Fortuneo recharge vos finances avec cette prime de 150 € pour mieux profiter des soldes

Les soldes d'été sont entrées dans leur deuxième démarque et Fortuneo vous propose une solution pour renflouer votre porte-monnaie assailli par les innombrables promotions : une prime de bienvenue de 150 euros pour l'ouverture d'un nouveau compte ! De quoi profiter un peu plus des soldes mais aussi l'occasion d'adopter l'une des meilleures banques en lignes du moment. Cette offre à ne pas rater dure jusqu'au 19 juillet !

Nous sommes au beau milieu des soldes d’été et on peut dire que Fortuneo Banque choisit bien son moment pour remettre sur la table son offre de bienvenue phare, une prime de 150 euros pour l’ouverture d’un premier compte avec demande d’une carte Gold CB Mastercard. Mais Fortuneo Banque, ce n’est pas qu’une prime de bienvenue, c’est aussi une néobanque avec tous les avantages zéro frais qui vont avec ainsi que le savoir-faire d’une banque traditionnelle.

Que propose un compte chez Fortuneo Banque

Zéro frais d’ouverture et de tenue de compte

Zéro frais sur les retraits, même à l’étranger

Zéro frais sur la carte bancaire, à partir d’un paiement par mois

Du 6 au 19 juillet, pour une première ouverture de compte bancaire avec demande de carte Gold CB Mastercard, Fortuneo vous verse une prime de bienvenue de 150 euros. Si vous demandez une carte Fosfo Mastercard, ce sera une prime de 70 euros. N’oubliez pas de saisir le code opération FTOB0723.

Une banque en ligne avec beaucoup de savoir-faire

En regardant son historique, on peut attester que Fortuneo Banque a un beau CV. Elle n’est devenue une banque en ligne qu’à partir de 2009, mais avant cela, elle était spécialisée dans les services de bourse en ligne, service qu’elle continue de proposer aujourd’hui. Fortuneo tire son savoir-faire du Crédit Mutuel dont elle est une filiale, mais est également sur le front des innovations, notamment sur les nouveaux moyens de paiement sans contact avec un smartphone ou une montre connectée.

Aujourd’hui, Fortuneo Banque compte plus d’un million d’utilisateurs en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Même si le nombre de clients a fortement augmenté depuis ces dernières années, le ticket d’entrée n’est pas gratuit, quand bien même vous ne payez aucuns frais d’ouverture et de tenue de compte. Il vous sera exigé un dépôt initial de 300 euros si vous avez opté pour une Fosfo Mastercard et de 1800 euros pour la Gold CB Mastercard. Pour cette dernière, il vous faudra d’ailleurs justifier un revenu mensuel d’au moins 1800 euros pour un compte individuel et de 2700 euros pour un compte joint.

Une application avec les bonnes bases, mais classique

L’application de Fortuneo est simple à utiliser et rassemble les bonnes bases de ce que devrait être ce genre d’application, mais on se rend compte qu’elle n’est pas assez approfondie quand on la compare avec la concurrence. Elle continue toutefois de recevoir régulièrement des mises à jour. Vous retrouvez les fonctionnalités basiques : tenue de compte avec les détails des transactions, accès à plusieurs produits bancaires tels que des livrets d’épargne et des crédits, un service de bourse avec les actualités économiques, mais qui mériterait d’être lui aussi plus développé.

L’application de Fortuneo vous propose même de créer des cartes bancaires virtuelles valides le temps d’un unique paiement, une fonctionnalité pratique pour sécuriser vos achats en ligne, surtout en cette période de soldes. Nous citions également le paiement sans contact via un appareil connecté, sur ce point, Fortuneo est sur tous les fronts. La néobanque est compatible avec la quasi-totalité des plateformes du moment telles que Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin Pay.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur ce que vaut Fortuneo Banque en 2023.

Comment s’inscrire et obtenir jusqu’à 150 euros ?

Après avoir rempli le formulaire d’inscription, vous devrez fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 19 juillet 2023 et renseigner le code promo « FTOB0723 ». Votre dossier devrait être alors finalisé sous 2 semaines maximum.

Après avoir choisi la carte Gold CB Mastercard, il vous faut effectuer 5 paiements (hors retraits DAB) dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte pour bénéficier des 150 euros offerts et directement versés sur votre compte Fortuneo. Si vous avez choisi la carte Fosfo, vous recevrez une prime de bienvenue de 70 euros. L’argent est viré sur le compte dans un délai de 30 jours après le cinquième paiement.

