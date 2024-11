Le Black Friday casse même les prix chez Apple : iPad, iPhone, AirPods ou MacBook, tout y passe !

Faire de bonnes affaires sur vos prochains produits Apple, c’est possible, et c’est tout de suite grâce au Black Friday : iPhone 16, AirPods Max, Apple Watch, MacBook, aucun produit n’y échappe. C’est par ici pour retrouver toutes les promos !

Le Black Friday est là , et avec lui, une multitude d’offres sur les produits de la marque à la Pomme : iPhone, MacBook, Apple Watch, iPad… Il y a de quoi trouver son bonheur et avec de belles économies à la clé. Chez Frandroid, nous avons analysé et regroupé les meilleures parmi elles dans cet article qui est régulièrement mis à jour.

Les meilleures offres Apple durant le Black Friday

AirPods Pro 2

Alors que le Black Friday vient d’être lancé, Amazon relance une offre explosive sur les derniers écouteurs premium d’Apple. Les AirPods Pro 2 USB-C passent sous la barre symbolique des 200 €.

Pourquoi opter pour les Apple AirPods Pro 2

Les performances sonores, tout simplement excellentes

Une réduction du bruit active au top !

Les fonctionnalités de l’écosystème Apple

Au lieu de 279,99 euros habituellement, les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) sont maintenant proposés en promotion à 199 euros chez Amazon.

iPhone 16 Pro Max

Comme à son habitude, la déclinaison Pro Max du nouvel iPhone est toujours la plus grosse, la mieux équipée, mais aussi et surtout, la plus chère. Et s’il ne marque pas un tournant majeur comme son prédécesseur, l’iPhone 15 Pro Max et son port USB, l’iPhone 16 Pro Max n’en reste pas moins un smartphone d’exception. Il ne reste pas dénué de défauts qui, sur un appareil à près de 1 500 euros, se remarquent davantage. On recommande donc plus facilement l’iPhone 16 Pro Max quand il bénéficie d’une promotion.

Écran agrandi sans toucher aux dimensions et finitions exemplaires

Équipé pour l’avenir avec la puissance de l’A18 Pro et le Wi-Fi 7

L’ultra grand-angle et autonomie améliorés

Au lieu de 1 479 euros, l’iPhone 16 Pro Max est aujourd’hui disponible en promotion à 1 329 euros chez Boulanger grâce à un bonus de rachat de 150 euros.

iPad Air 11″ M2 (2024)

Propulsée par la puce M2, la dernière génération de tablette milieu de gamme d’Apple se rapproche de plus en plus de sa grande sœur, l’iPad Pro. Puissant, l’iPad Air 11’’ est, comme toujours, le bon compromis entre puissance et accessibilité. Bonne nouvelle, grâce au Black Friday, elle devient plus accessible.

L’iPad Air 11″ (2024) en quelques mots

Un écran sublime et un joli design

Des performances au top

La durée de vie

Au lieu de 719 euros, l’iPad Air 11″ M2 de 2024 est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros chez Darty et à la Fnac. Et, si vous êtes adhérents, le code promo BF10 vous permet de créditer sur votre compte 10 euros par tranche de 100 euros d’achat.

iPhone 16

Faut-il vraiment présenter l’iPhone 16, le nouveau smartphone d’Apple qui bénéficie de toutes les dernières innovations de la marque sur tous les domaines, y compris l’IA ?

On recommande l’iPhone 16 pour…

La démocratisation du bouton Action, apparu sur les iPhone 15 Pro

Il est prêt pour accueillir Apple Intelligence en 2025 (en France)

Des performances qui dépassent l’entendement

Disponible depuis septembre dernier, l’iPhone 16 se monnaye à 969 euros sur le site officiel. Sur Amazon, vous pouvez le trouver aujourd’hui à 874 euros grâce à un coupon. On le trouve aussi à 769 euros sur Rakuten.

Si vous voulez le plus premium de chez Apple, il y a aussi l’iPhone 16 Pro Max à 1 329 euros au lieu de 1 479 euros chez Boulanger, grâce à un bonus rachat de 150 euros.

iPad 10

Pas besoin de se ruiner pour mettre la main sur un iPad. Les derniers modèles avec la puce M4 affichent un prix indécent, mais les iPad d’entrée de gamme restent une alternative intéressante si on cherche une tablette tactile bien finie avec une expérience utilisateur irréprochable.

L’iPad 10, c’est quoi ?

Un écran lumineux et bien calibré

Une bonne expérience utilisateur avec iPadOS

Une excellente qualité de fabrication

Au lieu de 589 euros à son lancement, et de 409 euros actuellement, l’Apple iPad 10ᵉ génération (64 Go) s’affiche à seulement 349 euros sur Cdiscount.

iPhone 13

Se diriger vers un iPhone d’ancienne génération n’est pas une mauvaise idée. En plus d’être moins chers, les appareils d’Apple ont une excellente durée de vie et un suivi logiciel exemplaire. C’est pour cette raison qu’il est encore facile aujourd’hui de recommander cet iPhone 13 qui ne coûte plus que 500 euros, contre 909 euros à son lancement.

L’iPhone 13 est toujours recommandable…

Pour sa qualité de fabrication et son bel écran

Encore de belles prestations avec la puce A15 Bionic

Son autonomie convaincante

Lancé à sa sortie à 909 euros, l’iPhone 13 d’Apple (128 Go) a depuis connu de nombreuses baisses de prix, et aujourd’hui c’est chez Amazon qu’il se trouve au meilleur prix : 503,95 euros.

MacBook Air 13 M2

Le MacBook Air 2022 est un PC portable de choix chez Apple. Il embarque la puce M2, qui a su démontrer sa puissance et son efficacité. Et, si son prix de départ était un frein, aujourd’hui, le laptop de la Pomme est bien plus recommandable en chutant sous les 1 000 euros.

Le MacBook Air M2 plaît pour…

Son écran bien calibré

Son rapport performance/autonomie inégalé

Une machine parfaitement silencieuse

Lancé à 1 499 euros, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 est désormais proposé à 879 euros sur le site Cdiscount.

AirPods Max (Lightning)

Si Apple est connu pour ses écouteurs sans fil, la gamme AirPods contient aussi un casque audio Bluetooth. Le Max propose une qualité de construction intéressante, mais surtout de belles performances sonores. Comme toujours avec Apple, l’intégration logicielle est irréprochable.

Ce qu’on apprécie de l’Apple AirPods Max

Son de très bonne qualité

La simplicité logicielle d’Apple

La bonne réduction de bruit active

Le casque audio Apple est habituellement vendu à 579 euros. Lors du Black Friday, celui-ci est à 499 euros chez Boulanger.

La nouvelle version avec USB-C est en promotion à 540 euros, contre 579 euros sur Amazon.

Apple Watch Ultra 2

L’Apple Watch Ultra 2 est une montre connectée polyvalente, avec bien entendu des fonctions sportives, équipée de nombreux capteurs pour vous aider à surveiller votre santé et suivre vos progrès et entrainements. À l’occasion de la Black Friday Week, elle devient plus intéressante après plus de 100 euros de remise.

Les forces de l’Apple Watch Ultra 2

La luminosité peut atteindre 3 000 cd/m², soit 1000 de plus que l’Ultra 1

64 Go de mémoire interne pour vos apps et vos cadrans

Utilisant d’un GPS double fréquence ultra précis

Alors que l’Apple Watch Ultra 2 coûte d’habitude 899 euros, elle se négocie en ce moment à 789 euros sur le site Boulanger.

Apple AirTag

L’AirTag d’Apple est un accessoire très pratique, et plus particulièrement pour les personnes étourdies. Cette balise Bluetooth permet de retrouver tout objet auquel elle est fixée et est simple à utiliser grâce à son intégration dans l’écosystème d’Apple. Chez Amazon, on le trouve ne promotion à 29 euros au lieu de 39 euros. Il est encore moins cher en lot de plusieurs.

À quoi sert l’Apple AirTag ?

C’est une balise Bluetooth discrète et simple à configurer

Localisable bien au-delà de 100 m

Fonctionne également avec l’application Find My

Étanche IP67 et autonomie d’environ une année

Au lieu de 39 euros habituellement, l’Apple AirTag est maintenant disponible en promotion à 29 euros chez Amazon. Les lots de 2 et 4 AirTag sont eux aussi en promotion chez le même marchand, respectivement à 58 euros et à 89 euros. Cette dernière offre est la meilleure, puisque le prix unitaire d’un AirTag tombe ainsi à 22,25 euros.

iPhone 14 Plus

Apple a délaissé son format Mini au profit d’un modèle plus grand comme l’iPhone 14 Plus. Il se trouve être tout son contraire, avec un écran et une batterie plus grande. Lors de la Black Friday Week, il se négocie à un bien meilleur prix : moins de 680 euros.

L’iPhone 14 Plus et ses avantages

Un grand écran très agréable pour jouer ou regarder des choses

Une puissance à toute épreuve

Une autonomie solide

De base à 1 169 euros, puis réduit à 869 euros, l’iPhone 14 Plus d’Apple (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 679 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Apple Watch SE (2ᵉ génération)

L’Apple Watch SE est, chez Apple, une montre considérée comme une entrée de gamme. Soit un choix judicieux pour découvrir l’univers des smartwatch si vous possédez un iPhone, d’autant qu’elle est à moins de 220 euros à la Black Friday Week.

Pourquoi choisir l’Apple Watch SE (2022) ?

Une autonomie de deux jours

La petite couronne latérale qui facilite la navigation

Le suivi GPS est largement au-dessus de la moyenne

Commercialisée à 249 euros, l’Apple Watch SE (2022) est affichée à 219,99 euros chez Amazon.

iPad 9

Certes, l’iPad 9 lancé en 2021 présente un design un brin démodé et son processeur n’est clairement pas le plus récent. Mais cette tablette Apple demeure tout à fait efficace et permet d’enchaîner des tâches classiques sans accroc. Elle constitue aussi une bonne porte d’entrée dans l’écosystème de la Pomme et c’est encore plus le cas actuellement grâce à cette offre du Black Friday.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad 9 d’Apple

Son prix très bas pour une tablette Apple

Ses bonnes performances

Son autonomie assez généreuse

Lancé à 439 euros, l’iPad 9 de 2021 est aujourd’hui proposé à seulement 229,99 euros sur Rakuten avec le code promo BLACK20.

Chargeur MagSafe

L’un des accessoires important avec l’iPhone, c’est le chargeur ! Depuis quelques années, il y a la technologie MagSafe et si vous souhaitez en profiter, le chargeur sans-fil de base d’Apple est à -24%.

En quoi consiste le chargeur MagSafe ?

Un chargeur sans-fil compatible avec les iPhone à partir des 12

La charge sans-fil optimisée par rapport aux chargeurs à induction

Se branche en USB-C

Le prix habituel pour ce chargeur, c’est 49 euros. Durant la Black Friday Week, le chargeur MagSafe d’Apple s’affiche à 37 euros sur Amazon.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Le Black November touche bientôt à sa fin, mais ce n’est pas encore fini pour le Black Friday ! Les e-commerçants continuent de proposer des offres tout le long du week-end, et ce, jusqu’au lundi inclus, avec le Cyber Monday.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.