Le Google Pixel 3a ne coûte que 249 euros pendant les French Days

C'est le meilleur photophone de sa catégorie, surtout à ce prix inédit pendant les French Days 2020. Le Google Pixel 3a est aujourd'hui disponible à seulement 249 euros sur Fnac/Darty et Boulanger, contre 399 euros à sa sortie.

Le Google Pixel 3a est une version allégée d’un ancien flagship. Il ne propose pas une grande puissance, toutefois suffisante pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, mais il capture des clichés comme aucun autre smartphone à ce prix.

En bref

Son format compact

Son écran OLED sans encoche ni bulle

Son appareil photo exceptionnel pour ce prix

Pendant les French Days 2020, le Google Pixel 3a chute à seulement 249 euros sur fnac.com, Darty et Boulanger, contre 399 euros à son lancement.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le Google Pixel 3a est une version allégée d’un ancien flagship. De ce fait, il conserve le design authentique de la gamme Pixel, toujours dans un format compact et agréable en main. Il se paie même le luxe d’intégrer un écran OLED qui n’est obstrué par aucune bulle ni encoche.

Le Pixel 3a brille surtout pour ses performances en photo, qui sont juste excellentes pour cette gamme de prix. Le mono capteur 12,2 mégapixels (f/1.8) — que l’on retrouve également sur les Pixel 3/3XL — aidé par l’IA de Google fournit toujours des résultats toujours bluffants, même en pleine nuit. La technologie Dual Pixel est également de la partie pour proposer un meilleur autofocus, mais surtout un mode portrait efficace. Un presque sans-faute, car il manque juste de polyvalence.

Les smartphones de Google permettent en effet d’utiliser la dernière version d’Android sous sa forme la plus pure — tout en recevant rapidement les dernières mises à jour de sécurité — et ce Pixel 3a ne déroge évidemment pas à la règle. De plus, l’expérience utilisateur est fluide au quotidien grâce à son Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Néanmoins, il faut avouer que cette configuration montre rapidement ses limites avec les jeux les plus gourmands du Play Store.

Il a un défaut : l’autonomie. Sa batterie de 3 000 mAh peut tenir une journée si l’utilisation n’est pas trop intensive, mais vraiment pas plus. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité charge rapide jusqu’à 18 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Google Pixel 3a dans nos colonnes.

