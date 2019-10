Aujourd'hui, c'est le bon moment pour obtenir l'un des smartphones haut de gamme du géant coréen grâce aux remises exceptionnelles proposées par Cdiscount, mais aussi par Darty sur les modèles avec une plus grosse capacité de stockage. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

Depuis leur sortie au début de l’année, les Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus sont de plus en plus abordables au fur et à mesure que les mois passent. Avec jusqu’à -30% sur toute la gamme S10, c’est aujourd’hui le bon moment de craquer pour l’un des trois smartphones haut de gamme du géant coréen.

La gamme Galaxy S10 en bref

La nouvelle interface One UI, intuitive et ergonomique

L’écran Dynamic AMOLED de toute beauté

La puissance de la puce Exynos 9820 au quotidien

La photo à l’honneur, même sur le Galaxy S10e

Sur Cdiscount, une remise exceptionnelle permet d’obtenir le Galaxy S10e à 499 euros (au lieu de 759 euros), le Galaxy S10 à 649 euros (au lieu de 909 euros) ou encore le Galaxy S10 Plus à 749 euros (au lieu de 1 009 euros). Tous sont des modèles avec 128 Go de stockage.

Si vous préférez avoir une plus grande capacité de stockage, Darty propose également de belles offres ce week-end. On trouve le Galaxy S10 512 Go à 899 euros (au lieu de 1 159 euros), le Galaxy S10 Plus 512 Go à 999 euros (au lieu de 1 259 euros) et le modèle 1 To à 1 249 euros (au lieu de 1 609 euros).

Notez d’ailleurs que les écouteurs sans fil Galaxy Buds sont offerts pour tout achat d’un Galaxy S10, S10 Plus ou S10e grâce à l’ODR mise en place par Samsung jusqu’au 3 novembre prochain.

La gamme Galaxy S10 en détails

Le Samsung Galaxy S10e est le modèle le plus abordable de la gamme, mais aussi le plus compact. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces affichant une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels, un SoC Exynos 9820 avec 6 Go de mémoire vive et une batterie de 3 100 mAh. Du côté de la photo, on retrouve une caméra frontale de 10 mégapixels logée dans le poinçon en haut à droite de l’écran et un module double capteur de 16 + 12 mégapixels à l’arrière du téléphone. Retrouvez notre test complet.

Le Samsung Galaxy S10 est le flagship dit « classique » du constructeur coréen. Il embarque une dalle Dynamic AMOLED de 6,1 pouces (compatible HDR 10+) affichant une définition maximale en Quad HD+. Les bords de l’écran sont d’ailleurs incurvés sur les côtés pour occuper 94% de la surface avant. Ensuite, on retrouve également un SoC Exynos 9820, mais avec 8 Go de mémoire vive, ainsi qu’une batterie de 3 400 mAh. Pour la photo, la même caméra frontale de 10 mégapixels que le S10e est logée dans le poinçon de l’écran. Au dos, c’est en revanche un triple capteur de 12 + 12 + 16 mégapixels qui fait office d’appareil photo principal. Retrouvez notre test complet.

En ce qui concerne le Samsung Galaxy S10 Plus, il s’agit de la version la plus boostée. Il intègre un écran Dynamic AMOLED plus grand de 6,4 pouces (toujours compatible HDR 10+) avec une définition Quad HD+ de 3040 x 1440 pixels et les mêmes bords incurvés que le S10. Le SoC Exynos 9820 est cette fois-ci épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle choisi et la capacité de sa batterie s’élève à 4 100 mAh. La partie photo est identique au S10. Retrouvez notre test complet.

