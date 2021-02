Le nouveau Samsung Galaxy S21 chute déjà sous les 700 € sur Rakuten

Le Galaxy S21 fait partie des nouveaux smartphones premium de Samsung. Lancé à la fin du mois de janvier dernier, il est pourtant déjà disponible à prix réduit sur Rakuten : 699 euros au lieu de 909 euros pour la version avec 256 Go de stockage.

Le tout nouveau Samsung Galaxy S21 classique est un peu moins premium que les Galaxy S21 Plus et S21 Ultra, mais il n’en reste pas moins un smartphone haut de gamme pour autant. Il n’aura cependant pas fallu attendre longtemps pour l’obtenir à prix réduit, un vendeur le vend actuellement plus de 200 euros moins cher.

En bref

Le format assez compact

L’écran Super AMOLED à 120 Hz

La nouvelle puce Exynos 2100 gravée en 5 nm

Au lieu de 909 euros, la version 256 Go du Samsung Galaxy S21 (compatible 5G) est aujourd’hui disponible à 699 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez 21 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Il s’agit d’une version importée de Hong Kong, livrée en France entre 10 et 16 jours ouvrés. Le vendeur Tech_World indique fournir un adaptateur prise FR, mais la question ne se pose sûrement pas puisque Samsung n’a pas inclus de chargeur dans ses nouveaux smartphones.

Le Galaxy S21 classique est effectivement un peu moins premium que les autres S21, surtout lorsque l’on pense à son dos en plastique. Oui, du plastique sur un smartphone haut de gamme. Samsung l’a fait, mais Samsung l’a bien fait. L’illusion est réussie et le tout semble solide, sans oublier les finitions exemplaires qui rendent l’appareil tellement agréable en main.

S’il y a un autre élément qui le rend si agréable, c’est son format particulièrement compact. L’écran Super AMOLED du S21 ne propose qu’une diagonale de 6,2 pouces, alors que les S21 Plus et S21 Ultra montent respectivement à 6,7 et 6,8 pouces. De plus, la dalle est d’excellente qualité et propose même un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz. Il peut alors être à 10 Hz quand vous regardez simplement une photo et passer jusqu’à 120 Hz lorsque vous scrollez sur votre réseau social favori.

Ce smartphone embarque la nouvelle puce Exynos 2100, avec 8 Go de mémoire vive. Sans surprise, cette configuration répond à tous les usages, en allant des jeux 3D en qualité Ultra jusqu’à une expérience utilisateur parfaitement fluide en abusant du multitâche. Sans oublier que cette puce apporte une compatibilité avec le réseau 5G. Gravée en 5 nm, elle offre également une meilleure consommation énergétique qui fait un bien fou à l’autonomie des smartphones de Samsung. Le S21 peut tenir toute la journée, voire plus si l’utilisation est modérée. La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment de la partie.

En ce qui concerne la photo, le Galaxy S21 s’en tire honorablement avec son triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et sa caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. N’espérez la polyvalence du S21 Ultra, mais il y a déjà de quoi s’amuser en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et zoom x3 sans perte. On peut néanmoins lui reprocher que la capture vidéo en Full HD, 4K et 8K n’est pas à la hauteur des attentes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S21.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S21.

