multiples compatibilités s’allège de 440 € pour les soldes

La barre de son LG SP9YA est un modèle de choix qui s'adresse à celles et ceux qui privilégient l'immersion avant tout. Si elle vous intéresse, sachez qu'elle n'est heureusement plus aussi onéreuse qu'auparavant, puisque son prix est passé de 799 euros à 359 euros sur Amazon à l'occasion des soldes d'été.

Si LG est davantage prisé pour ses téléviseurs de qualité (ses modèles OLED en particulier, pour la plupart indétrônables), la marque a également une très bonne place sur le marché des barres de son, qui accompagnent efficacement ses TV pour booster leur qualité sonore. LG n’hésite d’ailleurs pas à miser sur un tas de compatibilités pour offrir une expérience vraiment immersive. C’est par exemple le cas avec la barre de son SP9YA, compatible Dolby Atmos, DTS:X et Hi-Res. Des qualités qui ont forcément un prix, et celui-ci approche habituellement des 800 euros. Mais pendant ces soldes d’été, on peut heureusement profiter d’une promotion de 55 %.

Les points forts de la LG SP9YA

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Qualité Hi-Res

Puissance de 520 W

La fonction AI Room Calibration

Initialement affichée à 799 euros, la barre de son LG SP9YA est désormais proposée à 359 euros sur Amazon.

Une barre de son qui met le paquet sur l’immersion

Ce n’est peut-être pas sur son design que la barre de son LG SP9YA parviendra à se démarquer (soyons honnêtes : peu de barres de son réussissent à le faire). Son style est tout à fait sobre et lui permettra en tout cas de se fondre efficacement sous votre TV. On pourra même la fixer au mur si besoin. Mais ce qui va lui permettre de se différencier de certains concurrents, c’est évidemment l’effet surround qu’elle offre et qui renforcera considérablement l’immersion.

Pour permettre cela, LG a opté pour une compatibilité avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant et une impression que le son nous entoure à 360°. Le système surround 5.1.2 canaux (qui peut d’ailleurs être extensible à 7.1.2 avec connectivité sans fil), soit 5 canaux verticaux — dont deux simulant des voix arrières — proposera quant à lui un audio 3D. Accompagnée d’un caisson de basses, la barre de son délivrera une puissance totale de 520 W.

L’avantage du Hi-Res

La barre de son LG SP9YA est aussi compatible Hi-Res, donc de l’audio haute résolution, afin de fournir des fréquences d’échantillonnage de 96 kHz et une profondeur de 24 bits pour un son encore plus précis, où chaque détail sonore sera bien audible. Autre atout bien pratique : la présence de la technologie AI Room Calibration qui se charge de corriger en quelques secondes les distorsions du son causées par les objets présents dans la pièce : concrètement, la barre de son est, selon la marque, capable de déterminer la meilleure configuration possible dans votre intérieur.

Enfin, les compatibilités avec les assistants Alexa et Google Assistant ainsi qu’avec Chromecast et AirPlay (pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette) seront aussi de la partie. Pour ce qui est de sa connectique, on pourra compter sur une entrée optique, une entrée et une sortie HDMI 2.1 et un port USB.

