Le modèle 128 Go du Xiaomi Redmi Note 8 Pro encore moins cher que le 64 Go

Pourquoi choisir la version 64 Go d’un smartphone quand l’on peut avoir le double de capacité pour encore moins cher ? C’est la question que l’on se pose aujourd’hui avec le modèle 128 Go du Xiaomi Redmi Note 8 Pro aujourd’hui remisé à 236 euros sur Rue du Commerce grâce à un code promo, alors que la version 64 Go est habituellement vendue pour 249 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est un smartphone qui a tout pour plaire. Il est puissant, autonome, polyvalent en photo et propose de nombreuses fonctionnalités appréciées au quotidien, notamment la charge rapide jusqu’à 18 W ou encore sa comptabilité NFC. La bonne nouvelle ? Le modèle 128 Go est aujourd’hui moins cher que la version 64 Go. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

En bref

La puissance élevée de la puce Helio G90T

La polyvalence de son quadruple capteur photo

L’autonomie généreuse de sa batterie de 4 500 mAh

Au lieu de 279 euros, la version 6+128 Go du Xiaomi Redmi Note 8 Pro est aujourd’hui affiché à 249 euros sur Rue du Commerce, soit le prix du modèle 6+64 Go, puis passe à 236 euros grâce au code promo LAST5.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible ou si les stocks sont épuisés, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

En savoir plus 👇

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro délivre une puissance tout simplement impressionnante pour son prix. Pour cela, il embarque la puce Helio G90T, un processeur orienté gaming aussi puissant sur le papier que dans les faits. Pour avoir un ordre d’idée, le SoC de Mediatek promet une puissance de calcul supérieure à celle du Snapdragon 730 qui équipe actuellement le Xiaomi Mi 9T. Vous pourrez apprécier vos parties sur Fortnite ou Call of Duty Mobile avec des graphismes très élevés, tout en fluidité. De plus, la chauffe est très bien gérée grâce au système de refroidissement LiquiCool.

Il apporte également une polyvalence photo très appréciée sur ce segment tarifaire avec ses 4 capteurs greffés au dos, dont un principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels, un troisième de 2 mégapixels pour la macro et un dernier également de 2 mégapixels pour le mode portrait. Alors oui, ce n’est pas forcément le meilleur photophone (surtout de nuit), mais le résultat est très satisfaisant pour son prix.

Enfin, son autonomie est tout simplement excellente grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Il peut facilement tenir deux jours sans broncher. De plus, la recharge passe par USB-C avec un bloc de 18 W fourni dans la boîte du téléphone. Comptez deux heures pour une charge complète.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

