Lancés au début de l’année, les smartphones de la gamme Samsung Galaxy S10 sont dorénavant bien plus intéressants à obtenir pendant le Black Friday. Le Samsung Galaxy S10e tombe à 499 euros (au lieu de 759 euros), le S10 à 699 euros (au lieu de 909 euros) et le S10 Plus à 799 euros (au lieu de 1 009 euros).

Avec jusqu’à -30 % sur les smartphones Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus pendant le Black Friday, c’est aujourd’hui le bon moment de craquer pour l’un des trois smartphones haut de gamme du géant coréen. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le Samsung Galaxy S10 Plus à 799 € au lieu de 1 009 €

Le Samsung Galaxy S10 Plus est la version grand format du flagship coréen. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces (compatible HDR 10+) avec une définition Quad HD de 3040 x 1440 pixels et des bords incurvés pour prendre 94 % de la surface avant, un SoC Exynos 9820 avec 8/12 Go de mémoire vive (selon le modèle) et une batterie de 4 100 mAh. En façade, la bulle de l’écran en haut à droite dissimule un duo de capteurs efficace. Au dos, on retrouve la même composition que le Galaxy S10 classique : un principal classique de 12 mégapixels, un téléobjectif avec zoom optique x2 de 12 mégapixels et un dédié au mode grand-angle de 16 mégapixels.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10 Plus.

Le Samsung Galaxy S10 Plus en bref

Son écran Dynamic AMOLED et ses bords incurvés

La meilleure autonomie de toute la famille avec 4 100 mAh

Une partie photo excellente, aussi bien à l’arrière qu’à l’avant

Au lieu de 1 009 euros à son lancement, la version 128 Go du Samsung Galaxy S10 Plus est aujourd’hui disponible à 799 euros chez la majorité des revendeurs, soit une économie de 210 euros sur son prix d’origine.

Pour le même prix de 799 euros, Rue du Commerce propose un pack intéressant pour le Samsung Galaxy S10 Plus, qui inclut : le smartphone 128 Go et un chargeur sans fil.

Le Samsung Galaxy S10 à 699 € au lieu de 909 €

Le Samsung Galaxy S10 est la version classique du fleuron coréen. Il intègre lui aussi un écran Dynamic AMOLED, mais d’une diagonale de 6,1 pouces (toujours compatible HDR 10+) avec également une définition Quad HD+ de 3040 x 1440 pixels et des bords incurvés pour occuper 94 % de la surface avant. Au niveau des performances, on retrouve encore l’Exynos 9820, mais épaulé cette fois-ci par 8 Go de mémoire vive. Enfin, la batterie de 3 400 mAh ne lui permet pas d’être autant autonome que la version Pro, mais il pourra tout de même une journée complète. En façade, la bulle dans l’écran est plus discrète puisqu’elle accueille un seul capteur de 10 mégapixels. Au dos, on retrouve la même configuration que le S10 Plus, avec notamment un triple capteur de 12 + 12 + 16 mégapixels.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test du Galaxy S10.

Le Samsung Galaxy S10 en bref

Un écran Dynamic AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

La polyvalence de son triple capteur photo à l’arrière

Au lieu de 909 euros à son lancement, la version 128 Go du Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 699 euros chez la majorité des revendeurs, soit une économie de 210 euros sur son prix d’origine.

Pour le même prix de 699 euros, Fnac propose un pack intéressant pour le Samsung Galaxy S10, qui inclut : le smartphone 128 Go, une protection en verre trempé, un portefolio et un chargeur sans fil.

Notez que la version 512 Go est également disponible à 859 euros sur Amazon, au lieu de 1 159 euros.

Le Samsung Galaxy S10e à 499 € au lieu de 759 €

Quant au Samsung Galaxy S10e (Essential), il est le modèle le plus abordable de la gamme, mais également le plus compact. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces avec une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels, sans bords incurvés. Pour la puissance, il compte sur la même puce que ses aînés, à savoir l’Exynos 9820, ici épaulé par 6 Go de mémoire vive. Son petit gabarit induit néanmoins une moins bonne autonomie, Samsung n’a pu intégrer qu’une batterie de 3 100 mAh sous sa coque. Du côté de la photo, il n’est en revanche pas en reste avec une caméra frontale de 10 mégapixels logée dans le poinçon en haut à droite de l’écran et un module double capteur de 16 + 12 mégapixels à l’arrière du téléphone. La qualité est là, mais la polyvalence en moins.

Pour plus de détails, vous pouvez lire notre test complet du Galaxy S10e.

Le Samsung Galaxy S10e en bref

Un format compact agréable en main

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Une partie photo convaincante malgré le manque de polyvalence

Au lieu de 759 euros à son lancement, la version 128 Go du Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 499 euros chez la majorité des revendeurs, soit une économie de 260 euros sur son prix d’origine.

Pour le même prix de 499 euros, Fnac propose un pack intéressant pour le Samsung Galaxy S10e, qui inclut : le smartphone 128 Go et une enceinte Bluetooth AKG S30. Notez que l’offre n’est plus disponible en ligne, mais un retrait en magasin est toujours possible.

