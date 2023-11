Apple Watch Series 8 : la version 45 mm n’est pas à prix d’or pendant ce Black Friday

L'Apple Watch Series 8 n'échappe pas aux promotions du Black Friday. L'ancienne star des montres connectées de la Pomme est actuellement à un super prix, et ce, dans sa version la plus grande : le modèle 45 mm est en effet proposé à 299 euros chez Cdiscount au lieu de 449 euros.

Cette année, la gamme de montres connectées d’Apple a été enrichie avec l’arrivée de la Series 9, qui succède ainsi à l’Apple Watch Series 8 en apportant quelques améliorations. Mais cette récente actualisation ne doit pas éclipser la Series 8, qui reste une très bonne montre connectée. Et si cette référence vaut autant le coup aujourd’hui, c’est que pendant ce Black Friday, le prix de sa version la plus grande chute sous les 300 euros, soit un tarif rarement vu jusqu’ici.

Les atouts de l’Apple Watch Series 8

Un bel écran OLED de 1,69 pouce

Des fonctions sportives avancées

Un GPS très précis

Au lieu de 449, l’Apple Watch Series 8 (45 mm, GPS) est désormais proposée à 299 euros chez Cdiscount. Il s’agit ici de la version (Product) RED.

Un design pas novateur et un écran qui impressionne

Difficile de repérer des différences marquantes entre la Series 7 et la Series 8, qui lui a succédé. Mais si Apple n’a visiblement pas opté pour un changement de design radical ici, on a tout de même droit à la même élégance et aux finitions exemplaires qui caractérisent les montres connectées de la marque. Écran carré légèrement incurvé, bords arrondis… L’Apple Watch 8 est un très bel objet. Sa dalle OLED Retina de 1,69 pouce (430 x 352 pixels) est tout aussi appréciable, et l’Always-On toujours aussi pratique. Côté luminosité, ma Series 9 fait mieux, mais la Series 8 grimpe tout de même à 1 000 cd/m², ce qui permet de rendre les informations bien lisibles y compris en plein soleil.

Pour ce qui est de l’autonomie, nous avons pu utiliser la Series 8 durant 29 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie, même en gardant mode Always-On activé ainsi que le suivi du sommeil. Gardons en tête qu’un grand nombre de concurrents parviennent à attendre une semaine d’autonomie. Un mode économie d’énergie efficace est heureusement disponible. Par ailleurs, une recharge complète prend environ 1h45.

Un suivi sportif carré

Si l’Apple Watch Ultra est clairement plus taillée pour le sport que la Series 8, cette dernière parvient tout de même à assurer un suivi des activités très complet. On a ainsi droit à une batterie de capteurs : boussole, altimètre, accéléromètre, gyroscope, capteur de température, oxymètre… La montre peut également reconnaître une foule de sports (marche, vélo, yoga…), et les nageurs seront ravis d’apprendre qu’elle est étanche jusqu’à 50 m. Ajoutons à cela un GPS très précis.

Côté santé, la Series 8 gère le suivi de la fréquence cardiaque, réalise des ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque), évalue le taux d’oxygène dans le sang et inspecte la qualité du sommeil. Notons également l’apparition d’un capteur de température, qui pourra mesurer vos variations de température la nuit, ce qui peut d’ailleurs s’avérer utile pour le suivi du cycle menstruel. La détection des chutes et des accident de voiture sont aussi disponibles.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 8.

