Grand écran, navigation fluide et longue autonomie, la dernière Kindle Paperwhite Signature chute de 20 % pour le Prime Day

Pour préparer l’été et les longues séances de farniente, Amazon propose sa liseuse électronique Kindle Paperwhite Signature version 2024 à 159,99 euros au lieu de 199,99 euros pendant le Prime Day.

Plutôt que de prendre une valise dédiée à vos livres pour l’été ou de risquer l’excédent de bagage, vous pouvez opter pour une liseuse électronique comme cette Kindle Paperwhite Signature. C’est une tablette un peu particulière puisqu’elle est conçue pour la lecture, avec un écran fait pour prendre soin de vos yeux et en proposant un rendu sous le doigt proche d’une vraie feuille de papier. L’avantage, c’est que vous pouvez transporter plusieurs centaines de livres en même temps. Pour le Prime Day, Amazon se permet de réduire son prix de 40 euros.

Les points forts de la Kindle Paperwhite Signature Edition

Son grand écran de 7 pouces avec éclairage automatique

Une autonomie qui va jusqu’à 12 semaines

32 Go de stockage pour contenir des milliers de livres

La Kindle Paperwhite Signature Edition coûte d’habitude 199,99 euros, mais pendant le Prime Day Amazon, vous pouvez l’avoir pour 159,99 euros jusqu’au 11 juillet.

Entre le smartphone et la tablette, voici la liseuse

La liseuse Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition est une petite tablette de 127,5 x 176,7 x 7,8 mm pour 214 g. C’est un peu plus grand qu’un smartphone et à peine plus lourd. La particularité de la Kindle c’est son écran de 7 pouces avec la technologie Paperwhite qui affiche 16 niveaux de gris et qui propose un éclairage avant intégré.

Cette version propose en plus un capteur de luminosité, c’est-à-dire que cette dernière change en fonction de l’éclairage ambiant. Sur les anciens modèles, il fallait passer par les options pour changer ça, là ça le fait automatiquement. Tout ce que vous avez à faire, c’est modifier la chaleur de l’éclairage : blanc vif en journée, orange tamisé pour la soirée pour ne pas s’abîmer les yeux.

Une autonomie XXL pour lire tout l’été

La liseuse ne consomme pas beaucoup d’énergie, ce qui explique que son autonomie en lecture est de plusieurs semaines, jusqu’à 12 sur ce modèle. Petite nouveauté de la Signature Edition 2024, elle est compatible avec la charge sans-fil, mais il faut repasser à la caisse pour avoir le chargeur dédié. La mémoire de 32 Go est très généreuse, un ebook ne pesant que quelques kilo-octets. Par contre, si vous souhaitez lire des mangas, comics et autres livres avec images, il faut savoir deux choses : ils prennent beaucoup plus de place donc vous pourrez en mettre moins. Et le format n’est pas spécialement adapté à la lecture, les écritures risquent d’être petites.

L’avantage de la Kindle Paperwhite Signature Edition et des liseuses en général, c’est tout l’aspect connecté. Avec du WiFi, vous pouvez accéder au store Amazon et acheter vos livres directement via la liseuse. Elle est aussi compatible avec les livres audio Audible : vous la reliez ensuite en Bluetooth à un casque ou des écouteurs pour en profiter. Un mot vous échappe ? Vous cliquez dessus et la définition apparaît. Vous pouvez mettre des signets où vous souhaitez, entamer plusieurs livres, la liseuse enregistre votre position dans chacun d’entre eux.

La version 2024 de l’Amazon Kindle Paperwhite est au sommet de notre top 3 des meilleures liseuses électroniques. Vous pouvez retrouver les autres modèles recommandés dans notre guide d’achat.

