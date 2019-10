Vous attendiez avec impatience une baisse de prix ? Ça y est, c'est aujourd'hui ! Les deux smartphones de la gamme Galaxy Note 10 profitent en ce moment d'une réduction de 100 euros sur fnac.com -- uniquement pour le modèle 256 Go. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

Cette année, le smartphone le plus « stylet » n’a pas débarqué seul. Contrairement au Samsung Galaxy Note 9 qui se suffisait à lui-même, le constructeur coréen a cette fois-ci jugé bon de prévoir deux modèles : l’un plus classique, l’autre légèrement boosté. Quoi qu’il en soit, les deux smartphones, à savoir le Samsung Galaxy Note 10 et le Samsung Galaxy Note 10 Plus, offrent une expérience premium à la pointe de la technologie. En ne faisant aucuns compromis, ils sont tout simplement bons dans tous les domaines.

La gamme Galaxy Note 10 en bref

Le nouveau design original de la gamme Note

Le gain de puissance grâce à l’Exynos 9825

La polyvalence de l’appareil photo

Les nouvelles fonctionnalités liées au S Pen

Grâce à une remise immédiate de 100 euros sur fnac.com, le Samsung Galaxy Note 10 passe à 859 euros (au lieu de 959 euros) et le Samsung Galaxy Note 10 Plus passe à 1 009 euros (au lieu de 1 109 euros). Il s’agit dans les deux cas du modèle avec 256 Go de stockage.

La gamme Galaxy Note 10 en détail

En comparaison de la version « Plus », le Samsung Galaxy Note 10 se distingue par sa compacité, même si l’on n’aurait jamais pensé utiliser cet adjectif pour un smartphone de la gamme Note du géant coréen. Mais c’est bel et bien le cas, son écran d’une diagonale de 6,3 pouces, sa finesse et ses bordures quasi inexistantes font que le Note 10 est très agréable à avoir en main. Ni trop petit, ni trop grand. Pour le reste des caractéristiques, on retrouve une batterie de 3 500 mAh (soit 800 mAh de moins que le Note 10 Plus), un SoC Exynos 9825 épaulé par 8 Go de mémoire vive, un triple capteur photo 12 + 16 + 12 mégapixels (sans capteur ToF) ainsi qu’une capacité de stockage de 128 Go. Contrairement à son homologue, il n’est pas possible d’augmenter l’espace avec une carte microSD.

Logiquement, le Samsung Galaxy Note 10 Plus possède le même design atypique que son petit-frère, mais avec des mensurations différentes. La dalle Dynamic AMOLED s’étale cette fois-ci sur 6,8 pouces pour ravir les dévoreurs de contenus multimédias en tout genre. De plus, son écran affiche une définition Quad HD+ de 3 044 x 1440 pixels, contre du Full HD+ sur le Note 10. Il ne fait d’ailleurs pas qu’agrandir ses dimensions, il est également plus autonome avec une batterie de 4 300 mAh. Pour le reste, on retrouve également la nouvelle puce Exynos 9825 gravée en 7 nm, mais avec 12 Go de mémoire vive, et un capteur ToF qui accompagne la triplette 12 + 16 + 12 mégapixels.

Enfin, comment parler de la gamme Galaxy Note sans mentionner son stylet : le S Pen. Certes, son look a changé, mais ce n’est pas le plus important : il intègre surtout des fonctionnalités Bluetooth élargies par rapport à son prédécesseur. Plus qu’un objet pour prendre des notes ou des photos à distance, le nouveau S Pen est désormais capable d’interagir avec le téléphone sans toucher l’écran, un peu à la manière d’une télécommande avec détection de mouvement. À l’heure actuelle, seulement les applications Samsung sont compatibles, mais il y a fort à parier que d’autres applications tierces suivront le pas après la sortie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter nos tests des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus.

