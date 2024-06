Philips The One 2024 : ce nouveau TV 4K 55″ (120 Hz et Ambilight) est déjà en promotion

La popularité des téléviseurs Philips est en partie due à la fonction Ambilight qui donne une ambiance unique. Si vous en procurez, une vous intéresse, le modèle 2024 The One de 55 pouces est aujourd’hui en promotion à 910 euros, contre 999 euros de base.

Philips conçoit de très bons téléviseurs, et sa gamme The One de 2024 en fait partie. La récente référence 55PUS8909, coche bien des cases entre sa dalle 4K, la prise en charge de nombreuses normes vidéo, et sa connectique HDMI 2.1, sans oublier la technologie Ambilight qui diffuse un halo lumineux tout autour de l’écran. Elle est aujourd’hui plus intéressante avec 89 euros de moins.

Que propose le TV Philips The One 55PUS8909 ?

Une dalle LCD 4K de 55 pouces avec Ambilight

Une compatibilité Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming (ALLM et VRR)

Lancé à 999 euros, le téléviseur Philips The One 2024 55PUS8909 est désormais disponible à 910 euros sur le site Ubaldi, grâce au code 20UBA2024.

Un TV maîtrisé et immersif avec la fonction Ambilight

Le Philips The One 55PUS8909 ne dispose pas d’une dalle Oled ou Qled, mais une dalle LED. Celle-ci est équipée de la technologie Local Dimming, permettant une gestion optimisée du contraste et de la luminosité. Pour assurer une bonne qualité d’image, on a droit à une définition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), mais aussi une compatibilité avec les normes HDR10, HDR10+ Adaptative, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance.

Eshtétiquement, ce modèle ne manque pas de charme avec ses bordures quasi inexistantes qui ne feront que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. Avec sa diagonale de 55 pouces, vous n’aurez aucun mal à l’intégré dans votre intérieur. Sa véritable force réside dans sa capacité à rendre les contenus plus immersifs grâce à la technologie Ambilight sur trois côtés. Cela est permis grâce aux LED situées autour du téléviseur qui s’allument et changent de couleur en fonction du programme visionné. Ce halo lumineux diffusé sur le mur rend une meilleure une expérience visuelle et une meilleure immersion.

À l’aise avec les consoles next-gen

Ce téléviseur va aussi plaire aux joueurs et aux joueuses. Il se dote d’une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120 FPS. Il est particulièrement adapté aux consoles next-gen (la PS5, la Xbox Series S/X et même à un PC). On retrouve également l’AMD Freesync pour bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux ainsi qu’un mode ALLM afin de limiter au maximum l’input Lag. On retrouve aussi le taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR, pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing.

Enfin, Philips a choisi d’inclure son propre système d’exploitation, TitanOS. Une nouvelle interface, visuellement proche de Google TV, avec une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres. Elle donne bien sûr accès aux applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

Si la technologie OLED vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED du moment.

