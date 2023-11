Le meilleur TV Oled du marché est aussi en promotion pour le Black Friday

Le meilleur téléviseur 4K Oled selon nous, c'est le Panasonic TX-55MZ2000E. Il propose tout ce dont on peut rêver pour un modèle de cette gamme à ce prix. En parlant du prix, il est en baisse de 700 euros puisqu'il n'est plus qu'à 2290 euros durant le Black Friday.

C’est le Black Friday des tĂ©lĂ©viseurs : il y a plĂ©thore d’offres cette annĂ©e, et ce, chez (presque) tous les constructeurs. C’est aussi le cas de Panasonic : le Panasonic TX-55MZ2000E est aussi en promotion. Durant quelques jours, ce modèle est Ă 2290 euros seulement chez Boulanger au lieu de 2990 euros en temps normal.

Ce qui se cache derrière le (doux) nom du Panasonic TX-55MZ2000E

Une qualitĂ© d’image façon cinĂ©ma ;

La qualité audio de fou ;

Une double interface, dont une dédiée au gaming ;

La consommation Ă©lectrique contenue.

Habituellement, ce tĂ©lĂ©viseur haut de gamme est disponible en 55 pouces Ă pas moins de 2990 euros. Ă€ l’occasion du Black Friday, son prix baisse de 700 euros : le Panasonic TX-55MZ2000E est disponible chez Boulanger pour seulement 2290 euros.

QualitĂ© d’image, qualitĂ© audio : la recette du Panasonic TX-55MZ2000E

Ce tĂ©lĂ©viseur 4K Oled, c’est avant tout une dalle de 55 pouces Master OLED Ultimate fabriquĂ©e par LG Display, qui comprend mĂŞme une plaque de refroidissement pour atteindre des pics Ă©levĂ©s de luminositĂ©. Une dalle qui supporte tous les formats vidĂ©o : le HLG, le HDR10, le HDR10+ et le Dolby Vision IQ. D’ailleurs, le Panasonic TX-55MZ2000E est Ă©quipĂ© d’un capteur de luminositĂ© ambiante pour adapter l’image avec le Dolby Vision Eclatant et le Dolby Vision Sombre. Un autre capteur peut s’occuper d’ajuster la balance des blancs en fonction de la tempĂ©rature de couleur de la pièce. Le Panasonic TX-55MZ2000E respire le cinĂ©ma, notamment avec ses cinq modes dĂ©diĂ©s Ă cela.

En pratique, les images sont bien sĂ»r magnifiques : beaucoup de piquĂ©, rendu cinĂ©ma au rendez-vous. La dalle offre un rendu homogène et avec une belle profondeur de champ. Le tout permet d’avoir des images très rĂ©alistes, sans jamais aller trop loin.

Sur la partie audio, plusieurs haut-parleurs s’associent pour proposer une puissance maximale de 150 W. Ils sont situĂ©s dans une petite barre en dessous de l’Ă©cran, sur les cĂ´tĂ©s et dirigĂ©s vers le plafond. Le rendu audio est assez Ă©quilibrĂ© entre les aigus et les mĂ©diums, pour offrir des dialogues toujours comprĂ©hensibles. Vous n’aurez pas nĂ©cessairement besoin de barre de son avec le Panasonic TX-55MZ2000E.

Un téléviseur qui est aussi taillé pour le gaming

Avec son taux de rafraĂ®chissement maximal de 100 Hz, le Panasonic TX-55MZ2000E n’est pas le meilleur tĂ©lĂ©viseur pour le gaming, mais a des arguments Ă revendre. Tout d’abord, 100 Hz, c’est suffisamment bon pour les jeux vidĂ©o compĂ©titifs, sauf si rĂ©ellement vous ĂŞtes un joueur très exigeant. Pour brancher votre console de jeux et profiter de la 4K Ă 100 Hz maximum, quatre ports HDMI 2.1 sont disponibles. L’input lag de ce tĂ©lĂ©viseur peut descendre Ă 9,3 ms Ă 60 Hz en activant le mode jeu, ce qui est excellent et au niveau des meilleurs modèles chez la concurrence. On a droit au Dolby Vision Gaming, mais uniquement Ă 60 FPS et non Ă 100 comme le supporte la dalle. En mode jeu toujours, on a une fidĂ©litĂ© des couleurs très bonne et surtout une grosse luminositĂ© : c’est parfait pour jouer en plein jour pour voir tous les dĂ©tails.

Enfin sur l’interface, c’est le système d’exploitation My Home Screen 8.0 qui est ici, et non Google TV par exemple. L’interface permet d’avoir accès Ă toutes les applications de SVoD pour profiter de ses films et sĂ©ries prĂ©fĂ©rĂ©s. Deux assistants vocaux sont disponibles sur le Panasonic TX-55MZ2000E : Google Assistant et Amazon Alexa. Et au niveau de la consommation, comptez 48,5 Wh en moyenne, ce qui est assez peu comparĂ© aux autres tĂ©lĂ©viseurs 4K Oled 55 pouces du marchĂ©.

Pour en savoir plus à propos de ce téléviseur, nous vous invitons à lire notre test du Panasonic TX-55MZ2000E.

