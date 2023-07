Ce VAE Peugeot, avec 120 km d’autonomie, est à moitié prix pendant ces soldes d’été

Les vélos à assistance électrique (VAE) sont bien souvent trop coûteux, ce qui décourage un bon nombre d'utilisateurs pourtant désireux de rouler plus écologiquement et de façon plus pratique. En ce moment, les budgets plus restreints pourront heureusement se tourner vers le VAE Peugeot EC01, disponible à 1 649 euros au lieu de 3 149 euros chez Darty.

Vous attendiez peut-être les soldes d’été pour enfin craquer sur un VAE, ou vélo à assistance électrique, bien plus pratique qu’un vélo classique grâce à son moteur qui permet de faire beaucoup moins d’efforts sur la route. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses, malgré les aides qui existent et permettent d’adoucir un peu la facture. Heureusement, certains modèles sont actuellement bien soldés, à l’image du VAE Peugeot EC01, qui se démarque en plus de la concurrence avec ses 120 km d’autonomie. En ce moment, il bénéficie d’une promotion de 47 %.

Ce qu’il faut retenir du VAE Peugeot EC01

Une autonomie de 120 km

Un moteur Bosch Active Line Plus de 250 W

Un cadre en aluminium léger

Initialement vendu à 3 149 euros, le VAE Peugeot EC01 est désormais proposé à 1 649 euros chez Darty.

Un vélo imposant, mais confortable

Avec son coloris blanc irisé, le VAE Peugeot EC01 adopte un style plutôt original qui se démarque de bon nombre de ses congénères. Et il faut dire que sa carrure plutôt imposante ne va pas plus lui permettre de se fondre dans la masse. D’abord, le tube dans lequel se cache la batterie du vélo sur son cadre est plutôt massif, surtout qu’il soutient également des roues Schwalbe Energizer de 28 pouces, une taille qui fait partie des plus grandes sur le marché. Ce large diamètre a tout de même ses avantages : il est en effet possible de rouler vite et longtemps sans avoir à relancer trop souvent. Notez tout de même qu’avec de tels grands pneus, il vous faudra un bon coup de pédale au démarrage, mais le moteur électrique se chargera ensuite d’aider grandement le pédalage.

Autrement, son cadre en aluminium a l’avantage d’être léger et rigide, bien plus qu’avec un cadre en acier, par exemple. Sachez tout de même que ce VAE pèse son poids puisque la balance affichera 26 kilos. C’est tout de même très lourd pour un vélo électrique, alors prenez ce facteur en compte avant de passer à l’achat.

Une excellente autonomie

Là où le VAE de Peugeot va vraiment marquer des points, c’est au niveau de son autonomie. Grâce à sa batterie Bosch Powertube, le EC01 est ainsi capable, selon la marque, de promettre 120 km d’autonomie avec une vitesse de 25 km/h. De quoi rouler sans s’inquiéter de la charge restante avant un petit moment.

Enfin, concernant sa puissance, le Peugeot EC01 s’appuie sur un couple de 50 Nm avec un moteur d’une puissance maximale de 250 watts signé Bosh, soit l’assurance d’une conduite sans effort et sans gêne. La conduite sera dynamique et naturelle, car l’assistance électrique transmise est proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Concernant le freinage, on pourra compter sur des freins à disques hydrauliques 180 / 160 mm, qui ne craindront pas les intempéries, et qui sont avant tout les plus confortables et les plus sûrs. Il faudra tout de même bien les purger une fois par an.

