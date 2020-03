Belle baisse de prix pour le OnePlus 7T sur Amazon

Hors événements commerciaux, les smartphones de la marque OnePlus n'ont pas pour habitude de baisser leur prix chez les revendeurs français. Pourtant, on trouve aujourd'hui le OnePlus 7T avec une remise immédiate de 12 % sur Amazon. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le OnePlus 8, ce n’est pas pour tout de suite. On vient effectivement d’apprendre que le prochain smartphone chinois sera retardé. Si vous ne pouvez pas attendre plus longtemps pour acquérir un terminal haut de gamme de la marque chinoise, sachez que le OnePlus 7T est encore un excellent choix, d’autant plus à prix réduit.

En bref

Son écran Fluid AMOLED 90 Hz

La puissance du Snapdragon 855+

L’autonomie et la charge super rapide

Au lieu de 599 euros, le modèle 8+128 Go du OnePlus 7T est aujourd’hui disponible à 529 euros sur Amazon, ce qui représente une économie de 70 euros sur le prix du smartphone. Notez qu’il s’agit du prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Le OnePlus 7T est le successeur du OnePlus 7. Le design est pratiquement inchangé, mais force est de constater qu’il représente tout de même une belle évolution. Il commence par s’équiper du Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de mémoire (contre le S855 classique + 6 Go) pour afficher des performances de haute volée. Le nouveau Snapdragon 865 est disponible, mais cette configuration reste très puissante en 2020.

Le OnePlus 7T intègre ensuite une dalle « Fluid AMOLED » de 6,55 pouces, au ratio 20:9. Sa particularité ? Proposer un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une fluidité exemplaire. Sa partie photo s’est également améliorée en comparaison de l’ancien modèle. Il embarque désormais 3 capteurs au lieu de 2. La triplette 48 + 12 + 16 mégapixels capture de très beaux clichés, quelle que soit la situation. Ce n’est pas encore au niveau des smartphones les plus haut de gamme du marché, mais force est de constater que OnePlus a fait de gros efforts. De plus, son mode macro est particulièrement convaincant.

Il augmente également sa capacité de batterie, passant de 3 700 pour l’OP7 à 3 800 mAh pour l’OP7T. Un petit gain de capacité, toutefois nécessaire pour tenir compte de la surconsommation énergétique d’un écran 90 Hz… Par ailleurs, sa charge rapide « Dash Charge » jusqu’à 30 W est toujours aussi efficace.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 7T.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’oeil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 7T.

Notre guide d’achat

Afin de comparer ce modèle avec les autres références premium du marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme en 2020.