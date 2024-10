Amazon brade ce nouveau vidéoprojecteur ultra compact et polyvalent à un très bon prix

Le Xgimi Elfin Flip est un vidéoprojecteur ultra-compact et polyvalent combine une image Full HD avec un design innovant et des fonctionnalités intelligentes. Intéressés par ce nouveau produit ? Amazon le propose avec 50 euros de moins.

XGIMI Elfin Flip // Source : site officiel

Lors du salon IFA 2024, Xgimi a dégainé un nouveau vidéoprojecteur, le Elfin Flip. Ce dernier met en avant un design innovant, avec un support intégré réglable à 150 degrés pour pouvoir afficher des images sur toutes les surfaces et selon n’importe quel angle. Très polyvalent, ce nouveau produit ne manque pas d’atouts, et se trouve d’ores et déjà en promotion grâce à cette remise de 50 euros.

En quoi le Xgimi Elfin Flip est intéressant ?

Pour son design innovant avec des dimensions extrêmement compactes

Des images Full HD sur toutes les surfaces et selon n’importe quel angle

Des fonctionnalités intelligentes et une multitude d’applications de streaming

Lancée à 399 euros, le vidéoprojecteur Elfin Flip de Xgimi bénéficie de 50 euros de réduction grâce à un coupon, et s’affiche ainsi à 349 euros Amazon.

Une conception originale, élégante et pratique

Le Xgimi Elfin Flip est un vidéoprojecteur plutôt atypique. Son design est pensé pour se fondre parfaitement dans votre intérieur, et se veut aussi mince qu’un livre. Il est simple à installer, et ce n’importe où, que ce soit pour des présentations professionnelles, des soirées cinéma improvisées chez des amis, ou même des projections en plein air. D’ailleurs, il est très facilement à transporter grâce à ses petites dimensions de 24 cm x 22 cm x 6 cm et un poids de seulement 1,2 kg.

Elfin Flip // Source : Xgimi

Son point fort est d’intégrer un support réglable à 150 degrés. Il permet d’ajuster l’angle de projection avec une grande flexibilité, sur un mur, un plafond ou toute autre surface, mais aussi de protéger l’objectif lorsque l’appareil est replié.

Petit par la taille, mais grand par l’image

En plus d’offrir une grande mobilité et polyvalence, il est capable d’afficher une image avec une définition native Full HD entre 80 et 150 pouces. La luminosité quant à elle est de 400 lumens ISO, il faudra donc s’assurer d’être dans l’obscurité pour en profiter au maximum. Sur la partie audio, le Elfin Flip peut compter sur deux haut-parleurs Harman Kardon de 3W chacun. Il est possible de connecter un système sonore externe via Bluetooth ou la sortie audio.

Il s’accompagne évidemment de plusieurs technologies pour simplifier son utilisation et améliorer l’expérience de visionnage. On peut compter sur la correction automatique du trapèze et la mise au point automatique qui permettent d’obtenir rapidement une image parfaitement ajustée, quelle que soit la surface de projection. Enfin, côté OS, on a droit à Xgimi OS 10, l’interface maison de la marque qui donne accès aux applications de streaming, dont Netflix qui est déjà préinstallé.

À noter, il dispose d’un port HDMI et d’un port USB, permettant de brancher des sources externes comme des ordinateurs, consoles de jeux ou clés USB.

