Asus baisse le prix de ses Zenfone 8 et 8 Flip pour les soldes d’été 2021

Les soldes de l'été 2021 sont le moment rêvé de faire de bonnes affaires. Pour l'occasion, l'enseigne Darty propose les derniers smartphones de la marque Asus en réduction. On retrouve donc le Zenfone 8 ainsi que le Zenfone 8 Flip à un prix plus doux, avec une réduction de 60 euros sur leurs prix d'origine.

Le constructeur taïwanais a récemment lancé sa gamme Zenfone. Au menu, la marque présente donc deux smartphones : le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip. L’un vante son format compact et l’autre, sa caméra rotative. Deux modèles qui ont tous deux leur place sur le marché et viennent se positionner sur le segment premium. Pour les soldes, le Zenfone 8 et 8 Flip sont proposés à un prix plus abordable chez Darty.

Les deux smartphones équipés d’un Snapdragon 888 en promotion

Zenfone 8 : un petit format puissant

Pour ceux et celles qui sont à la recherche d’un smartphone compact tout en proposant une fiche technique haut de gamme, Asus a de quoi satisfaire vos besoins. Avec son Zenfone 8, la marque propose un smartphone au format riquiqui sans pour autant négliger les performances. On retrouve un écran OLED d’une excellente qualité avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, dans une diagonale de seulement 5,9 pouces. Il offre donc une expérience en main très agréable, une très bonne fluidité et d’excellentes conditions pour visionner vos contenus.

Le meilleur de Qualcomm

En matière de puissance, le téléphone ne fait pas de sacrifices et embarque la puce la plus puissante actuellement disponible chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888. Épaulé par 8 Go de mémoire vive, il répond à tous les besoins qu’on peut avoir d’un smartphone en 2021, en passant d’une expérience utilisateur parfaitement fluide jusqu’à profiter de la meilleure expérience graphique lors de vos sessions de jeu. Cette configuration le rend compatible avec le réseau 5G, mais aussi le Wi-Fi 6.

Accompagné d’un capteur photo efficace

Côté photo, le Zenfone 8 est composé d’un capteur principal de 64 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels. Vous pourrez ainsi capturer de beaux clichés et la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 8K à 30fps mais aussi de la 4K allant jusqu’à 120fps. On aurait souhaité un peu plus de polyvalence mais cela reste très correct.

Avec la charge rapide

Pour finir, côté autonomie, Asus propose une grande batterie de 4 000 mAh. Cela peut paraître peu lorsque certains ont une batterie plus endurante de 5 000 mAh, mais cela vous permettra de tenir toute la journée avant de tomber en rade de batterie. Le soir venue, vous pourrez compter sur le chargeur 30 W pour récupérer tous les pourcentages en 1 heure et demie. Cependant, la charge sans fil n’est pas de la partie. À noter qu’il est certifié IP68 et possède une prise jack.

Zenfone 8 Flip : la caméra rotative en plus

Le Zenfone 8 Flip est le successeur du Zenfone 7 et 7 Pro embarquant ainsi sa fameuse caméra rotative. Il s’agit ni plus ni moins que d’une mise jour du modèle précédent, avec un meilleur processeur et une caméra plus solide. Le mécanisme de la caméra rotative, supporte désormais 300 000 utilisations, contre 100 000 l’an dernier.

Différent du modèle compact

Contrairement au Zenfone 8, la version Flip n’a rien de compact et opte pour une diagonale de 6,67 pouces. On retrouve un écran OLED affichant une définition Full HD+ qui est toutefois limité à 90 Hz. Pas d’encoche ici, on a le droit à un écran intégral occupant 92% de la face avant du smartphone, grâce au Flip Camera conçu par Asus depuis le Zenfone 6. Le Flip Camera est un bloc photo motorisé qui peut s’orienter sur 180°. Grâce à cette technologie, vos selfies profiteront de la même qualité que le bloc photo principal.

On retrouve à l’intérieur du smartphone également un Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son autonomie se trouve plus endurante que le Zenfone 8 avec sa capacité de 5 000 mAh, toujours rechargeable à 30 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Zenfone 8.

