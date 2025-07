Quand le meilleur smartphone pas cher de 2025 est en promotion pour le Prime Day d’Amazon

Pour le Prime Day, Amazon propose une belle brochette de smartphones en promotion. Il y a notamment le CMF Phone 2 Pro qui passe de 259 euros à 219 euros. Même le CMF Phone 1 passe de 199 euros à 175 euros.

Nothing et sa sous-marque CMF sont connus et reconnus pour proposer des smartphones de qualité au design original. Les premiers smartphones Nothing se démarquaient par leur interface Glyph, des LED à l’arrière du smartphone qui s’allument différentes façons en fonction des notifications reçues. Ici, il s’agit du CMF Phone 2 Pro qui perd 15 % pendant le Prime Day, avec un corps personnalisable et modulaire où vous pouvez ajouter des accessoires. Idem pour le CMF Phone 1 qui perd quelques euros pour le Prime Day Amazon, si vous cherchez un bon smartphone qui ne coûte pas trop cher.

Les points forts du CMF Phone 2 Pro

La qualité de son écran et sa luminosité

Il fait de très belles photos, pour le prix, ça vaut le détour

Son autonomie conséquente qui dépasse la journée d’utilisation

Le CMF Phone 2 Pro bénéficie d’une belle baisse de prix sur Amazon durant le Prime Day, alors qu’il est déjà accessible, de base. Il passe de 259 euros à 219 euros pendant quelques jours. Si vous cherchez une version encore moins chère, le CMF Phone 1 est, lui aussi, bradé à 175 euros au lieu de 199 euros.

CMF Phone 2 Pro revoit sa personnalisation

Le CMF Phone 2 Pro est une belle petite surprise. Preuve en est notre test qui se conclue par un très beau 9/10, et ce, dès le second smartphone. C’est un smartphone qui se veut une entrée de gamme, mais CMF a vu les choses en grand en proposant un téléphone solide sur ses appuis. Déjà, on retrouve ce qui fait la particularité des smartphones CMF : la personnalisation. Première nouveauté, la marque abandonne la possibilité de pouvoir changer de coque. Donc la couleur choisie au moment de l’achat est définitive.

Par contre, la molette est toujours là, il faut la dévisser pour pouvoir y accrocher les accessoires voulus. Il n’est épais que de 7,8 mm pour 185 g avec un grand écran de 6,77 pouces. Celui-ci est un vrai bonheur puisque CMF l’a bien calibré, qu’il s’agit d’une dalle AMOLED avec une définition de 2392 x 1080 pixels à 120 Hz. Il est compatible HDR10+ avec une très belle luminosité même en plein soleil. Clairement l’un des points forts de ce smartphone et il est loin d’être le seul.

Un smartphone qui en a en réserve

Le CMF Phone 2 Pro fonctionne avec un processeur Dimensity 7300 Pro 5G. Grâce à lui, il s’élève au niveau de puissance d’un Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ou encore un Samsung Galaxy A36, pour un prix beaucoup plus intéressant. Avec ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de ROM, il est dans la moyenne de son prix et offre des performances tout à fait honnêtes en toute circonstance. D’autant que son système de refroidissement liquide est bien efficace. Tout ça n’impacte pas forcément l’autonomie puisque vous pouvez l’utiliser pendant une bonne journée et demi en le sollicitant assez souvent. En revanche, pour la charge, il faudra se contenter du filaire à 33 W.

Pour les photos, il fait des progrès et offre deux capteurs de plus à l’arrière. Apparaissent alors un grand-angle de 50 Mp, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un zoom optique x2 en plus du capteur selfie à l’avant. Le tout pour un résultat très performant, sauf quand la luminosité est trop faible et qu’il a du mal à suivre. Notez aussi que le haut-parleur du smartphone n’est pas d’une qualité folle, mais pour le prix, on peut le lui pardonner.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations avec beaucoup plus de détails dans le test complet de Frandroid où le CMF Phone 2 Pro est passé en revue sous toutes les coutures.

Il y a aussi notre guide des meilleurs smartphones du moment, dont fait partie le CMF Phone 2 Pro, qui permet de découvrir les références actuelles.

