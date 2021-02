Cdiscount brade le Xiaomi Redmi Note 8 Pro à moins de 140 euros

Le Redmi Note 8 Pro n'est pas le dernier smartphone en date de la gamme abordable de Xiaomi, mais son rapport qualité/prix reste excellent. D'autant plus avec une promotion : il passe de 249 à seulement 139 euros sur Cdiscount.

Si vous voulez mettre la main sur un smartphone efficace et pas cher, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro répond présent avec une belle offre. Le prix de la version 64 Go (en coloris vert) baisse de 110 euros par rapport à son prix d’origine, en cumulant la remise immédiate avec un code promo et une ODR valable jusqu’à la fin du mois.

En bref

La puissance du Helio G90T encore d’actualité

L’autonomie de 2 jours avec sa batterie de 4 500 mAh

La recharge rapide via USB-C, jusqu’à 18 W

Au lieu de 249 euros à son lancement, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est aujourd’hui en promotion à seulement 139 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 10EUROS et en prenant en compte l’ODR disponible jusqu’au 28 février 2021.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro appartient à l’ancienne génération et cela se remarque directement à son design avec cette encoche centrale en forme de goutte d’eau, alors que les récents Redmi Note 9 ont opté pour une bulle dans l’écran. Ceci étant dit, la dalle est de bonne facture pour le prix, puisque IPS LCD de 6,53 pouces avec une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels.

Cependant, la puissance brute du smartphone reste d’actualité grâce aux bonnes performances délivrées par son SoC MediaTek Helio G90T, un processeur orienté gaming qui a d’ores et déjà fait ses preuves pour fournir une expérience utilisateur fluide, tout en donnant la possibilité de lire quelques jeux 3D. Pour avoir un ordre d’idée, cette configuration est même plus puissante qu’un Snapdragon 730.

Il ne néglige pas non plus son autonomie grâce à sa grosse batterie de 4 500 mAh, laquelle lui permet de tenir facilement deux jours avec une utilisation modérée. De plus, la recharge passe par USB-C avec un bloc de 18 W fourni dans la boîte du téléphone. Comptez environ deux heures pour une charge complète.

La polyvalence photo est également très appréciée sur ce segment tarifaire avec quatre capteurs greffés au dos du Redmi Note 8 Pro. Son module 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels est capable de prendre des clichés en mode portrait, ultra grand-angle, macro et zoom jusqu’à x2. Ce n’est pas le meilleur de sa catégorie (surtout de nuit), mais le résultat est très satisfaisant pour son prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n(‘est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence du Xiaomi Redmi Note 8 Pro sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2021.