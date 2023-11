Cyber Monday et Black Friday à moins de 50 euros : pour faire des cadeaux pas chers à Noël

La baisse des prix pendant le Cyber Monday peut rendre certains produits vraiment très intéressants. Il n'est désormais pas rare de voir des offres de certains appareils sous les 50 euros. Pour dénicher la meilleure promotion, voici notre sélection des meilleures offres à moins de 50 euros.

Vous voulez profiter de bonnes affaires, mais avec un budget limité ? Pas de panique, la période du Cyber Monday est idéale pour profiter de promotions, peu importe la tranche de prix. Bien évidemment, des produits tels que les smartphones ne sont pas accessibles pour moins de 50 euros, toutefois d’autres appareils bénéficient de réductions suffisantes pour descendre sous ce seuil. Notre guide des meilleures idées-cadeaux Tech à moins de 50 euros est susceptible de vous aider à préparer les fêtes de fin d’année.

Chargeurs

Si vous êtes à la recherche d’un bon chargeur polyvalent pour tous les appareils de votre maison, voici le Anker 735. Celui-ci se dote de trois prises : deux USB-C et une USB-A. Le chargeur est ainsi en capacité de vous offrir une puissance de 65 W pour vos produits. Ce qui est suffisant si vous possédez un MacBook Pro 2020 par exemple. Outre les smartphones, le chargeur peut aussi s’occuper d’une Nintendo Switch.

Le chargeur Anker 735 est vendu à 32 euros au lieu de 59 euros sur Amazon.

Une puissance maximale de 65 W ;

Un format compact ;

Un chargeur USB-C compatible avec les iPhone, MacBook et smartphones Android.

Le prix de base de l’Anker Nano II 65 W est de 49,99 euros. C’est là que le Black Friday est une opportunité : son prix passe à 27,99 euros sur Amazon pour une durée limitée.

Ce chargeur rapide de 25 W avec prise USB-C est compatible avec tous les smartphones y compris les iPhone et évidemment les Samsung Galaxy, est actuellement disponible pour seulement 7,91 euros.

Le Belkin BoostCharge Stand, un chargeur à induction de 10 W offrant une charge sans fil rapide et certifié Qi, est disponible à 19,99 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction de 23 %.

Compatible avec les iPhone, Samsung, Google et d’autres smartphones prenant en charge la charge Qi, ce chargeur permet de recharger les appareils en mode portrait ou paysage. Cette fonctionnalité est idéale pour continuer à utiliser votre téléphone pour lire des textos, utiliser des applications, regarder des vidéos, et plus encore, tout en le rechargeant.

Brosse à dent électrique

L’Oclean Flow est une brosse à dents électrique proposant 5 modes de brossage, y compris un mode spécifique pour le blanchiment. Elle utilise la technologie sonique, offrant jusqu’à 76 000 mouvements de brosse par minute pour un nettoyage efficace. Dotée d’une autonomie remarquable de 180 jours, elle est également équipée d’une minuterie de 2 minutes et d’un rappel toutes les 30 secondes, conformément aux recommandations des dentistes. Le capteur de pression intégré aide à prévenir le brossage trop vigoureux, et sa certification IPX7 indique une résistance à l’eau.

Disponible en coloris bleu, l’Oclean Flow est actuellement vendue à 25,99 euros sur Amazon, offrant ainsi une solution de brossage avancée à un prix abordable.

Interphone connecté

Un interphone auquel on répond sans avoir à se lever

Historique des appels à distance et des ouvertures

Compatible avec l’assistant vocal Alexa

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le Ring Intercom est maintenant disponible en promotion à 47,99 euros chez Amazon.

Batterie externe

Une batterie externe avec une capacité de 20 000 mAh est disponible à 20,56 euros sur Amazon en cochant le coupon. Cette batterie externe offre QuickCharge jusqu’à 22,5 Watts et PowerDelivery jusqu’à 20 Watts, ce qui la rend compatible avec tous les smartphones, y compris les iPhone, Galaxy, Xiaomi, et plus encore. L’un des points forts de cette batterie est l’intégration des câbles, avec des options USB, Micro USB, USB-C et Lightning incluses directement dans l’appareil.

Une capacité de 10 000 mAh

Une puissance de recharge de 25 W

Dotée de deux ports USB-C

Au lieu de 49,99 euros habituellement, la batterie externe Samsung est maintenant disponible en promotion à 4,99 euros sur le site Boulanger, d’une part grâce à une réduction de 25 euros et d’autre part avec cette offre de remboursement de 20 euros.

Souris sans fil

Capteur 1200 DPI

Bluetooth 4.0 pour 10 mètres de portée

Design élégant, moderne et confortable

Au lieu de 34,99 euros habituellement, la souris sans fil Satechi est actuellement en promotion à seulement 24 euros sur Amazon.

Chargeur manette PS5

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le support de charge pour manette PS5 made by Razer est actuellement en promotion à seulement 33,59 euros sur Amazon.

Au lieu de 24,99 euros habituellement, la station de rechargement officielle pour deux manettes DualSense PS5 est actuellement en promotion à 21,99 euros sur Cdiscount.

Caméras de sécurité

La caméra de sécurité de la marque Yi, liée à l’écosystème Xiaomi, est disponible à seulement 25,59 euros pendant le Black Friday sur Amazon. Elle offre une définition Full HD et est équipée d’un objectif grand angle avec un zoom numérique 4x. La caméra peut être contrôlée via une application pour le panoramique et l’inclinaison, offrant ainsi une couverture étendue de la zone surveillée.

Elle dispose également d’une vision nocturne avec lumière infrarouge réglable et LED d’état, ce qui la rend idéale pour une utilisation nocturne sans perturber le sommeil. Avec l’audio bidirectionnel grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés, elle permet une communication facile. La caméra est capable de détecter les mouvements jusqu’à 20 fps et les sons entre 50 et 90+ dB, ce qui la rend très efficace pour la surveillance de sécurité.

La Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt, une caméra de surveillance WiFi pour intérieur, est actuellement disponible à seulement 34,99 euros sur Amazon. Cette caméra offre des fonctionnalités avancées telles que la détection des humains et animaux par l’intelligence artificielle et la compatibilité avec les assistants vocaux. Elle nécessite une carte microSD pour le stockage des enregistrements. La caméra est également compatible avec HomeBase d’eufy, bien qu’elle puisse fonctionner sans ce dispositif.

Chromecast

Le Chromecast avec Google TV, offrant une définition Full HD 1080p HDR, est disponible à 28,39 euros au lieu de 39,99 euros sur Fnac, représentant une belle économie.

Une clé HDMI au design passe-partout

Une interface réussie

Compatible 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Google Chromecast TV (4K) est maintenant disponible en promotion à 53,98 euros chez Amazon.

Amazon Echo

Il n’avait pas été renouvelé depuis 2021. Mais c’est désormais chose faite : l’Echo Show 5 a enfin bénéficié d’un lifting en cette fin d’année 2023, aussi bien au niveau de son design que de ses fonctionnalités. Cet écran connecté, toujours aussi pratique, offre ainsi une meilleure qualité sonore, une plus grande rapidité et une esthétique plus élégante. Si ces nouveautés vous tentent, sachez que l’Echo Show 5 de troisième génération a beau avoir été lancé tout récemment, il est déjà disponible à moitié prix.

Une nouvelle façade entièrement plane

Un écran tactile connecté de 5,5 pouces

Un son amélioré

Un micro supplémentaire

Lancé à 109,99 euros, l’Echo Show 5 (3e génération) est en ce moment disponible à 49,99 euros sur Amazon.

Pour cette 5e génération d’Echo Dot 5, Amazon promet de meilleures performances audio, ainsi que toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de ce petit modèle tout rond équipé de l’assistant Alexa. Pour 21,99 euros, c’est son prix le plus bas.

Voici l’Echo Dot avec horloge (5e génération, modèle 2022), une enceinte connectée Bluetooth et Wi-Fi offrant un son puissant et amélioré, équipée d’une horloge et de l’assistant Alexa. Profitez d’un super prix à 36,99 euros sur Amazon, avec une réduction de 45 %.

Amazon joue ici la carte du minimalisme avec un produit à la face plane légèrement inclinée et surmontée d’un bandeau lumineux. Le tout étant supporté par un châssis en forme de dôme. Une enceinte élégante, qui a du charme, voire mignonne. Compatible Amazon Alexa. Seulement 17,99 euros sur Amazon.

Un pack pas cher : Amazon Echo Pop, une enceinte compacte et intelligente intégrant Alexa, parfaite pour contrôler votre musique et vos appareils connectés avec votre voix. Ainsi qu’une ampoule connectée Philips Hue White E27 de 800 lumens, idéale pour créer une ambiance lumineuse personnalisée. L’ensemble est disponible maintenant pour seulement 22,99 euros sur Amazon.

Casque audio

Un casque filaire confortable

Un son stéréo de bonne qualité

Un micro de bonne facture

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le HyperX Cloud Alpha est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros chez la Fnac.

Manettes

La manette officielle de la PlayStation 5 ;

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C ;

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11.

À son officialisation en 2020 en même temps que la PlayStation 5, la Sony DualSense était proposée à partir de 74,99 euros. Durant la période du Black Friday, on la trouvait au début à 49,99 euros, mais maintenant à seulement 45,99 euros sur Cdiscount.

Actuellement, une sélection de manettes filaires compatibles avec la Nintendo Switch est disponible à un prix attractif de 14,99 euros sur Fnac. Cette offre est idéale pour ceux qui cherchent une manette supplémentaire pour des sessions multijoueurs ou comme remplacement abordable d’une manette endommagée.

Bracelet connecté

Fréquemment renouvelé et apprécié pour son très bon rapport qualité/prix, le Xiaomi Smart Band occupe toujours une bonne place parmi nos bracelets connectés favoris. La nouvelle version, le Smart Band 8, vient d’ailleurs tout juste de sortir dans nos contrées après s’être fait bien attendre. S’il garde ce traditionnel format ovale, le Xiaomi Smart Band 8 apporte avec lui d’autres nouveautés bienvenues. Il est d’ores et déjà possible de les découvrir, et pour moins cher grâce à une réduction de 10 euros pendant les Black Friday Week.

Des systèmes d’accroche pratiques

De nouvelles fonctionnalités

Un suivi sport et santé efficace

Une bonne autonomie

Lancé à 49 euros, le Xiaomi Smart Band 8 est désormais proposé à 39 euros sur Amazon.

Écran connecté

Les maisons intègrent de plus en plus d’objets connectés afin de faciliter votre quotidien. Parmi ces appareils intelligents, vous trouverez des smart display ou enceinte avec écran connecté. Google en compte quelques-uns, dont son Nest Hub de 2ᵉ génération. Il sert non seulement d’assistant, mais aussi d’enceinte. Pendant la Black Friday Week, il est possible de l’obtenir pour moins de 60 euros.

Un écran connecté compact de 7 pouces

L’assistant Google intégré et la technologie Cast

Le suivi du sommeil et une bonne qualité audio

Mis en vente à 99,99 euros à sa sortie, l’écran connecté Google Nest Hub 2ᵉ génération (2021) est aujourd’hui en promotion à seulement 59,99 euros sur le site Auchan, mais également sur la Fnac.

Forfaits mobile

Une offre sans engagement avec un petit prix

Jusqu’à 130 Go en France en 5G et 25 Go en Europe et DOM

et 25 Go en Europe et DOM Cdiscount mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom

Les appels, SMS et MMS illimités

Le forfait Cdiscount Mobile sans engagement de 130 Go en 5G est à 11,99 euros par mois son prix ne change pas même après la première année. Notez également que la carte SIM est à seulement 1 euro au lieu de 10 euros habituellement, que vous soyez membre ou non.

Un forfait 5G avec 130 Go de data

Une enveloppe de 26 Go pour l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

C’est sans engagement !

Jusqu’au soir du dimanche 26 novembre, RED by SFR propose ce forfait 5G avec une enveloppe de 130 Go de données mobiles pour 13,99 euros par mois. Comme toujours chez l’opérateur low-cost, c’est sans engagement, il est donc possible de résilier son forfait même après seulement un mois d’abonnement.

100 Go de données 5G en France métropolitaine + 30 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait mobile 5G de 100 Go de Bouygues Telecom / B&You est proposé à 13,99 euros par mois. Et c’est sans engagement. Sur le même lien, il y a aussi une offre 200 Go 4G et 5G qui inclut les appels vers l’international.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ 16,99€ Découvrir

200 Go RED Forfait 5G200 Go 26 novembre Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17,99€ 5G offerte Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe 8,99€ 2 mois offerts ! Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès à Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Débit jusqu'à 1 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

