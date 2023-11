Avec cette promotion de 53 %, la JBL Charge 4 devient l’un des meilleurs deals du Cyber Monday

Avant que le rideau ne tombe sur les promotions du mois de novembre, pourquoi ne pas profiter d'un ou deux derniers deals ? Pour profiter de ses musiques favorites sur la route des vacances, la JBL Charge 4 est l'enceinte nomade qu'il faut, surtout avec son autonomie de plus de 20 heures. Pendant le Cyber Monday, son prix chute de 169 euros à seulement 79,99 euros chez Rakuten.

Si la JBL Charge 5 est considérée comme étant la meilleure enceinte portable de 2023, la JBL Charge 4 est une référence encore recommandable et proposée à un prix plus raisonnable. Elle partage beaucoup de points communs avec la Charge 5, notamment sa construction robuste et ce design cylindrique ainsi qu’une autonomie longue durée. Avec cette promotion du Cyber Monday, elle est prête à diffuser les meilleurs titres de Noël à longueur de journée. Chez Rakuten, la JBL Charge 4 est disponible avec une baisse de 53 %.

La JBL Charge 4 en bref

Une enceinte robuste certifiée IPX7

Un son puissant

Avec le Bluetooth multipoint

Une autonomie longue durée

Au lieu de 169 euros habituellement, la JBL Charge 4 est maintenant disponible en promotion à 79,99 euros chez Rakuten avec le code promo CYBER10.

Robuste, ergonomique et endurante

À l’instar des enceintes de la gamme Flip du même constructeur, la JBL Charge 4 adopte un format cylindrique, plus bombé ici, avec un revêtement en mailles et une surface en caoutchouc sur les extrémités afin de la rendre résistante aux chocs et aux chutes. Avec un poids de quasiment 1 kg, il ne s’agit pas de l’enceinte la plus légère de JBL, mais c’est l’une des plus résistantes avec sa certification IPX7 qui garantit son étanchéité jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes.

En plus d’être une enceinte robuste, étanche et bien finie, la JBL Charge 4 est dotée d’une belle endurance grâce à sa batterie de 7 500 mAh. Sur ce critère, elle est similaire à la JBL Charge 5 avec une autonomie annoncée de 20 heures et une autonomie réelle plus longue de quelques heures. Pour ce qui est de la recharge via son port USB-C, il faut compter environ 4 heures. On retrouve également un port USB-A pour recharger un smartphone ou une tablette en même temps.

Un son puissant mais pas irréprochable

Pour ce qui est des performances sonores, la JBL Charge 4 compte sur deux radiateurs passifs qui mettent l’accent sur les graves, et même un peu trop, au point où on peut noter un manque de maîtrise au niveau des basses. Les aigus manquent quant à eux de précision, mais de manière générale, la JBL Charge 4 parvient à se rattraper avec la restitution des voix, claires et présentes comme il le faut, et avec une bonne réserve de puissance avec une pression acoustique qui peut atteindre les 90 dB.

Du côté des fonctions connectées, la JBL Charge 4 gagne avec le Bluetooth multipoint qui lui permet de se connecter à plusieurs appareils. De plus, la fonction JBL Connect+ permet à une centaine d’autres enceintes du même modèle de se synchroniser en même temps en stéréo ou en double mono pour les soirées géantes. En revanche, il n’est pas possible de faire de la JBL Charge 4 un kit mains-libres pour prendre des appels puisqu’elle est dépourvue de microphone.

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Cyber Monday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.