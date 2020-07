Le nouveau OnePlus Nord est moins cher pour les membres Amazon Prime

Fraîchement officialisé, le OnePlus Nord est le nouveau smartphone milieu de gamme qui promet un excellent rapport qualité/prix sous les 400 euros. Juste après l'annonce, Amazon décide de le proposer en exclusivité avec 30 euros de réduction pour ses membres Prime.

OnePlus voit les choses en grand pour son nouveau bébé. Le OnePlus Nord s’est dévoilé entièrement lors d’une étonnante conférence en réalité augmentée comme étant un véritable champion du rapport qualité/prix à moins de 400 euros. On connait désormais tout de lui, sa fiche technique, son prix ou encore sa date de lancement, mais une surprise de plus vient bousculer les nombreuses annonces : Amazon offre 30 € de remise à ses membres Prime pour l’achat du smartphone.

Un smartphone à 399 €…

Le OnePlus Nord est un smartphone attendu depuis quelque temps maintenant. De nombreuses rumeurs ont circulé à son sujet, mais nous avons enfin mis la main sur le premier appareil milieu de gamme de la marque chinoise. Omar a d’ailleurs un bon premier ressenti en expliquant « qu’il parait bien armé pour faire face à cette rude concurrence« , car, en effet, il a déjà de quoi faire face avec son puissant Snapdragon 735G épaulé par 8 Go de mémoire vive. Une configuration qui lui permet, par exemple, de faire tourner Fortnite en qualité épique à 45 fps.

C’est un smartphone qui continue de surprendre avec une partie photo polyvalente grâce à 4 capteurs de 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels, enfin sur le papier. Nous connaissons évidemment les lacunes de OnePlus dans ce domaine par rapport à la concurrence et nous attendrons un test définitif pour vous donner un avis. Toutefois, l’autonomie n’est pas un critère qui fait peur chez la marque chinoise et sa batterie de 4 115 mAh devrait être pleine de promesses, tout comme son chargeur rapide jusqu’à 30 W.

Au niveau du design, on sent que le constructeur n’a pas voulu prendre trop de risques pour finalement proposer un look très similaire aux smartphones déjà existants, comme le OnePlus 8 Pro. Ceci étant dit, il ne semble pas être désagréable en main, d’autant plus qu’il propose un format plus contenu que ses aînés grâce à son écran de 6,44 pouces. On se réjouit d’ailleurs de retrouver la technologie OLED sur cette tranche de prix.

… mais 30 € moins cher pour les membres Prime

Comme vous l’aurez compris, les membres Prime d’Amazon peuvent obtenir en exclusivité une réduction de 30 euros pour l’achat du smartphone. La version 6+128 Go passe alors de 399 à 369 euros et la version 12+256 Go de 499 à 469 euros. Le OnePlus Nord est actuellement en précommande et sera livré à partir du 4 août 2020.

Si vous n’avez pas Amazon Prime, vous pouvez alors démarrer votre essai de 30 jours et annuler par la suite… c’est sans engagement. L’abonnement Prime propose d’ailleurs tout un tas d’avantages, en passant par la livraison gratuite, l’accès à Prime Music ou Prime Video, et bien d’autres.

Vidéo et prise en main

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid