Xiaomi multiplie les offres à la fin des soldes : les 14 deals à retenir

La fin des soldes d’hiver approche et Xiaomi en a profité pour réduire le prix de quelques références Tech de son catalogue. Voici les offres que l’on recommande les yeux fermés chez la firme chinoise.

Le coup d’envoi des soldes d’hiver a été officiellement donné le 8 janvier, et voilà que l’on entame la 2e démarque. Xiaomi, la firme chinoise qui nous a toujours habitués à de bon rapport qualité-prix sur ses produits, n’hésite pas à casser les prix de ses produits : smartphone, une balance connectée ou encore une montre connectée, voici quelques produits ayant un tarif encore plus attractif que d’habitude.

Les meilleurs deals de Xiaomi lors des soldes d’hiver :

Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5 (color edition)

Si Xiaomi propose dans son catalogue des tablettes tactiles standards, qui permettent à la fois de travailler et de regarder des séries par exemple, le fabricant possède également une tablette plus simple qui permet essentiellement de dessiner ou d’écrire des notes ou comptes-rendus de réunion. Voici la Xiaomi LCD Writing Tablet, une tablette d’écriture qui ne va pas vous permettre d’effectuer mille opérations, mais qui peut s’avérer bien utile pour les petits, comme pour les grands.

La Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5 (color edition), c’est quoi ?

Une grande dalle de 13,5 pouces

Une écriture en dégradé de couleurs grâce au stylet

Une autonomie d’un an

Auparavant proposée à 39,99 euros, la Xiaomi LCD Writing Tablet (color edition) est désormais affichée à 19,99 euros sur le site officiel de Xiaomi. On trouve aussi le modèle classique à seulement 14,99 euros.

Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set

Le lot proposé sur le site de Xiaomi contient plusieurs produits : vous avez l’imprimante photo, bien sûr, mais également un ruban sans encre qui permet de sortir 20 photos grâce au processus d’impression par sublimation. Avec, vous avez 20 feuilles de papier photo au format 6 pouces (100 x 148 mm) ainsi qu’un album photo en tissu à spirales qui peut contenir jusqu’à 100 photos et s’ouvre à 180°, pour conserver vos plus beaux souvenirs à l’abri.

Les atouts du Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set

Les photos sont automatiquement recouvertes d’un film protecteur transparent

Elle n’utilise pas d’encre avec l’impression par sublimation

L’app Xiaomi Home permet de retoucher les photos avant de les imprimer

Pendant les Soldes chez Xiaomi, le lot Instant Printer 1S Set passe de 169,99 euros à 99,99 euros, une bonne occasion si vous prenez beaucoup de photos sur votre smartphone.

Xiaomi Smart Doorbell 3S

La Xiaomi Smart Doorbell 3S est une récente sonnette connectée qui a pris la suite de la Smart Doorbell 3, un modèle déjà complet, mais auquel il manquait toutefois quelques petites options pour être vraiment optimale. Étanchéité, zone de surveillance personnalisable, ajustement de la vision nocturne… La Smart Doorbell 3S en fait bien plus que sa prédécesseure.

La Xiaomi Smart Doorbell 3S en résumé

Une certification IP65

Un carillon inclus

Des images en 2K

La détection de mouvements, la personnalisable de la zone de surveillance

Lancée à 99,99 euros, la Xiaomi Smart Doorbell 3S est en ce moment disponible en promotion à 79,99 euros sur le site de Xiaomi.

Xiaomi Smart Band 9 Active

En additionnant le bon rapport qualité-prix de Xiaomi aux soldes, on obtient un prix encore plus attractif. Par exemple, le récent bracelet connecté, le Smart Band 9 Active, ne coûte pas plus de 25 euros grâce à cette offre.

Le Xiaomi Smart Band 9 Active en résumé

Un bracelet rectangulaire léger avec un écran de 1,47 pouce

Des capteurs pour suivre ses activités sportives et sa santé

Une autonomie confortable

Lancée récemment au prix de 29,99 euros, le Xiaomi Smart Band 9 Active est actuellement remisé à 24,99 euros sur le site Electrodepot.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G fait partie des nouveaux smartphones lancés par la marque cette année. Et il faut dire que cette version cumule les atouts, à commencer par son prix encore plus contenu que d’habitude : la Fnac, Darty le proposent en effet à 351,99 euros au lieu de 401,99 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G plaît pour …

Sa dalle Amoled 1,5K + 120 Hz

Ses six ans de mises à jour d’Android et de sécurité

Son capteur principal de 200 Mpx

Au lieu de 401,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 351,99 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une réduction de 50 euros appliquée dans le panier. De plus, une Xiaomi Redmi Watch 5 Active est offerte.

En ce qui concerne le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, on le trouve à 501,99 euros au lieu de 601,99 euros, dans sa version avec 512 Go de stockage. Un bonus reprise de 70 euros peut même vous permettre de l’obtenir à 431,99 euros.

Xiaomi TV A Pro 75

Le Xiaomi TV A Pro 2025 de 75 pouces a beau embarquer une dalle QLED massive, ainsi que le système Google TV, il présentait pourtant, à sa sortie, un prix plutôt contenu. Mais pendant les soldes d’hiver, il est encore moins onéreux qu’à son lancement : on le trouve à 694 euros au lieu de 799 euros.

Les points forts du Xiaomi TV A Pro 75″

Une dalle 4K QLED de 75 pouces

Compatible HDR10, Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X

Google TV

Lancé à 799 euros, le Xiaomi TV A Pro 75″ 2025 est aujourd’hui disponible en promotion à 694 euros chez PC Componentes. La version 55 pouces est quant à elle en promotion à 365 euros au lieu de 449 euros chez pccompenentes.

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi a tout récemment annoncé la sortie d’une nouvelle gamme de smartphones pas chers, les Redmi Note 14. Et pendant ces soldes d’hiver, la version la plus abordable des cinq avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est au même prix que le modèle avec 6 Go de RAM, soit 203 euros au lieu de 233 euros sur le site officiel et sur Amazon.

Le Xiaomi Redmi Note 14 en résumé

Une dalle Amoled de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Mediatek Helio G99-Ultra

Un capteur principal de 108 Mpx et de l’IA pour la photo

Lancé à 233 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 (8 + 128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 203 euros sur le site officiel ; c’est le même prix que la version 6 + 128 Go.

Sa version 5G est également en promotion chez la Fnac et Darty et passe de 301 euros à 271 euros.

Pack Xiaomi 14T : un smartphone équilibré, avec des écouteurs offerts

À côté du modèle Pro, le Xiaomi 14T plaît tout autant. Il affiche un rapport qualité/prix très convaincant aujourd’hui grâce aux promotions des soldes d’hiver, et se trouve même dans un pack avec des écouteurs offerts.

Le Xiaomi 14T est intéressant pour…

Son bloc photo est bien travaillé, grâce à Leica

Ses performances sont à la hauteur des attentes

Sa belle conception et une certification IP68

Le Xiaomi 14T est un smartphone qui coûte, seul, 653 euros. Les Redmi Buds 5, eux, valent 49,99 euros. Le pack Fnac/Darty est vendu 649 euros quand il n’est pas soldé. Mais là, vous avez une chance de l’avoir à 549 euros en allant chez Darty.

Xiaomi Poco X7 Pro : un nouvel arrivant, qui a déjà tout pour plaire

Xiaomi vient d’annoncer et de lancer dans la foulée sa nouvelle gamme de smartphones POCO X7, avec le modèle classique et le Pro, et célèbre ça en multipliant les offres sur son site pour économiser au bas mot une cinquantaine d’euros sur chacun d’eux.

Quels sont les avantages du Xiaomi POCO X7 Pro ?

Son super écran AMOLED CrystalRes 1,5K à 120 Hz

Pour la première fois, une certification IP68

Des performances étincelantes grâce au SoC Dimensity 8400-Ultra

Le POCO X7 Pro est disponible sur le site officiel de Xiaomi à 349,90 euros au lieu de 403 euros, pour le modèle 12+256 Go. Le modèle avec 8 Go de RAM est à 319 euros. Si vous êtes nouveau client, vous pouvez réclamer un coupon de 20 euros supplémentaires. Et, dans le panier, vous pouvez choisir entre des écouteurs Redmi Buds 6 Lite (couleur au choix) ou un bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active comme cadeau.

Xiaomi Redmi 14C : le plus abordable des smartphones du catalogue

Ce n’est pas parce que c’est une entrée de gamme que le Xiaomi Redmi 14C est à regarder d’un air dédaigneux, au contraire. La marque a fait l’effort de soigner son smartphone et propose de solides arguments, notamment son écran 120 Hz et sa batterie grande capacité. Et voilà que son prix chute fortement pendant les soldes.

Le Xiaomi Redmi 14C, c’est quoi ?

Son écran LCD HD+ qui tourne à 120 Hz (90 Hz en vrai)

La batterie de 5160 mAh et l’autonomie de 1,5 jour

La qualité des finitions sur un smartphone de ce genre

Le Xiaomi 14C dans sa version 4 + 128 Go est actuellement en promotion à 106 euros sur le site Cdiscount, au lieu de 163 euros habituellement.

Xiaomi Watch S3 : une montre connectée personnalisable, abordable et endurante

La Xiaomi Watch S3 est un modèle qui présente une configuration assez solide avec les nombreuses fonctionnalités qu’il propose, mais qui se distingue aussi de ses concurrentes grâce à un design personnalisable. Bref, une montre connectée complète, originale et surtout abordable à l’occasion des soldes.

L’essentiel à retenir de la Xiaomi Watch S3

Un design personnalisable

Un écran Amoled de 1,43 pouce

De nombreux capteurs

Deux semaines d’autonomie

Lancée à 149 euros, la Xiaomi Watch S3 se négocie actuellement en promotion à 109 euros sur le site mi.com.

Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set : une détection de mouvements dopée à l’IA

Facile à installer, dotée d’un panneau solaire, d’un capteur 2,5K et une HomeBase pour une connexion sans routeur et une plus grande couverture, voilà ce que propose la Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set qui est aujourd’hui en promotion lors des soldes.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set

Une autonomie quasi illimitée avec le panneau solaire

La connexion simplifiée grâce à la HomeBase

La résolution 2,5K permet d’avoir une vision bien nette

La Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set est vendu à 149,99 euros, mais durant les soldes, elle s’affiche à 129,99 euros.

Xiaomi Smart Lightstrip Pro : une bande lumineuse parée à toutes les ambiances

Les rubans LED sont des éléments décoratifs de plus en plus prisés, car il est possible de les utiliser de plusieurs dizaines de façons. Xiaomi l’a bien compris en concevant le Smart Lightstrip Pro, un ruban LED intelligent aux possibilités de personnalisation très poussées. Il est d’ailleurs à -40 % pendant les soldes.

Le Xiaomi Smart Lightstrip Pro, qu’est-ce ?

Une bande lumineuse avec variation de couleurs tous les 10 cm

Lumière réactive au son grâce à un micro intégré

Plus de 100 configurations personnalisées possibles

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le Xiaomi Smart Lightstrip Pro est maintenant disponible en promotion à 59,99 euros en boutique officielle.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active : une bonne smartwatch qui va à l’essentiel

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers la Xiaomi Redmi Watch 3 Active, une montre propose des fonctionnalités intéressantes pour les personnes qui souhaitent s’essayer à ce type de produit, sans dépenser une grande fortune.

Que propose la Xiaomi Redmi Watch 3 Active ?

Un grand écran lumineux

Une bonne endurance

Un tarif accessible

Au départ à 49,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 Active se négocie aujourd’hui à 34,99 euros sur le site officiel.

Xiaomi Body Composition Scale S400 : la balance abordable avec des mesures précises

Si les balances connectées de la marque Withings font partie des références les plus populaires du marché, elles sont en revanche loin d’être les plus accessibles. Pour un suivi de santé précis sans avoir à casser sa tirelire, il faut plutôt se tourner vers la solution abordable de Xiaomi avec sa Body Composition Scale S400.

La Xiaomi Body Composition Scale S400 en bref

Facile à utiliser

Jusqu’à 36 profils différents

Les nombreuses données santé enregistrées et des mesures précises

Avec un prix barré à 29 euros, la Xiaomi Body Composition Scale S400 est maintenant proposé à 19 euros sur le site officiel.

