Lenovo Tab P12 : cette belle tablette polyvalente avec écran 3K perd 100 € lors du Prime Day

Avec son bel écran 3K et son stylet pratique, la tablette tactile Lenovo Tab P12 est un modèle qui devrait convenir aux créatifs, mais pas seulement. Elle se montre suffisamment polyvalente pour s’adapter à chacun. Si cette ardoise vous fait de l’œil, sachez que vous pourrez l’avoir en promotion pendant le Prime Day à 299 euros au lieu de 399 euros sur Amazon.

Lenovo a conçu jusqu’ici plusieurs références de tablettes abordables qui ne sont peut-être pas des monstres de puissance, mais qui démontrent tout de même une belle efficacité sur diverses tâches. Certaines ont en plus l’avantage d’être particulièrement polyvalentes et de convenir aussi bien aux familles qu’aux créatifs plus professionnels, à l’image de la Lenovo Tab P12, dont la fiche technique comporte quelques caractéristiques très intéressantes, comme un grand écran 3K, une recharge rapide à 30 W possible ou encore une foule de fonctionnalités liées aux loisirs. Et pour ne rien gâcher, cette référence est encore moins chère que pendant le Prime Day grâce à une réduction de 100 euros.

Les points essentiels de la Lenovo Tab P12

Un écran 3K de 12,7 pouces qui peut se diviser en 4

Un stylet réactif

Une grande autonomie

Au lieu de 399 euros au lancement, la Lenovo Tab P12 est actuellement disponible à 299 euros sur Amazon.

Un bel écran compatible avec le Tab Pen Plus

L’écran de la tablette Lenovo Tab P12 est sans conteste son meilleur atout. On a ici droit à une dalle LCD de 12,7 pouces qui propose en prime une définition 3K (2 944 x 1 840 pixels), qui devrait offrir un niveau de détails vraiment agréable et précis. Il est rare de trouver des tablettes aussi grandes sur le marché, alors avoir une telle définition sur une grande surface est encore plus satisfaisant. Et pour vous faire gagner en productivité, Lenovo vous donne la possibilité de scinder l’écran en quatre si besoin, ou même d’ouvrir jusqu’à cinq fenêtres flottantes. De quoi ravir les adeptes du multitâche.

La tablette s’accompagne par ailleurs d’un Lenovo Tab Pen Plus, qui n’est autre qu’un stylet qui offre selon la marque plus de 4 000 niveaux de sensibilité à la pression. Le stylet est même équipé d’un bouton qui permet de déclencher l’appareil photo avant. Bref, ce stylet conviendra avant tout aux créatifs à la recherche d’une tablette pour dessiner avec précision. Mais avec son logiciel Nebo 4.0 inclus, qui permet de gribouiller ou encore d’organiser des notes manuscrites, la Tab P12 est tout autant adaptée aux étudiants, aux familles ou encore à celles et ceux qui cherchent une ardoise pour le loisir. D’ailleurs, la tablette peut même être utilisée en mode liseuse.

Une autonomie rassurante

Avec sa puce MediaTek Dimensity 7050, épaulée par 8 Go de RAM et ici complétée par 128 Go de stockage, la Lenovo Tab P12 devrait faire tourner les tâches simples sans accroc, comme la consultation de réseaux sociaux, le visionnage de séries ou encore la prise de notes manuscrites. Mais comme précisé plus haut, elle doit aussi assurer côté multitâche. Le Wi-Fi 6 est par ailleurs de la partie et offre de bons débits. Concernant son système d’exploitation, la Tab P12 tourne sous Android 13 et donne donc accès au Play Store.

Enfin, côté autonomie, la Lenovo Tab P12 peut compter sur sa grosse batterie de 10 200 mAh, qui lui permet de rester allumée durant 10 heures sur une seule charge, d’après la marque. Et pour couronner le tout, la tablette est compatible avec la charge rapide à 30 W. Mais retenez que le chargeur fourni avec la tablette autorise des charges jusqu’à 20 W.

