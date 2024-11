Sony Pulse Elite : l’un des meilleurs casques PS5 a droit à une réduction de 20 % pendant la Black Friday Week

Le Sony Pulse Elite est un casque gaming haut de gamme très efficace taillé pour la PS5, mais pas que. Pendant la Black Friday Week, son prix passe de 149 euros à 119 euros chez Cdiscount.

C’est en mai 2023 que Sony a levé le voile sur ses écouteurs sans fil Pulse Explore et son casque Pulse Elite, lequel nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui. Ce modèle gaming, qui a remplacé l’ancien Pulse 3D de 2020, a été pensé pour les joueurs sur PS5, mais il est tout à fait capable d’accompagner les gamers sur PC. Un casque multiplateforme, et qui propose surtout un rendu sonore admirable, que l’on trouve à -20 % en pleine Black Friday Week.

Les points forts du Sony Pulse Elite

Un joli design

Une excellente immersion

Une triple connectivité

Lancé à 149 euros, le casque Sony PlayStation Pulse Elite est aujourd’hui disponible en promotion à 119 euros chez Cdiscount.

Si vous êtes plutôt écouteurs sans fil, sachez que les Sony Pulse Explore bénéficient également d’une réduction de prix : sur le site de Micromania, ils sont affichés à 149,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony PlayStation Pulse Elite. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un casque moderne et multiplateforme

Le casque gaming Sony Pulse Elite se démarque tout d’abord par son design assez futuriste. Avec son arceau monobloc en plastique blanc, qui rappelle évidemment le coloris de la PlayStation 5, et ses courbes asymétriques, ce modèle présente un visuel assez unique sur le marché. Mais ce casque n’est pas seulement beau, il est aussi très confortable, notamment grâce au bandeau souple et suspendu qui vient s’appuyer sur le sommet du crâne, et surtout sans y exercer de pression excessive. Toutefois, il pourrait s’avérer un peu juste pour les têtes volumineuses.

Les oreillettes sont de leur côté assez imposantes et englobent bien les oreilles de l’utilisateur. Sony a aussi pensé à doter son casque d’une mousse à mémoire de forme, mais attention, le similicuir qui l’enrobe est un peu trop fin, et donc fragile. Autre petit défaut de ce design : ce casque n’est pas très pratique à transporter en déplacement en raison de ce format assez massif.

Immersion assurée

Le casque est par ailleurs multiplateforme, et donc utilisable avec divers appareils. Oui, le Pulse Elite a beau être taillé pour la PS5, il peut aussi être utilisé sur PC, grâce au dongle USB qui offre une liaison sans-fil très stable et donc sans perte. Le casque dispose aussi d’une connexion Bluetooth, qui peut fonctionner de concert avec la liaison sans-fil 2,4 GHz. Il est donc possible de profiter du son d’un jeu sur console et PC tout en discutant sur Discord sur un smartphone, par exemple. Enfin, le port jack permet au casque d’être utilisé en filaire sur Xbox, par exemple. Quand il n’est pas branché, le Pulse Elite est capable de fonctionner durant 25 heures, avant de devoir rejoindre son support de chargement très bien pensé.

Enfin, côté rendu sonore, le Pulse Elite fait quasiment un sans-faute et met avant tout l’accent sur les basses fréquences et l’extrémité haute du spectre. De plus, grâce à ses transducteurs planaires, le casque offre une belle précision et un niveau de détail assez poussé, ce qui est bien appréciable lors de l’écoute musicale. En jeu, l’immersion est évidemment au rendez-vous, notamment grâce à ce niveau de détail et au son 3D, qui aide à plonger au cœur de l’action ; les amateurs de FPS compétitifs apprécieront l’excellente localisation de chaque son. Petit bémol tout de même pour le micro intégré, trop timide et qui rend la voix peu naturelle. La très bonne réduction de bruit rattrape heureusement le coup.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Sony PlayStation Pulse Elite.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs casques gamer pour PS5 et PS4 en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.