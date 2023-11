Ce vidéoprojecteur est à prix réduit pour le Black Friday, mais sa qualité n’est pas au rabais

Une jolie offre pour un vidéoprojecteur à emmener partout, le Xgimi MoGo 2. Son prix est en chute libre durant le Black Friday, puisqu'on le trouve à seulement 299 euros au lieu de 399 euros, soit une belle réduction de 37 %.

Les films de Noël, on peut aussi en profiter sur un vidéoprojecteur : ça permet d’avoir un affichage bien plus grand qu’un téléviseur et ça peut être très pratique en déplacement quand on n’a pas de téléviseur justement. Cependant, ça peut vite coûter plusieurs centaines d’euros. c’est là tout l’argument de vente du Xgimi MoGo 2 : un vidéoprojecteur portable et à un prix accessible. Et pour un prix accessible, ça n’a jamais été aussi vrai que durant ce Black Friday, puisque le Xgimi MoGo 2 est à -25 %.

Ce qu’il faut savoir sur le Xgimi MoGo 2

Une définition de 1280 par 720 pixels ;

400 lumens de luminosité maximale ;

Une image jusqu’à 3 mètres de longueur ;

1,1 kg.

Le prix de vente de base de ce vidéoprojecteur est de 399 euros. Cependant durant le Black Friday, il profite d’une belle réduction de 100 euros : on peut trouver le Xgimi MoGo 2 à seulement 299 euros chez Boulanger.

Un vidéoprojecteur à transporter partout…

Ce Xgimi MoGo 2 est parfait pour être transporté partout avec ses dimensions de 10,8 par 16,1 par 11,9 cm : il est tout petit. Petit, mais aussi léger : seulement 1,1 kg. De quoi le glisser dans un sac de sport ou dans une valise pour l’emmener partout avec soi en voyage. Et si vous le complétez avec votre Nintendo Switch, c’est parti pour des parties de Mario Kart endiablée, n’importe où. Pas de batterie malheureusement pour le faire fonctionner sans prise, mais il peut être alimenté sur secteur ou sur USB en 65 W et démarre instantanément.

Quant à l’image, elle propose une définition HD de 1280 par 720 pixels : ce n’est pas la meilleure qui existe, mais pour des petits jeux vidéo ou quelques films, cela peut suffire. La luminosité maximale proposée par ce vidéoprojecteur est de 400 lumens. Enfin, cet appareil est compatible HDR, ce qui offre davantage de détails de l’image et de contrastes. Xgimi garantit 25 000 heures de durée de vie de la lampe.

… pour profiter d’une grande image

La focale est classique et demande minimum 80 centimètres de recul et jusqu’à 2,5 m. En fonction de cette distance, l’image sera plus ou moins grande d’un à trois mètres, le tout au format 16:9. D’ailleurs, le Xgimi MoGo 2 est compatible 3D et possède un zoom automatique (ou manuel, au choix). La mise au point aussi est automatique, ce qui évite d’avoir à trifouiller dans les réglages pour être dans de bonnes conditions.

Et si jamais le vidéoprojecteur n’est pas au bon angle, pas besoin de galérer avec des livres empilés ou de le mettre sur une chaise : il possède une fonction de correction de l’angle, jusqu’à 40°. On a aussi du déplacement de l’image vertical et horizontal, pour déplacer l’image sans déplacer le vidéoprojecteur. Le Xgimi MoGo 2 a des petits haut-parleurs de 16 W au total (soit 30 dB maximum) pour éviter d’utiliser une enceinte. Mais ce vidéoprojecteur s’accompagne très bien avec une enceinte portable qu’on peut connecter dessus en Bluetooth.

Enfin, ce vidéoprojecteur possède Android TV, ce qui permet de regarder la télévision, accéder à ses services de streaming et même jouer à des jeux en cloud gaming. Il a même un assistant vocal intégré, Google Assistant.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs en 2023 ?

