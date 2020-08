Toujours aussi bons, le Galaxy S10 est à 477 euros, le S10 Plus à 509

Avec Rakuten, les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont au rabais avec un prix de 477 euros dans sa version Snapdragon pour le S10 normal et de 509 euros dans sa version Exynos pour le S10+. Deux smartphones qui ont beau avoir plus d'un an, sont encore d'excellents appareils.

Présentés en février 2019, les Galaxy S10 et S10+ de Samsung se sont imposés comme deux des meilleurs smartphones de 2019 et sont encore aujourd’hui au top de leur forme. Sauf que cette année de passée offre un avantage non négligeable : une grosse baisse de prix. Rakuten propose le S10 classique à 477 euros alors que le S10+ est à 509 euros.

En bref

Le magnifique écran Infinity poinçonné

Une excellente qualité de fabrication

Des performances de haute volée

Le Samsung Galaxy S10 est disponible à 477 euros sur Rakuten au lieu d’un prix de lancement de 909 euros dans son modèle avec SoC Snapdragon 855. Ce S10 est un modèle destiné à l’Asie et à l’Amérique, mais il ne devrait causer aucun problème de réseau puisqu’il reste 100 % compatible avec les fréquences françaises.

Pour 11 euros de plus, vous pouvez tout de même vous procurer la version européenne avec le SoC Exynos 9820 à 488 euros.

Le Samsung Galaxy S10+ est disponible à 509 euros sur Rakuten au lieu d’un prix de lancement de 1009 euros dans son modèle avec SoC Exynos 9820.

Pour en savoir plus 👇

Le Galaxy S10 classique offre un écran de 6,1 pouces et le S10+ de 6,4, tous deux étant des Infinity-O. L’écran est presque borderless et sa dalle AMOLED est encore à ce jour l’une des meilleures du marché. Le rendu des couleurs est irréprochable et l’écran épouse parfaitement un design vraiment réussi avec une qualité de fabrication irréprochable.

Au dos de ces S10 se trouve le même module photo. Il est composé de trois capteurs : un grand-angle de 12 MP, un ultra grand-angle de 16 MP et un zoom x2 de 12 MP. Les clichés sont très bons et font de ces S10 d’excellents photophones encore à ce jour. Là où le S10+ diffère de son petit frère, c’est au niveau du module avant puisqu’il intègre un second capteur frontal grand-angle pour prendre des selfies avec plus de personnes.

Niveau performances, ces Galaxy S10 sont des bêtes de course. Que ce soit avec le Snapdragon 855 ou l’Exynos 9820, n’importe quelle tâche tournera sans aucun problème, d’une navigation sur le web à une partie de jeu ultra-gourmand comme PUBG. Les deux smartphones possèdent 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne extensibles via MicroSD jusqu’à 512 Go.

Là où les deux appareils sont bien différents, c’est sur l’autonomie. Le Galaxy S10 intègre une batterie de 3400 mAh qui est clairement insuffisante. Vous pourrez tenir la journée uniquement avec une utilisation classique et peu gourmande. Le S10+ corrige cependant ce problème avec cette fois-ci 4100 mAh qui lui permettent de tenir bien plus d’une journée, voire deux si vous faites vraiment attention.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nos tests du Samsung Galaxy S10 (version Exynos) et du Samsung Galaxy S10+ (version Exynos).

